Cours Algorand +47% ! Le Hausse peut-elle continuer ?

Le prix d’Algorand a augmenté de plus de 47 % jusqu’à présent ce mois-ci. Est-ce suffisant pour un retournement de tendance haussier en Octobre ?

Cours Algorand Crypto : +47% en un mois !

Le cours d’Algorand a augmenté d’environ 47 % jusqu’à présent ce mois-ci. Donc, septembre a été très haussier pour Algorand jusqu’à présent. De plus, les volumes ont augmenté de manière haussière dans le graphique mensuel depuis le mois dernier alors que le marché des crypto monnaies se cherche encore.

Cependant, cela ne suffira guère pour un retournement de tendance haussier, car pour cela Algorand devrait casser les résistances aux alentours de 1,31 USD et 2 USD. Avec un prix d’environ 0,38 USD, le cours ALGO en est très loin.

A court terme, le cours d’Algorand pourrait corriger

Le cours d’Algorand a formé un sommet plus élevé, dépassant le sommet précédent fixé en septembre. En outre, l’Algorand a également formé un plus bas plus élevé et n’est pas retombé au plus bas annuel d’environ 0,275 USD.

De plus, l’histogramme des MACD dans le graphique journalier est à la hausse et les lignes MACD sont également franchies à la hausse. Cependant, le RSI a atteint des régions de surachat et à court terme, cela ressemble à une correction.

Algorand rencontre déjà d’importants supports à environ 0,3586 USD et 0,325 USD. De plus, l’EMA de 50 jours vient à la rescousse autour de 0,325 USD et agit comme un soutien supplémentaire.

Le cours Algorand rencontre déjà une résistance significative au niveau de 0,382 Fib à environ 0,47 USD. De plus, les moyennes mobiles sur le graphique journalier sont baissières, confirmant la tendance baissière à court et moyen terme.

Cours Algorand : 110% de Potentiel de Hausse

En revanche, le volume dans le graphique hebdomadaire est clairement haussier. Cependant, si l’Algorand chute fortement d’ici vendredi, les volumes pourraient repartir à la baisse.

Pourtant, la hausse de cette semaine est extrêmement haussière, car Algorand est en hausse d’environ 42 % cette semaine seulement.

Si Algorand brise à la hausse le nombre d’or à environ 0,59 $, la prochaine résistance significative attend à l’EMA de 50 semaines à environ 0,67 $. Algorand trouve déjà un support important entre 0,222 USD et 0,2825 USD.

Cours Algorand contre BTC : +35% en une semaine !

Contre le BTC , le cours de l’Algorand pourrait corriger pendant un certain temps car le Btc se dirige vers une poussée haussière ces prochains jours.

techniquement, les indicateurs sont en faveur d’une tendance baissière à court terme, mais nous avons un fort support à franchir à 0.000012.

Nous pensons donc que Algorand contre BTC va chercher à cibler ce support.