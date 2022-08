Avis Kyber Network Crystal : La finance décentralisée ne cesse de se développer et enregistre chaque jour de nouveau projet tel que Kyber Network Crystal. Le projet Kyber Network rallie le marché monétaire et la DeFi pour devenir un projet d’avenir. On vous explique dans cet article pourquoi Kyber Network peut entrer parmi les meilleures crypto-monnaies du futur

Avis sur Kyber Network Crystal Crypto en 2022

À notre avis, Kyber Network Crystal (KNC) présente un profil séduisant qui pourrait attirer les amateurs de Finance décentralisée. En fait,

Toutes Applications Décentralisées (DApps) peuvent fonctionner sur Kyber Network.

Kyber Network procure des pools de liquidités en connectant différentes sources de liquidités.

Kyber Network met en avant des transactions assorties de frais ultra-compétitifs.

Kyber Network Crystal Crypto – Est-ce une Crypto Prometteuse ?

Kyber Network est une crypto prometteuse étant donnée les avantages concurrentiels apportés par sa technologie.

La réduction de frais augmente l’intérêt porté à Kyber Network

La résolution du problème de scalabilité augmente la capacité de Kyber Network à adopter rapidement de nouvelles applications décentralisées.

Kyber Network Crystal Crypto Avis – Kyber Network Crystal Crypto a-t-elle de l’Avenir ?

Kyber Network a de l’avenir comme investissement, il est donc intéressant d’investir dans cette crypto monnaie. Le profit engrangé est énorme, car le prix de Network Crystal Crypto peut atteindre les 50 euros dans quelques années. De plus, le Kyber Network coinmarketcap indique une capitalisation à plus de 250 millions de dollars.

Avis Kyber Network Crystal Crypto – C’est Quoi Kyber Network Crystal Crypto ?

Kyber Network est un projet basé sur le protocole Ethereum et qui se concentre sur la transaction rapide de crypto-actif grâce à sa blockchain.

Kyber Network ne supporte que les jetons ERC-20 pour le moment

KNC est le jeton utilitaire de Kyber Network. Vous avez deviné, KNC porte la norme ERC-20.

Pour devenir un Reserve Manager , vous devez absolument détenir des KNC.

, vous devez absolument détenir des KNC. KNC sert l’unité de compte de frais issu de la transaction.

L’offre totale de KNC est de 226 millions dont 60% iront aux acheteurs et 40% seront libérés progressivement. L’équipe derrière Kyber Network ainsi que les advisors profiteront des 40%.

Kyber Network est au centre de la transaction pour mettre en liaison deux personnes désirant échanger des crypto-monnaies. Pour ce faire,

Kyber Network met en place un taux de change fixe entre deux crypto-monnaies pour lancer la conversion.

L’échange se fera après l’acceptation des parties concernées du taux préfixé par Kyber moyennant la perception d’une commission.

Les reserves manager définissent la commission prise par Kyber ainsi que le taux de change établi.

définissent la commission prise par Kyber ainsi que le taux de change établi. Kyber joue le rôle de police pour savoir si la partie désirant convertir la crypto-monnaie en une autre crypto-monnaie est solvable. En d’autres termes, Kyber vérifie si le taux de change peut être supporté par la partie concernée.

La structure de Kyber est bien définie pour faire fonctionner le réseau dans son intégralité. Des tâches vont être assignées à divers acteurs. Ce sont utilisateurs, les reserves contributor , les reserves manager , les reserves entities , le dynamic reserves pool

, , les , le Les utilisateurs qui exécutent les transactions peuvent être des personnes physiques ou des Contrats Intelligents.

Les reserves contributor apportent les liquidités nécessaires pour que le marché géré par Kyber puisse fonctionner de manière optimum.

apportent les liquidités nécessaires pour que le marché géré par Kyber puisse fonctionner de manière optimum. Les reserves entities sont chargés de mener les liquidités vers la plateforme.

sont chargés de mener les liquidités vers la plateforme. Le dynamic reserves pool gère les liquidités de Kyber Network

gère les liquidités de Kyber Network Les reserves manager doivent s’assurer du bon niveau de fonds disponibles dans les réserves.

doivent s’assurer du bon niveau de fonds disponibles dans les réserves. L’équipe qui a développé le projet Kyber joue le rôle d’opérateur. Il est juge des crypto-monnaies et des réserves qui peuvent intégrer la plateforme Kyber.

