Crypto Actualités Hebdomadaires : les Temps Forts de la Semaine

Nous avons résumé pour vous les actualités crypto monnaies les plus importantes de la semaine dernière. Si vous avez raté quelque chose, vous êtes au bon endroit !

Les entreprises de crypto-monnaie se développent malgré la crise

Les marchés doivent faire face à une pandémie mondiale, à des catastrophes naturelles et à d’autres circonstances imprévues. Néanmoins, les 5000 sociétés de crypto-monnaie à la croissance la plus rapide aux États-Unis ont pu augmenter leur rentabilité. Inc. a déclaré dans un rapport récent que les 500 principales sociétés crypto ont connu un taux de croissance des bénéfices de 2144 % au cours des 3 dernières années.

De plus, les 500 entreprises ont créé plus de 68 394 emplois au cours de cette période. Tous ces développements ont commencé lorsque les banques ont commencé à investir dans l’achat de crypto-monnaies et les technologies de blockchain en 2021. Les entreprises sont optimistes quant à l’avenir. Cependant, ils savent aussi qu’il reste encore des défis à relever.

BlockFi, une société de prêt de crypto, se classe actuellement au premier rang des 5000 entreprises américaines. Le taux de croissance des bénéfices de BlockFi a été impressionnant de 245 000 % en seulement trois ans. La société est passée d’un pur échange de crypto ou d’une plateforme de prêt à une société de gestion d’actifs. Les autres sociétés de crypto bien connues figurant dans la liste sont Polygon, CoinFlip et Distributed Ledger.

Le Sri Lanka a également connu une récente vague d’escroqueries à la Ponzi, les criminels profitant de la situation économique du pays. Les escrocs ont promis aux investisseurs des rendements élevés s’ils investissent de l’argent dans des projets de crypto-monnaie. Mais au lieu de gagner de l’argent, les victimes ont fini par tout perdre.

La réglementation des crypto-monnaies progresse

Le surintendant des institutions financières du Canada a publié de nouvelles directives sur les risques associés aux monnaies numériques. Le guide est destiné aux banques et autres institutions financières qui pourraient envisager d’offrir des services sur actifs numériques à leurs clients.

Il existe actuellement deux approches de la classification juridique des actifs crypto et des tokens. Une partie du gouvernement canadien veut continuer avec la classification actuelle, tandis qu’une autre partie adopte une approche plus conservatrice.

La réglementation des Cryptos progresse également en Europe. Il y a quelques semaines, le Comité de Bâle a publié un ensemble de nouvelles normes pour les banques négociant des actifs cryptographiques et autres actifs numériques.

De plus, de nouvelles données de la Banque du Canada montrent que le nombre de propriétaires de bitcoins (BTC) au pays a presque triplé de 2020 à 2021. De plus, la proportion de la population possédant des bitcoins est passée de 5 % à 13 % sur la même période.

Binance a également reçu l’approbation officielle de l’autorité financière de la capitale du Kazakhstan pour ouvrir un échange crypto dans le pays. Binance Holdings Ltd. a reçu l’autorisation officielle de l’Autorité des services financiers d’Astana (AFSA) pour exploiter une plateforme de négociation d’actifs numériques et fournir des services administratifs au Centre financier international d’Astana (AIFC).

La plateforme crypto monnaie Celsius obtient un soutien financier

La plateforme Celsius attend de l’argent frais pour financer un éventuel processus de restructuration.

En juillet 2022, Celsius a suspendu les retraits des fonds des clients et a déposé une demande de mise en faillite, mais cela a été refusé. La société consulte actuellement des avocats spécialisés en faillite pour explorer des alternatives de restructuration.

Celsius évalue plusieurs opportunités de financement différentes de différentes parties, variant dans la forme et la portée. Il est actuellement difficile de savoir si ces offres seront fondées sur des actions ou des dettes et quelles seront les conditions de ces offres.

Les PDG d’entreprises Crypto démissionnent

Le PDG de Zipmex, Marcus Lim, a reçu de vives critiques de la part des investisseurs et des actionnaires. Certains critiques ont même appelé à sa démission. La raison de la critique est la mauvaise gestion du PDG et les liens avec Babel Finance, qui est considérée comme la cause de la crise de liquidité de Zipmex. En juillet 2022, la plateforme crypto a dû suspendre les retraits des fonds des clients.

