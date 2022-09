Cours Ethereum: un Potentiel de 2000% de hausse

Ethereum se prépare à remplacer le système de vérification des blockchains par un système plus économe en énergie, le Proof-of-Stake, plutôt que le Proof-of-Work.

Mais quel impact cette fusion aura-t-elle sur son prix ? Va-t-il grimper ou chuter ?

Cours Ethereum: Quel impact après la fusion ?

Le cours de l’Ethereum a chuté de 62 % par rapport à son plus haut niveau historique, et la tendance est toujours baissière.

Mais notez que le prix de l’Ethereum est en hausse de 100% par rapport à son plus bas niveau de juin et de 1700% par rapport au lancement de l’Ethereum.

Si cette merge est réussie, nous pourrions voir le prix de l’Ethereum augmenter de plus de 2000% en moins de 2 ans.

Mais que se passera-t-il si cette fusion est un véritable échec ? Nous ne connaissons pas vraiment l’impact réel, mais le prix va chuter pendant un certain temps jusqu’à ce que les investisseurs comprennent ce qui se passe.

Une fusion réussie pourrait contribuer à soutenir le prix de l’ETH et à renverser la vapeur sur les marchés de la crypto monnaie au sens large.

À long terme, une mise à niveau réussie serait une nouvelle étape pour qu’Ethereum devienne la couche de base du nouvel internet.

Blockchain Ethereum: Tout ou rien

L’Ethereum est la deuxième crypto et le pilier de centaines de projets et de nouvelles innovations dans l’industrie de la blockchain.

Outre une sécurité accrue et des garde-fous plus robustes contre la fraude, le résultat de la fusion Ethereum aura un impact sur un large portefeuille d’outils et de services qui fonctionnent sur la blockchain Ethereum : à savoir:

Applications décentralisées (dApps),

Protocoles de finance décentralisée (DeFi),

Jetons non fongibles (NFT).

En outre, compte tenu de l’ampleur et de l’influence d’Ethereum, cette transition aura probablement un effet d’entraînement sur la direction dans laquelle l’industrie de la crypto et plus largement du Web3 se développe et contribue à une action climatique positive.

Ethereum : Est-ce le bon moment d’acheter des ETH ?

La capitalisation boursière de l’Ethereum est en baisse depuis 9 mois mais il est temps qu’elle se redresse.

Mais, nous pensons que l’Ethereum est un excellent investissement si vous pensez que le nouvel internet est une réalité.

Ce n’est qu’une question de temps avant que nous puissions reconquérir les 4000$.

Cette fusion est cruciale et si elle aboutit, l’industrie de la crypto monnaie sera favorable à l’environnement et pourrait attirer de nouveaux actionnaires ESG et de grands investisseurs.