Avis Kyber Network crystal Crypto – Historique sur le Projet

2017 : Lancement du projet Kyber Network

Les cofondateurs de Kyber Network sont Loi Luu, Yaron Velner et Victor Tran qui sont aussi respectivement CEO, CTO et Ingénieur en Chef. Vitalik Buterin est l’Advisor.

L’ICO de Kyber Network a permis de récolter 60 millions de dollars en l’espace de 24 heures soit l’équivalent de 200 000 ETH.

2018 : La blockchain principale de Kyber Network est rendue publique.

2021 : Kyber Network est visible sur les plateformes de cotation

Le prix unitaire du KNC est de 1,28 euros

KNC peine a dépassé les 2 euros en 2021

2022 : Éclosion de Kyber Network

Kyber Network atteint un plus historique dépassant les 5,22 euros

La correction des prix était brutale, car le prix est passé de nouveau en dessous des 2 euros.

Cours Kyber Network Crystal en Temps Réel – KNC/USD



Valeur de Kyber Network Crystal Crypto dans les 5 Prochaines Années

Kyber Network Crystal peut devenir l’un des acteurs majeurs du DeFi dans les années à venir. Les prévisions des cours de KNC ne sont pas faramineuses, mais le profit semble au rendez-vous.

1. Prévision du Prix de Kyber Network Crystal pour 2022

Depuis son lancement public, l’analyse graphique de Kyber Network Crystal montre une tendance haussière.

Cette année, le prix minimum de Venus pourrait être de 1,17 euro.

Le prix maximum de Kyber Network Crystal ne devrait pas dépasser les 5,23 euros après la brusque correction du cours de KNC

2. Prédiction du prix de Kyber Network Crystal pour 2023

Kyber Network peut devenir l’une des crypto-monnaies les plus recherchées avec l’arrivée de nouveaux projets.

KNC pourrait atteindre un maximum de 3,20 euros avec l’explosion de nombreux Dapps.

Le prix moyen de Kyber Network Crystal (KNC) pourrait être de 2,80 euros

3. Avenir de Kyber Network Crystal en 2024

Kyber Network Crystal doit faire face à des concurrents solides. Kyber Network rystal a besoin de temps pour figurer parmi les meilleures crypto-monnaies

Le prix minimum de KNC pourrait se trouver entre 4 euros.

KNC pourrait dépasser les 5 euros

4. Estimation du prix de Kyber Network Crystal en 2025

Kyber Network Crystal est un projet à fort potentiel, mais doit encore faire sa place.

En 2025, KNC pourrait monter en grade et valoir 7 euros.

Le prix moyen de Kyber Network pourrait avoisiner les 6 euros.

5. Évaluation du prix de Kyber Network Crystal en 2030

Si le marché de la DeFi continue de flamber dans les années à venir, Kyber Network peut exploser

Kyber Network peut atteindre la barre des 50 euros d’ici 8 ans.

Investir Kyber Network Crystal Crypto – Bonne Idée ou Pas ?

Nous sommes d’avis qu’investir sur Kyber est une bonne idée. Et en voici les différentes preuves:

Le projet Kyber est bien structuré : La couverture de charges imputées au fonctionnement de Kyber Network et des récompenses est assurée par les frais de transactions.

La couverture de charges imputées au fonctionnement de Kyber Network et des récompenses est assurée par les frais de transactions. Kyber Network possède une équipe professionnelle : Le groupe au centre du projet Kyber Network est composé de spécialistes dotés de solide expérience dans le domaine du DeFi. Citons Loi Luu est le créateur de Oyente qui n’est autre que le programme open source d’analyse des contrats intelligents Ethereum. Vitalik Buterin qui est le fondateur d’Ethereum

Le groupe au centre du projet Kyber Network est composé de spécialistes dotés de solide expérience dans le domaine du DeFi. Citons Loi Luu est le créateur de Oyente qui n’est autre que le programme open source d’analyse des contrats intelligents Ethereum. Vitalik Buterin qui est le fondateur d’Ethereum Le jeton KNC gagne en valeur avec le temps : Le nombre de jetons en circulation prend de la valeur au fil du temps. En effet, après chaque transaction, des jetons seront brûlés et le nombre de token KNC en circulation baisse. La valeur des jetons KNC restants augmente logiquement.

