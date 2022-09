Cours de l’Or : vers un Effondrement avec la Hausse du Dollar ?

Les cours de l’or ont chuté au cours des dernières 24 heures alors que les investisseurs se préparent à la décision de mercredi sur les taux d’intérêt de la Réserve fédérale. Bien que le S & P 500 ait chuté de 1,13%, le dollar américain a augmenté en raison de son statut de valeur refuge. Cela a encore mis à rude épreuve l’or, déjà aux prises avec la hausse des taux des obligations d’État mondiales.

Le métal précieux XAU/USD n’offre aucun rendement aux investisseurs. De plus, il est souvent vendu en dollars américains dans différents pays. Les prix de l’or baissent souvent lorsque le rendement de la liquidité augmente (par le biais des taux d’intérêt). Le discours de la Fed sur la politique monétaire a donc probablement des effets significatifs sur le prix de l’or.

Wall Street’s three main indexes all closed down more than 1.7% after the Fed announced its latest rate hike https://t.co/X7XHWHH31g pic.twitter.com/vdFodwR9It

— Reuters (@Reuters) September 22, 2022