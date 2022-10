Les top 5 des meilleures crypto monnaies de cette semaine viennent des plus grands et innovants projets du moment. De nombreuses crypto monnaies peuvent vous taper à l’œil cette semaine. Toutefois, seulement certaines méritent votre attention, vu leur leurs performances durant ce mois. Les pièces que nous vous proposons dans cet article font toutes parties des top 10 des meilleures crypto.

Top 5 des meilleures cryptos à acheter cette semaine

Acheter crypto monnaie cette semaine dépend entièrement de la conjoncture et des performances de chaque pièce. Il est ainsi nécessaire que vous sachiez bien choisir dans quel projet investir :

1. Tamadoge, le meilleur meme coin du moment

Acheter Tamadoge cette semaine est une bonne affaire pour les raisons suivantes :

Capitalisation boursière : €32,610,554

Position par capitalisation boursière : 409

Cours actuel : €0.03106

Dominance du marché : 0.00%

Selon Tamadoge Crypto Avis , c’est un jeton très jeune, Play-to-Earn, faisant partie des projets les plus populaires de cette année. Sa performance est hors-norme par rapport aux autres crypto monnaies. La prévente bouclée en huit semaines en est la preuve. 19 millions de dollars ont été récoltés avant sa cotation sur OKX. A court terme, son prix va augmenter malgré le bear market. L’objectif est d’atteindre 1 $. Cet objectif ne sera pas difficile à atteindre vu que le projet accueille la première collection de NFT Tamadoge que vous pouvez acheter. Cette collection NFT Tamadoge est classée #1 sur OpenSea. Leur nombre est limité et il vous faut donc vous dépêcher.

2. Battle Infinity, une étoile montante du monde de la crypto monnaie

Acheter Battle Infinity (IBAT) s’avère être l’une des meilleures décisions de cette semaine si vous voulez trouver un projet à fort potentiel :

Capitalisation boursière : € 12 132 246

Position par capitalisation boursière : 3234

Cours actuel : €0.0036840400

dominance du marché : 0.00%

Depuis le début de ce mois, nous avons été témoins du franc succès de la crypto monnaie du projet Battle Infinity. Cette semaine ne fait pas exception. En effet, dès ses débuts, le projet a attiré de nombreux investisseurs, notamment le projet staking. En investissant cette semaine, vous pourrez récolter plus que ce que vous avez investi. Selon les prédictions, en Novembre 2022, la crypto monnaie Battle Infinity devrait atteindre 0.004043047117588 $ et terminer le mois à 0.004334260525616 $.

3. Lucky Block, une crypto dans le vert cette semaine

Cette semaine est très productive pour la crypto monnaie LBLOCK. Voici les raisons :

Capitalisation boursière : €8,540,043

Position par capitalisation boursière : 4935

Cours actuel : €0.0002097

dominance du marché : 0.00%

LuckyBlock est une plateforme de jeux crypto hébergée sur la Binance Smart Chain (BSC). L’avis Lucky Block démontre son potentiel depuis ces quelques semaines. Par exemple, le 2 octobre, son prix a connu une recrudescence soudaine. Une autre croissance de prix peut être attendue sous peu. En outre, d’ici fin 2023, le projet verra sa valeur augmenter puisque son pont Ethereum sera achevé. Le but de ce pont est de permettre aux jetons V1 et V2 d’être échangés de manière transparente. Il s’agit d’une mesure qui impactera positivement sur le prix de la crypto monnaie.

4. IMPT, la nouvelle crypto monnaie chouchou des entreprises

Acheter IMPT cette semaine est très intéressant. Actuellement en phase de prévente, elle attire toutes les entreprises souhaitant réduire leur empreinte carbone :

Capitalisation boursière : donnée indisponible

Position par capitalisation boursière : donnée indisponible

Cours actuel : 0,0180 $

Dominance du marché : donnée indisponible

IMPT est un projet qui a pour but d’utiliser la technologie NFT pour réduire l’empreinte carbone des entreprises. Les crédits carbones sont achetés de manière plus simple, sous forme de NFT. La crypto est encore en phase de prévente. Malgré cela sa performance est déjà palpable. 90 millions de jetons ont été vendus en moins d’une semaine. 5 millions de dollars ont déjà été levés en deux semaines. D’ici la mise en place de la plateforme, au premier trimestre 2023, ce chiffre augmentera. Plus de 10 000 partenaires, faisant partie des plus grandes entreprises, ont déjà répondu à l’appel. N’attendez plus, achetez votre pièce dès maintenant, car les pièces sont limitées.

5. Avalanche, la crypto incontournable dans le monde de la DeFi

Acheter Avalanche crypto reste la bonne affaire de la semaine pour plusieurs de ces raisons suivantes :

Capitalisation boursière : €4,780,114,767

Position par capitalisation boursière : 18

Cours actuel : €16.12

Dominance du marché : 0.51%

La blockchain Avalanche a comme monnaie AVAX. Avalanche est l’une des plateformes de smart-contracts la plus rapide au monde. Malgré que, le marché baissier actuel, AVAX reste parmi les bons investissements de cette semaine. Le marché baissier de cette semaine signifie que la remontée se fera soudainement. De plus, elle a fait une entrée fulgurante sur l’exchange GEMINI. Ce listing favorise sa visibilité et l’augmentation de sa valeur pour les semaines à venir. Donc, il faut que vous investissiez cette semaine pour profiter de la future hausse de prix.

Meilleures Site pour Acheter Crypto cette semaine

Pour acheter les meilleures crypto monnaies cette semaine, suivez les instructions suivantes:

Allez sur le site de la plateforme ou choisissez un courtier de votre choix ;

Inscrivez-vous pour ouvrir votre compte ;

Faites un dépôt de fonds afin de pouvoir faire des transactions et alimenter le compte;

Trouvez une crypto monnaie disponible sur le site et passez votre commande de crypto monnaies ;

Sélectionnez une méthode de stockage.

N'oubliez surtout pas de faire des recherches avant l'achat. Analysez la conjoncture économique et les récentes évolutions des crypto monnaies.









Pourquoi Acheter les meilleures Crypto monnaies cette semaine ?

Vous avez intérêt à acheter les meilleures crypto monnaies de cette semaine car :

L’augmentation de leurs prix est imminente;

Leur marge de développement est énorme avec le développement de la technologie;

L’émergence de nouveaux concept : meme, metaverse, NFT attire de nombreux investisseurs;

Les experts sont unanimes sur ces crypto monnaies; elles ont une perspective d’avenir brillante;

La plupart sont très jeunes, ce qui leur donne des occasions pour évoluer et d’expérimenter la meilleure stratégie (partenariat par exemple);

Est-ce le bon Moment pour Acheter les meilleures cryptos monnaies cette semaine ?

C’est le bon moment pour acheter ces crypto monnaies (TAMA, IBAT, LBLOCK, IMPT, AVAX). Cette semaine pourrait être le précurseur d’une hausse fulgurante de leurs prix étant donné le marché baissier général actuel. Donc, profiter de ce bear market est certainement la meilleure des stratégies d’investissement actuellement. Enfin, ne soyez donc pas en retard, investissez dans les meilleures crypto monnaies cette semaine.