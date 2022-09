Cours Bitcoin : Est-ce le moment d’acheter du BTC avant le retour de la Hausse ?

En plein hiver crypto monnaie (winter crypto), et alors que les cours du BTC USD tentent de rebondir depuis plus d’un mois, est-ce le bon moment pour préparer le retour d’une véritable tendance haussière ?

Le Cours du Bitcoin prêt à Rebondir après avoir Touché le Fond ?

Après plus d’un an de forte baisse et de perspectives d’avenir relativement sombres pour le Bitcoin, est-ce le bon moment pour recommencer à envisager un rebond du Bitcoin ?

Retrouver les prévision Bitcoin de Pierre Perrin-Monlouis sur la chaîne Bourse Trading & Crypto ! Vous y découvrirez :

Le point sur les précédentes actualités négatives du Bitcoin

Pourquoi le cours du BTC est prêt à rebondir

Les scénarios sur l’avenir du Bitcoin à court et long terme

Le Bitcoin est passé à Travers le gros de la Tempête

Après une année difficile pour le cours du Bitcoin, ce sont surtout les actualités négatives qui l’ont pénalisé jusqu’ici.

La hausse du dollars a séduit une partie des investisseurs institutionnels qui se sont progressivement désintéressées de la première crypto monnaie. La hausse des taux de la FED n’a donc pas manqué d’affecter le cours du BTCUSD négativement.

En parallèle, la hausse des coûts énergétique suite à la guerre en Ukraine et à la forte demande depuis la reprise post-covid ont également pénalisé le Bitcoin. C’est bien connu dans la crypto-sphère : la blockchain du Bitcoin est gourmande en électricité. Mais avec des prix en très forte hausse, cela dissuade également les mineurs.

Enfin, le récent bilan du Salvador qui avait été le premier état à adopter le Bitcoin est loin d’être positif. Si l’adoption du Bitcoin n’a pas été unanime, c’est en grande partie à cause des éléments évoqués ci-dessus. Mais cette annonce a également freiner l’ardeur des pro-bitcoin comme devise à cours légal.

Mais d’après Pierre Perrin-Monlouis, le pire est derrière nous !

Prévision Haussière sur le Bitcoin

En cette rentrée 2022, les prévisions restent haussière sur le Bitcoin.

En effet, malgré un contexte toujours morose, il semble que le prix du Bitcoin ne veuille pas s’enfoncer davantage. Au contraire, il montre même des signes de rebond, bien que les signaux d’achat restent à confirmer.

C’est donc le bon moment pour commencer à en accumuler à un prix “bradé” et attendant la prochaine impulsion haussière. Et il ne faut pas tarder ! Vous le savez, le marché des crypto est volatil, et la prochaine vague de hausse peut se mettre en place rapidement et à tout moment.