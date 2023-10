12 octobre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Dans ce contexte de correction du marché des actifs numériques, BRICK token connait une croissance exceptionnelle.

BRICK gagne plus de 100%

Alors que le marché crypto connait une légère correction au cours de cette journée du 12 octobre. Le prix du Bitcoin a reculé de 0,3% au cours des 24 dernières heures tandis que celui d’Ethereum a baissé de 2,1%. Le XRP a également vu sa valeur régresser de 1,1%. Néanmoins, il y a bien un jeton qui n’a pas connu cette période de correction. Il s’agit de BRICK, le jeton de la communauté de r/FortNiteBR Bricks de Reddit.

Le cours de la crypto a connu une hausse significative de plus de 110% sur la journée avec un volume de trading qui dépasse 635,78% à 1,07 million de dollars. Il n’y aurait pas de raison particulière qui explique cette bonne performance de BRICK. Cependant, on sait que le mèmecoin a enregistré une belle croissance en août après son listing sur Kraken. Après sa cotation sur l’exchange, son cours avait bondi de plus de 57% en l’espace de 24h.

📣 New tokens available on spot and futures: 🌕 $MOON @CCMOD_ and 🧱 $BRICK ✔️ Deposits and withdrawals enabled

✔️ Trading starts on August 7* *geographic restrictions apply Learn more 👉 https://t.co/YXpsmzpIJ4 pic.twitter.com/YPNqaA4AMh — Kraken Pro (@krakenpro) August 7, 2023

Quid du projet derrière la crypto ?

Les jetons BRICK, également appelés Bricks de r/FortNiteBR, sont une sorte de monnaie virtuelle créée pour la communauté Reddit de r/FortNiteBR. Ils sont au cœur du projet Community Points de Reddit et sont construits sur la blockchain Ethereum en utilisant la norme de jeton ERC-20. Ces jetons sont essentiels pour façonner la vie de la communauté et la manière dont les utilisateurs interagissent sur le sous-forum.

Cependant, ce qui est important à comprendre, c’est que ces jetons BRICK sont distribués régulièrement aux utilisateurs tous les quatre semaines. La quantité de jetons que vous recevez dépend de la quantité de “karma” que vous avez accumulé dans le sous-forum r/FortNiteBR pendant cette période. Cela encourage les utilisateurs à participer activement, à contribuer de manière positive aux discussions, à partager du contenu et à interagir avec d’autres membres.

De plus, si vous possédez des jetons BRICK, vous pouvez les utiliser pour débloquer des fonctionnalités spéciales dans le sous-forum. Cela pourrait inclure des adhésions spéciales, des badges personnalisés et même la possibilité d’ajouter des GIFs dans les commentaires. Ces avantages visent à rendre l’expérience des utilisateurs plus agréable et à reconnaître les membres actifs et impliqués de la communauté.

