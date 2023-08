18 août 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Si vous êtes à la recherche de nouvelles crypto monnaies à ne pas rater, vous êtes au bon endroit ! De nombreux investisseurs se ruent vers les nouveaux projets crypto innovants. Il s’agit d’une occasion en or pour acheter des crypto monnaies à prix attractif qui présentent un fort potentiel de croissance. Découvrez dans cet article les nouvelles crypto monnaies à ne pas rater en cette période.

TOP 5 des nouvelles crypto monnaies à ne pas rater

Voici les 5 nouvelles crypto monnaies prometteuses à ne pas rater en 2023.

1. Wall Street Memes (WSM) – La crypto meme basée sur Wall Street Bets

Face au succès des memecoins, il serait dommage de rater Wall Street Memes qui est la crypto-meme populaire du moment.

Prix initial : 0,025 $

Investissement minimum : 100 $WSM

Blockchain : Ethereum

Actuellement en phase de prévente, le Wall Street Memes est une nouvelle crypto monnaie qui a suscité l’intérêt de nombreux investisseurs. Le WSM est un jeton basé sur une forte communauté de plus d’un million d’adeptes. Sa création rend hommage à Wall Street Bets, un forum Reddit à l’origine du short squeeze de GameStop. Le projet ambitionne d’être l’ultime symbole anti-capitaliste pour le Web3 afin de contrer les géants de Wall Street.

La prévente de WSM connaît actuellement un succès phénomènal dont l’envergure est comparée à celle du Shiba Inu. Investir sur Wall Street Memes pourrait ainsi présenter des rendements astronomiques.

2. XRP20 – Une version plus performante du XRP

Les projets cryptos 2.0 tels que XRP20 présentent actuellement un potentiel énorme.

Prix initial : 0,000092 $

Investissement minimum : 100 $XRP20

Blockchain : Ethereum

Déployée sur la blockchain Ethereum, XRP20 est une nouvelle crypto monnaie inspirée du célèbre XRP de Ripple. Elle est conçue de manière plus légère pour une meilleure adoption à grande échelle. La particularité du XRP20 tient à son modèle déflationniste et son mécanisme de staking innovant.

Cela permettra au jeton de renforcer sa valeur à long terme. Si le XRP a connu une augmentation de 137 000 %, le XRP20 pourrait faire encore mieux grâce aux nombreux avantages qu’il offre aux investisseurs. Le succès que connaît actuellement la prévente du XRP20 témoigne de son potentiel exceptionnel de croissance à l’avenir.

3. MultiversX (EGLD) – La nouvelle blockchain basée sur le Metaverse

MultiversX est une autre crypto monnaie à ne surtout pas rater si vous êtes en quête de projet solide.

Prix actuel : 28,92 $

Capitalisation boursière : 908.94 millions de $

Blockchain : MultiversX

Créé en 2017 sous le nom Elrond, ce projet blockchain est rebaptisé MultiversX en 2022. Ce changement de nom correspond à sa nouvelle cible qui est le metaverse. Le MultiversX est un protocole permettant d’exécuter des smart contracts et pourrait servir pour les fintechs, la DeFi et l’IoT.

Son jeton natif, le EGLD, permet de faire fonctionner le réseau et de rémunérer les validateurs du réseau en SPoS. Il sert également de jeton de gouvernance et de moyen d’échange sur la blockchain. La crypto MultiversX (EGLD) a déjà connu une performance remarquable dont son cours le plus haut s’élève à 542,58 $. Les améliorations apportées au projet devrait renforcer davantage la performance de cette crypto monnaie.

4. FightOut (FGHT) – La nouvelle crypto monnaie Move-to-Earn

FightOut figure parmi les nouvelles crypto monnaies les plus prometteuses qu’il ne faut également pas rater.

Prix actuel : 0,004005 $

Capitalisation boursière : 40,05 millions de $

Blockchain : Ethereum

Fight Out est une nouvelle crypto monnaie Move-to-Earn qui pourrait constituer l’avenir du fitness. Elle est basée sur une plateforme permettant aux joueurs de s’affronter dans le metaverse. Elle permet également de suivre des cours d’athlètes professionnels et de combattants.

FightOut inclut des chaînes de salles de sport virtuelles pour offrir une expérience metaverse unique aux joueurs. FGHT est le jeton de gouvernance permettant aux utilisateurs de prendre certaines décisions. REPS est le jeton utilitaire permettant de récompenser les joueurs. FightOut est un projet ultra-prometteur qui se démarque par les nombreuses fonctionnalités qu’il offre.

5. AIDoge (Ai) – La plateforme de création de memes grâce à l’IA

Il ne faut surtout pas rater la crypto AIDoge si vous recherchez un projet innovant et divertissant.

Prix initial : 100 $Ai

Investissement minimum : 0,0000264 $

Blockchain : Ethereum

À l’ère du développement de l’intelligence artificielle, AIDoge se positionne sur ce marché très porteur. Il s’agit d’une plateforme assistée par l’intelligence artificielle qui permet de créer des memes en utilisant le token $Ai. Elle s’inspire de l’outil Dall-E d’OpenAI qui produit des images à partir de messages textuels.

Le jeton est déployé sur Ethereum et utilise le réseau Arbitrum afin d’optimiser la mise à échelle. Cela lui permet de réduire les coûts et les délais de transaction. AIDoge permettra aussi de créer des memes sous forme de NFT ainsi que leur partage sur une galerie publique. AIDoge est actuellement en prévente et la critique est très positive à l’égard du projet.

Acheter des crypto monnaies est très simple. Il suffit simplement de suivre les étapes indiquées ci-dessous :

Se rendre sur une plateforme de crypto monnaies fiable et régulée, Ouvrir un compte d’investissement en renseignant les informations et les dossiers exigés, Alimenter le compte en faisant un premier dépôt d’argent, Rechercher la nouvelle crypto monnaie à acheter, Valider votre premier ordre d’achat sur la crypto monnaie choisie.

Pourquoi Acheter de Nouvelles Crypto Monnaies en 2023 ?

Il serait extrêmement bénéfique pour les investisseurs de ne pas rater les nouvelles crypto monnaies en 2023 pour différentes raisons :