17 novembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Alors que le marché essaie de se réveiller au cours de cette année après un 2022 complètement catastrophique, entrons-nous dans une saison des altcoins d’autant plus le Bitcoin se corrige un petit depuis son incursion vers 37 800$ ?

Les tendances récentes du marché ont montré que les altcoins ne se contentent pas de compléter la croissance de Bitcoin, mais dans de nombreux cas, ils la surpassent. Cette divergence par rapport à la norme n’est pas seulement une anomalie statistique, mais pourrait indiquer un changement plus large dans le marché. Des altcoins tels que Solana et Injective n’ont pas seulement doublé, mais dans certains cas, ils ont triplé de valeur, en net contraste avec l’augmentation stable, quoique significative, de 40% de Bitcoin.

Forces Motrices Derrière le Rallye des Altcoins

D’abord, l’influence de Bitcoin sur le marché est indéniable. Ses tendances haussières créent souvent un environnement de marché favorable qui bénéficie aux altcoins. Cependant, le scénario actuel diffère car les altcoins ne se contentent pas de suivre Bitcoin mais tracent leur propre voie. Cette indépendance par rapport à la trajectoire de Bitcoin est un marqueur crucial d’une saison des altcoins.

De plus, le marché des cryptomonnaies est en train de connaître un changement de paradigme, les investisseurs élargissant leurs portefeuilles au-delà de Bitcoin. Cette diversification est alimentée par la quête de rendements plus élevés, étant donné la capitalisation boursière déjà massive de Bitcoin.

En outre, les fondements technologiques et les innovations de divers altcoins attirent les investisseurs. Ces technologies offrent de nouvelles possibilités et applications dans l’espace crypto, allant au-delà des capacités traditionnelles de Bitcoin. L’augmentation de l’intérêt pour la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT) amplifie encore cette tendance.

Est-ce Vraiment une Saison des Alts ?

Bien que le comportement actuel du marché indique une saison des altcoins, il est impératif d’aborder cela avec une perspective mesurée. Une saison des altcoins est plus qu’une simple hausse à court terme ; elle est définie par une période soutenue où une majorité significative des 50 premiers altcoins surperforme constamment Bitcoin. Nous observons des signes précoces, mais reste à voir si cette tendance se solidifiera en une véritable saison des altcoins.