The CEO of troubled crypto exchange Zipmex, Marcus Lim, is under pressure from some current and potential investors to step down https://t.co/U7oRCUwLmr — Bloomberg Crypto (@crypto) August 15, 2022



Michael Moro, PDG de Genesis Trading, quitte également son poste face à la pression croissante de l’exposition à Three Arrows Capital (3AC) et à d’autres fonds spéculatifs. La société avait précédemment annoncé qu’elle avait émis 40 milliards de dollars de prêts au deuxième trimestre de 2022. C’est une baisse de 9% par rapport au premier trimestre.

Les investisseurs institutionnels perdent leur intérêt en raison de la situation actuelle du marché. Au moment de la rédaction de cet article, la capitalisation boursière totale de la crypto est de 1,12 billion de dollars, en baisse d’un peu moins de 2 billions de dollars par rapport au sommet historique de 3 billions de dollars.

Tom Conheeny rejoindra le conseil d’administration de Genesis, aux côtés de nouveaux dirigeants du risque, de la conformité et de la technologie. Parallèlement, l’entreprise recherche un remplaçant permanent pour Michael Moro, qui occupait auparavant un poste de conseiller.

Le gouvernement chinois met la pression sur les marchés NFT

Tencent Holdings a été contraint de fermer un nouveau marché NFT (Jeton Non Fongible) une semaine après son lancement en raison de la pression réglementaire du gouvernement chinois. La décision est intervenue après que le gouvernement chinois a publié des directives pour réglementer le marché en plein essor des NFT. La sortie de Tencent n’est qu’un exemple parmi tant d’autres du marché chinois des NFT, sur lequel le gouvernement exerce une pression croissante ces derniers mois.

La Chine développe actuellement sa propre monnaie de banque centrale numérique (CBDC), le yuan numérique. Le pays a déjà présenté le yuan numérique dans le cadre d’un projet pilote aux Jeux olympiques d’hiver de 2022.

Actuellement, la plupart des États en sont aux premiers stades du développement des CBDC. Les États-Unis, par exemple, ont récemment annoncé qu’ils commenceraient à explorer le dollar numérique. L’Inde, l’une des économies les plus dynamiques au monde, commence également à peine à se développer.

Le scandale du Tornado Cash continue

La semaine dernière, Coin Center a vivement critiqué le département du Trésor américain. Le département du Trésor américain a menacé de poursuites judiciaires contre le l’exchange de crypto Tornado Cash, affirmant qu’il violait un certain nombre de réglementations internationales. L’organisation tente de contacter le Bureau de contrôle des avoirs étrangers et envisage une action en justice.

En août, l’Office of Foreign Asset Control (OFAC) a bloqué le site Web de Tornado Cash et d’autres sites Web pour avoir prétendument travaillé avec le mélangeur crypto. Selon le département du Trésor, la Corée du Nord et l’Iran l’utilisent pour blanchir de l’argent.

Seems like USDC has indeed blacklisted the @TornadoCash contracts, meaning if you had USDC deposited in Tornado you can not access it anymore even if everything you did was perfectly legit and legal. https://t.co/f5rpt4Ul9M — Martin Köppelmann 🇺🇦 (@koeppelmann) August 8, 2022



Le logiciel de Tornado Cash est open source. De plus, les développeurs n’ont aucun moyen de vérifier qui utilise le service. Le service offre aux utilisateurs de monnaies numériques un degré d’anonymat. Pour ce faire, les utilisateurs peuvent transférer des fonds via un gobelet dit numérique, ce qui rend difficile la traçabilité de l’origine des fonds.

La décision de l’OFAC était basée sur le fait que certains utilisateurs de monnaie numérique utilisent le gobelet pour blanchir de l’argent. Cependant, le Coin Center doute des «preuves» présentées avec la plateforme crypto et des allégations de l’OFAC.

La FED discute du dollar américain numérique

Le président de la Réserve fédérale (FED), Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale publierait un document de travail plus tard cet été. Celle-ci est destinée à statuer sur la possibilité d’émettre une monnaie de banque centrale numérique (CBDC).

Le président de la Fed a abordé la question dans un discours public publié sur le site Web de la Réserve fédérale. Tout d’abord, Powell a expliqué comment la Fed s’est toujours adaptée aux nouvelles technologies pour faciliter les paiements.

Powell est ensuite entré dans les détails de l’avancement des technologies du grand livre numérique, pointant vers les crypto-monnaies, les stablecoins et éventuellement une éventuelle CBDC. Concernant le développement d’un futur « dollar numérique », Powell a déclaré que la Fed publiera un document de travail cet été. Le document vise à évaluer comment les responsables peuvent mieux faire avancer le projet.