Solana, une blockchain de couche 1 souvent considérée comme un solide concurrent d’Ethereum, a fait la une de l’actualité cette semaine avec son jeton natif SOL dépassant les 32 dollars. VanEck, une société de gestion d’actifs de premier plan, a récemment émis une prédiction audacieuse, prévoyant une hausse de prix stupéfiante de 10 600 % pour Solana d’ici à l’année 2030.

Dans leur rapport exhaustif, VanEck présente une gamme de scénarios d’évaluation pour le jeton SOL de Solana, projetant son prix pouvant varier de manière conservatrice de 9,81 $ à un ambitieux 3 211,28 $ d’ici la fin de cette décennie. Pour mettre cela en perspective, le prix cible d’Ethereum pour la même période est de 11 800 $.

Si cette prédiction se concrétise, cela signifierait une montée remarquable pour Solana et l’établirait en tant qu’acteur majeur dans l’espace de la blockchain. Le rapport explore également un scénario fascinant dans lequel Solana devient la toute première blockchain capable d’héberger des applications avec plus de 100 millions d’utilisateurs, un exploit qui pourrait considérablement réduire l’écart entre Solana et Ethereum.

Solana a récemment démontré son potentiel en entrant dans le top 10 des cryptomonnaies, enregistrant une croissance remarquable de plus de 200 % depuis le début de 2023. La valeur totale verrouillée (TVL) dans l’écosystème Solana a atteint un impressionnant 378 millions de dollars.



Les experts inquiets pour le court terme

Bien que certains soient optimistes à l’égard de SOL (Solana), il existe un sentiment notablement pessimiste, comme en témoignent les récents plus bas des prix. Le trader Nay_gmi anticipe une vente en raison de problèmes liés à la détention de SOL par FTX, même si certains contrats à découvert ont été liquidés lors d’une hausse du marché.

A few people asked why I think $SOL is a short: First of all, why SOL is up 75% in one month, and 55% in the past 12 days, outperforming all big caps? Given that FTX estate’s 18M liquid SOL (4.3% of the float or $580m) and 43m locked (7.5% of the total supply or $1.4b) are on… https://t.co/muCEFh6NKw pic.twitter.com/Z6qxA81WCu — Nay (@nay_gmi) October 27, 2023

WazzCrypto souligne qu’une conférence Solana prévue dans trois jours pourrait déclencher un “événement de vente de nouvelles”, ce qui correspond à la théorie de Nay_gmi. IncomeSharks suggère humoristiquement que l’affirmation de Ben Armstrong selon laquelle il est le leader de Solana pourrait être un signal de vente, mettant en évidence le rôle du sentiment sur Twitter dans les décisions de trading.

Mais, est-ce le killer va réellement connaître ce pull back dans le court terme?