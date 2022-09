Abra Wallet Avis 2022 : Est-ce un Portefeuille Fiable ?

Abra Wallet Avis : Abra wallet est un portefeuille en ligne d’actifs sans garde tout en un. Abra permet de stocker plusieurs actifs numériques, fiat, actions et ETF. Découvrez dans cet article les avis sur les caractéristiques, crypto monnaies supportées et comment utiliser Abra wallet.

Notre Avis sur Abra Wallet

Anonymat : Abra respecte la confidentialité de ses utilisateurs et l’anonymat des transactions. Toutefois, l’inscription sur la plateforme nécessite des informations personnelles conformément au US Patriot ACT telles que votre nom, votre adresse électronique, votre numéro de téléphone portable et autres.

Interface intuitive : ce Wallet renferme des fonctionnalités intéressantes et faciles à utiliser. Le menu et l’interface utilisateur sont assez simples pour tout profil d’investisseur. Si vous souhaitez acheter des BTC, vous pouvez le faire avec votre carte de débit ou de crédit directement via Simplex sur le site officiel d’Abra.

Exchange intégré : Abra est à la fois un portefeuille et une plateforme d’échange, il permet ainsi aux utilisateurs de convertir directement leur devise sur la plateforme.

Meilleur Wallet Crypto



Qu’est-ce que Abra Wallet ?

Abra wallet est un portefeuille numérique lancé en 2014 par Bill Barhydt et Pete Kelly, dédiée uniquement à l’origine pour le stockage du Bitcoin. Actuellement, Abra Wallet peut stocker jusqu’à 120 crypto monnaies et de forex sur une seule et unique plateforme.

Le système de dépôt sur Abra est possible par différentes méthodes, que ce soit par carte bancaire, virements bancaires, portefeuilles électroniques mais aussi crypto-monnaies. Les transactions s’adaptent à tous les moyens de paiement des investisseurs.

Se connecter sur la plateforme officielle de Abra Télécharger l’application compatible pour iOS et Android Créer votre compte Abra Wallet Créer le compte Commencer à utiliser votre compte Abra

Etape 1 : Télécharger l’Application Abra

Pour avoir un wallet Abra, vous devez télécharger l’application Abra Wallet sur Apple store et Google Play. L’application est donc compatible avec les smartphones pour la version iOS et Android.

Etape 2 : Créer votre Compte sur Abra Wallet

Après avoir installé Abra, vous devez fournir les informations personnelles pour votre inscription. Puis, vous devez créer votre code PIN pour avoir accès à votre compte. Pour plus de sécurité, une phrase secrète vous sera également demandée lors de votre connexion.

Etape 3 : Commencer à utiliser votre Wallet

Vous pouvez maintenant commencer à utiliser votre compte. Le mode de dépôt est varié sur Abra wallet, la décision vous revient sur lequel vous conviendra le plus.

Meilleur Wallet Crypto



Les Crypto Monnaies Supportées par Abra Wallet ?

Abra wallet peut supporter un large éventail de crypto monnaies différent, ce qui fait son point fort.

Le portefeuille peut supporter jusqu’à 30 actifs numériques dont:

BTC,

BCH,

EOS,

ETH,

LTC,

XRP,

XMR,

TRX

Le portefeuille prend également en charge 50 monnaies FIAT telles que le dollar australien, le dollar américain, la livre sterling et l’euro. Le yen japonais, le SGD, le dollar de Hong Kong et d’autres sont également inclus dans la liste.

Frais et Commissions Abra Wallet

L’application Abra wallet est entièrement gratuite. Elle peut être téléchargée sur Google Play et Apple Store respectifs pour les utilisateurs d’Android et d’iOS. Cependant, les frais sont appliqués pour les transactions et sont variables selon le type d’actif à stocker. Il est donc primordial de toujours vérifier les frais avant d’initier une transaction. En plus, les frais peuvent varier selon le mode de paiement choisi.

Pour Qui est Adapté le Abra Wallet ?

Abra wallet est facile à utiliser et convient facilement aux utilisateurs débutants. Sa simplicité et son ergonomie sont les points forts de cette application. De plus, il est possible de diversifier son portefeuille pour ne pas prendre trop de risque sur vos fonds investis. Toutefois, le manque d’outil reste un frein pour les investisseurs avec un niveau avancé. En effet, l’application est très limitée.

Avantages et Inconvénients Abra Wallet

Les Avantages de Abra Wallet Large choix de crypto monnaies supportées

Large choix de crypto monnaies supportées Echange possible sur la plateforme

Echange possible sur la plateforme Forex accessible

Forex accessible Convient aux débutants

Convient aux débutants Simple à utiliser Les Inconvénients de Abra Wallet Manque de sécurité

Manque de sécurité frais élevé pour les échanges intégrés

frais élevé pour les échanges intégrés Pas de langue français Peu de crypto-monnaies disponibles

Sécurité de Abra Wallet

Abra est sécurisé selon les protocoles de sécurité standard qui sont les suivants:

phrase de récupération au démarrage qui n’est pas stocké sur le serveur de l’application Abra

Sécurité des données personnelles par la technologie de cryptage

Vérification d’authentification d’identité par SMS et code PIN

Meilleur Wallet Crypto



Application Abra – Est-ce Disponible ?

Oui, une version application est disponible pour Android et iOS disponible sur Apple Store et Google play pour stocker vos actifs numériques. L’application Abra Wallet est 100 % gratuite.

Avis Abra Wallet – Est-ce un Portefeuille Fiable ?

D’après les informations fournies dans ce Abra wallet avis, il en sort qu’il s’agit d’un portefeuille fiable. Abra Wallet est un portefeuille dont la sécurité reste entre les mains de l’ utilisateur. En effet, seul l’utilisateur a accès à son compte. Toutefois, Abra wallet n’est pas à l’abri de certaines failles de sécurité. Le large choix de crypto monnaie supporté et son interface conviviale restent les points forts de ce crypto wallet.