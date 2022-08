Avis Kusama Crypto en [year] : KSMA a-t-elle de l’Avenir ?

Avis Kusama Crypto : Une multitude de projets du DeFi essaie de résoudre le problème de scalabilité de la technologie blockchain. Kusama figure parmi ses nouveaux projets. On vous dit dans cet article si Kusama est un bon sujet d’investissement. Et pour ce faire, on vous décortique dans les moindres détails les éléments qui font démarquer Kusama des autres ainsi que ses limites.

Avis sur Kusama Crypto en [year]

Notre avis sur Kusama est partagé en raison de nombreux éléments qui incitent à la prudence.

D’une part, Kusama peut exploser à tout moment étant donné que ce projet pourrait résoudre les principaux problèmes des blockchains. Kusama chercherait à concurrencer Polkadot.

D’autre part, Kusama est encore en phase expérimentale par conséquent, les risques liés au projet pourraient être accrus.

Kusama Crypto – Est-ce une Crypto Prometteuse ?

À notre avis, Kusama est une crypto prometteuse en raison de sa fonctionnalité première.

Kusama est un support d’expérimentation et de test pour les applications qui seront développées sur Polkadot.

Les développeurs utilisent Kusama pour effectuer le bêta test de leurs blockchains. Ils sont appelés parachains.

Le marché des applications décentralisées ou DApps est en progression et donc Kusama sera de plus en plus recherché.

Kusama est plus qu’un réseau Testnet en raison de sa forte valorisation.

Meilleur Site pour Acheter Kusama Crypto

Kusama Crypto Avis – Kusama Crypto a-t-elle de l’Avenir ?

Kusama peut exploser sur le moyen ou le long terme en raison d’une clientèle qui semble bien alimentée. De plus, c’est l’une des cryptos monnaies à investir en ce moment.

Au moment où nous écrivons, le cours de Kusama crypto est à 55,55 euros.

Les prévisions les plus optimistes indiquent un cours à 3 chiffres soit un prix du Kusama crypto KSM dépassant les 1000 euros.

Avis Kusama Crypto – C’est Quoi Kusama Crypto ?

Kusama est un projet parallèle à Polkadot et permet de sécuriser le déploiement d’une nouvelle crypto-monnaie. En d’autres mots,

Kusama est un projet qui va permettre de sécuriser tout projet basé sur une blockchain.

Kusama permet d’optimiser le développement de nouvelles fonctionnalités d’une Dapps sans compromettre son bon fonctionnement global.

KSM est le token natif de Kusama.

KSM est un token de gouvernance et plus vous détenez des KSM plus élargis sera vos droits.

La fonctionnalité du réseau est fonction croissante du nombre de tokens à la disposition des utilisateurs.

Le KSM donne le droit de validation ou de nomination des validateurs.

Le KSM est une unité de payement pour la transmission des messages d’interopérabilités

Au moment où nous écrivons, il y a 8 470 098, 06 KSM en circulation sur une offre totale de 9 651 217 KSM.

Le fonctionnement de Kusama est centré autour des utilisateurs avec des participations bien établies.

Les constructeurs qui développent les applications à tester

Les responsables du réseau qui sont composé des nominateurs, validateurs..

Les nominateurs choisissent les validateurs

Kusama est composee de parachain et de chaînes relais pour mieux fonctionner

Un réseau de parachains est créé via la combinaison de plusieurs blockchains spécifiques

Les parachains sont sous le contrôle des collateurs

Kusama permet aux développeurs de créer des sous-blockchains grâce à sa chaîne relais.

La chaîne relais garde en sécurité les parachains.

Avis Kusama Crypto – Historique sur le Projet

Kusama est un projet lancé en 2020 avec une explosion quasi instantanée.

2019 : Lancement de Kusama

Gavin Wood est le créateur de Kusama et de Polkadot. Kusama utilise à peu près les mêmes codes sources que Polkadot.

Gavin Wood est aussi le cofondateur et ancien directeur d’Ethereum

Kusama est aussi connu comme étant le réseau canari de Polkadot. En raison des tests qui y sont réalisés avant le lancement définitif des applications sur Polkadot.

2020 : Explosion de Kusama

Après une phase d’accumulation, Kusama explose pour atteindre les 48 euros.

Le bull run de Kusama était compris entre le 13 mars et le 3 septembre avec un retour sur investissement flirtant les 4000%.

2021 : Un second bull run de haute volée

Kusama a connu une période faste en 2021 avec des cours qui avoisinent les 490 euros.

Kusama superforme en 2021.

Pendant les bull run de Kusama, la croissance moyenne journalière s’approchait des 3%

[year] : des cours en corrections

Le prix de Kusama (KSM) a connu une forte correction pour revenir aux alentours de 50 euros.

Néanmoins, son cours atteignait la barre des 180 euros au mois d’avril. Le cycle poursuivi par le prix de Kusama laisse présager une forte augmentation à partir du mois d’août.

Valeur de Crypto dans les 5 Prochaines Années

Les avis sur Kusama crypto peuvent varier, mais nous comptons sur KSM pour rapporter gros dans les prochaines années.

