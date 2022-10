Crypto : les fondateurs et initiés d’Helium accusés de tromperie

Helium est un réseau décentralisé qui s’établit sur la technologie de la blockchain. Il s’associe sans difficulté avec les appareils et matériels correspondant à internet ou à l’IDO. Depuis sa création, Helium crypto ne cesse de nous émerveiller avec sa vitesse incroyable d’accroissement. En outre, l’équipe d’Helium est à l’heure actuelle sur un nouveau projet essentiel. Ce dernier nécessite l’exploitation du réseau 5G, en bons offices avec T-Mobile et DISH. Mais alors que l’équipe de l’Helium s’affaire pour inaugurer le nouveau projet, les concepteurs de ce dernier font l’objet d’une grave allégation.

L’examen des centaines de documents internes, ainsi que de données de transaction et d’entretiens avec cinq anciens employés d’Helium, sans oublier une enquête menée par Forbes indique que les fondateurs et les initiés de la plateforme Helium ne sont pas transparents. Alors qu’ils se vantaient de l’esprit démocratisé de leur « réseau du peuple », ils ont doucement récolté la majorité des jetons gagnés au début du projet.

Une récente enquête stipule que Helium a réalisé des bénéfices au détriment de sa communauté. Forbes à découvert 30 portefeuilles numériques qui semblent être liés aux employés et premiers cadres d’Helium, à leurs familles, et à ces premiers investisseurs. D’après une analyse Forbes, qui en effet, été démontré par la société de criminalistique blockchain Certik, ce groupe de personnes a retiré 3, 5 millions de jetons HNT, soit près de la moitié de tous les tokens Helium extrait durant les trois premiers mois de lancement du réseau en 2019. En six mois, plus d’un quart de toutes les pièces HNT (estimé à 250 millions de dollars) avaient été extraits par des initiés.

Actualités sur les Projets de Helium Crypto selon Forbes

Par ailleurs, tous les investisseurs devaient recevoir des profits grâce aux bénéfices de la plateforme après son lancement. Pour plus d’investissement dans le projet, il fallait dépenser 500 dollars pour des appareils de mining de Helium. Mais il s’avère que l’un de ses appareils est lié au wallet crypto de Amir Haleem, le PDG de Helium. Ledit portefeuille a déjà relevé des gains de 20 millions de dollars soit de 455 000 HNT.

Les dirigeants d’Helium (avis Helium crypto) ont publiquement parlé de leur projet d’incitation. Mais ont omis de mentionner la récompense supplémentaire tirée de l’offre publique de jetons d’Helium. Une récompense d’une valeur millions, qui a été identifiée par Forbes. Cela signifie qu’à une époque où les rémunérations Helium par point d’accès étaient à leur niveau plus haut, les initiés réclamaient une majorité de jetons. Tandis qu’un peu plus de 30 % allaient à la communauté Helium. Les récents rapports effectués par Forbes soulignaient que les dirigeants d’Helium couvrent les traces de leurs transactions en masquant le somme récolté grâce au Security token Helium (HST). Certains initiés ont exploité les vulnérabilités célèbres de l’entreprise pour accroître encore plus leurs prises. Pour être plus précis, les fondateurs et initiés d’Helium accusés de tromperie.