Kyber Network est un projet qui s’annonce profitable pour 2022 et pour les prochaines années. On vous exhorte à conserver vos Kyber Network en lieu sûr.

1. Les Wallets Offline ou Cold Wallet

Stocker vos Kyber crypto dans un wallet offline peut être judicieux en raison des caractéristiques de ce type de portefeuille de crypto-actif.

Un wallet offline comme son nom l’indique est un portefeuille qui permet de garder vos Kyber crypto en sûreté.

L’utilisation de connexion internet n’est pas un prérequis pour adopter le cold wallet pour vos Kyber crypto.

Les wallets offline protègent vos Kyber Network crypto contre les toutes intrusions malveillantes issues du web.

Nous sommes d’avis que conserver vos Kyber crypto dans un wallet offline vous serait profitable.

2. Les Wallets Online ou Hot Wallet

Garder les KNC dans un hot wallet peut réduire la sécurité de vos investissements. En fait,

Un wallet online ne peut se séparer d’internet

Les menaces de piratages informatiques ou de bug subsistent.

3. Le Desktop Wallet

Le desktop wallet est une solution qui réunit les propriétés des deux premiers portefeuilles. On le recommande après l’utilisation des wallets offline pour protéger vos Kyber crypto.

Avantages d’Acheter Kyber Network Crystal Crypto

Kyber Network possède un whitepaper : Kyber Network met en avant la transparence grâce à son libre blanc.

Kyber Network met en avant la transparence grâce à son libre blanc. Les échanges sont rapides sur Kyber Network : Kyber Network est beaucoup plus rapide par rapport aux autres Exchange Décentralisées (DEX). L’absence d’Order Book accélère le processus de transaction. L’ordre de vente ou d’achat vient automatiquement de la plateforme Kyber Network

Kyber Network est beaucoup plus rapide par rapport aux autres Exchange Décentralisées (DEX). L’absence d’Order Book accélère le processus de transaction. L’ordre de vente ou d’achat vient automatiquement de la plateforme Kyber Network Kyber est une plateforme démocratisée : la répartition des tâches permet de réduire les pouvoirs de gouvernance qui pourrait menacer l’intégrité du projet. La gouvernance de Kyber Network est déconcentrée au maximum.

Inconvénients d’Investir dans Kyber Network Crystal Crypto

La décentralisation de Kyber n’est pas effective : l’opérateur possède encore le plein pouvoir pour accepter ou non les crypto-actifs qui seront sujets des transactions.

La concurrence rude : pour faire partie des meilleurs, Kyber Network doit affronter d’autres projets de renom. Un des principaux concurrents de Kyber Network sur le marché de la DEX est le projet 0x.

Avis Kyber Network Crystal – Blockchain de Kyber Network Crystal Crypto

La blokchain de Kyber Network est une technologie innovante et dotée d’un niveau de fiabilité satisfaisant.

Les transactions se passent sur la blockchain, on parle aussi de transaction On-chain.

La blockchain supporte les jetons ERC-20 et l’ETH

Le réseau de Kyber Network Crystal est agnostique.

Pour obtenir des Kyber Network Crystal crypto (KNC) crypto grâce au mining, vous choisir entre :

Le GPU Mining qui nécessite uniquement l’utilisation de matériels abordables et simples.

qui nécessite uniquement l’utilisation de matériels abordables et simples. Le Cloud Mining qui a besoin de la location ou la vente de machines pour miner des Kyber Network Crystal crypto(KNC).

qui a besoin de la location ou la vente de machines pour miner des Kyber Network Crystal crypto(KNC). Le CPU Mining qui requiert l’utilisation de processeur.

Kyber Network Crystal Crypto – Faut-il Acheter Kyber Network Crystal Crypto 2022 ?

Acheter Kyber Network Crystal en 2022 est recommandable pour les investisseurs sur le long terme.