1. Prévision du prix de Kusama pour [year]

Le lancement de Kusama était légèrement poussif avec des hauts et des bas qui se sont succédé.

Cette année, le prix maximum de Kusama crypto pourrait être de 100 euros..

Historiquement, le cours des KSM connaît un creux vers la moitié de l’année puis il suit une hausse. Le prix minimum de KSM sera au-dessus de 40 euros probablement.

2. Prédiction du prix de Kusama pour 2023

Kusama a connu une phase d’accumulation assez rapide par rapport à d’autres projets. L’analyse graphique montre un cycle bien établi qui peut rapporter un bénéfice énorme chaque année.

Le prix maximum de Kusama crypto pourrait dépasser les 150 euros en 2023. La valeur de Kusama (KSM) pourrait donc tripler en 2023.

Le prix minimum de Kusama pourrait s’établir à 130 euros environ.

3. Avenir de Kusama en 2024

Kusama pourrait gagner en nombre d’utilisateurs d’ici deux ans en raison de l’augmentation des projets basés sur les blockchains.

Kusama va dépasser la barre des 200 euros grâce à un marché en pleine expansion.

Kusama est un projet solide qui dépasse le cadre d’un réseau Testnet. Miser sur Kusama est donc une bonne idée.

4. Estimation du prix de Kusama en 2025

Kusama (KSM) figure déjà parmi les meilleures cryptomonnaies du monde en termes de capitalisation du marché. Kasama vaut 469,042,386 euros au moment où nous écrivons soit une place de 75e.

En 2025, KSM pourrait passer la barre des 300 euros.

Le prix minimum de KSM ne passera pas en dessous de 280 euros.

5. Evaluation du prix de Kusama en 2030

La performance de Kusama (KSM) dépend des nouveaux projets du DeFi. Si nouveaux projets continuent d’affluer alors :

Le prix de Kusama va passer le cap symbolique des 1000 euros à l’horizon 2030

Investir Kusama Crypto – Bonne Idée ou Pas ?

Nous sommes d’avis qu’investir sur Kusama (KSM) est une bonne idée. Les raisons sont nombreuses :

Le cours de Kusama peut fortement augmenter en raison des différents projets qui y sont développés.

La hausse du prix de Kusama peut grimper facilement jusqu’à 1000% pendant une période de bull run

Sur le long terme, le cours de Kusama peut atteindre facilement 1000 euros.

Kusama est un projet profitable, mais accompagné de risques comme n’importe quel sujet d’investissement. On vous conseille donc de placer vos KSM dans un portefeuille sûr.

1. Les wallets offline ou cold wallet

Si vous voulez plus de garanties de sécurité, on vous conseille de stocker vos KSM dans un cold wallet.

Un wallet offline est simplifié au maximum et doté d’un niveau de sécurité élevé.

L’utilisation d’internet n’est pas requise

Les wallets offline sont donc mieux protégés contre les risques liés au web tels que les tentatives de piratages informatiques ou les bugs.

2. Les wallets online ou hot wallet

Conserver vos Kusama crypto (KSM) dans ce type de portefeuille de cryptoactif n’est pas très recommandé. Ce deuxième type de portefeuille est moins sécurisé, car :

Vous devez utiliser une connexion internet pour accéder à vos Kusama crypto

Les risques liés au web sont omniprésents.

3. Le desktop wallet

Le desktop wallet présente une solution hybride pour entreposer vos Kusama crypto.

Avantages d’Acheter Kusama Crypto

Kusama est plus facile à utiliser par rapport à Polkadot. Il est plus facile de déployer des Parachains sur Kusama

Kusama démocratise la gouvernance ce qui accélère la résolution des problèmes du réseau.

Kusama résout le problème de scalabilité ce qui renforce l’arrivée de nouveaux projets sur le réseau

Inconvénients d’Investir dans Kusama Crypto

Kusama est en forte corrélation avec Polkadot en matière de cours. La bonne performance de Polkadot joue donc en faveur de Kusama.

La volatilité des cours des cryptomonnaies reste la principale menace pour Kusama.

Avis Kusama – Blockchain de Kusama Crypto

Kusama est un réseau évolutif de blockchain spécialisé.

Kusama utilise les mêmes procédures que Polkadot

La blockchain de Kusama est évolutive et donc facilite l’interopérabilité des applications.

Miner des Kusama (KSM) est impossible néanmoins vous pouvez recourir au staking de KSM pour gagner des revenus passifs.

Kusama Crypto – Faut-il Acheter Kusama Crypto en [year] ?

Les projets fondés sur les blockchains ne cessent de croître

Les prévisions des cours de Kusama sur le court terme ou le moyen terme sont optimistes.

🤔C'est quoi le Kusama crypto ? Kusama (KSM) est connu comme un « réseau canarien » ou « réseau de test et d'alerte » pour le projet Polkadot et ses grands objectifs. L'idée est simple : Kusama serait le banc d'essai de toutes les technologies que Polkadot lancerait sur le réseau principal.

[year] est le moment opportun pour investir sur Kisama en [year]. Le contexte est favorable à Kisama pour se développer, car :