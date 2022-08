Armory Wallet Avis – Tutoriel, Frais, Avantages et Inconvénients

Armory Wallet Avis : Outre les portefeuilles de stockage à chaud de Bitcoin, les portefeuilles de stockage à froid existent également. Parmi ces portefeuilles nous avons Armory wallet, un portefeuille logiciel conçu spécialement pour le stockage des Bitcoin. Armory wallet est l’un des premiers wallet de ce genre et malgré la concurrence, il reste apprécié par certains investisseurs. Pour en savoir plus sur ce wallet, voici notre avis sur Armory wallet.

Notre Avis sur Armory Wallet

Selon notre avis, Armory wallet est l’un des portefeuilles idéals pour le stockage à froid des Bitcoin. Au niveau de la sécurité, il est parmi les meilleurs portefeuilles du marché. Étant spécialisées pour le Bitcoin, ces fonctionnalités ont été adaptées spécialement pour ce crypto.

Toutefois, on ne vous conseille pas d’y stocker tous vos Bitcoin. Certaines des fonctionnalités d’Armory wallet peuvent rendre l’accès à vos Bitcoin assez difficile. Par ailleurs, en cas de pertes ou de vols, vous risquez d’y laisser toutes vos cryptos.

L’usage d’Armory wallet dépend de chaque investisseur. Selon notre avis, ces derniers doivent prendre en compte plusieurs facteurs comme leur objectif avant de se lancer. De plus, Armory wallet peut ne pas convenir aux débutants malgré son aspect convivial.

Qu’est-ce que Armory Wallet ?

Armory wallet est un portefeuille de stockage à froid permettant de stocker uniquement le Bitcoin selon l’avis du marché. C’est l’un des premiers et des plus anciens portefeuilles numériques spécialisés pour le Bitcoin. Il s’agit entre autres de l’un des meilleurs portefeuilles de Bitcoin sur le marché.

Armory wallet est un portefeuille utilisant le stockage des Bitcoin sur des clés privées. C’est également l’un des portefeuilles du marché à prendre en charge la sauvegarde papier. Ainsi, en cas de perte de la clé, une restauration des comptes est possible sur Armory wallet.

Armory wallet est également l’un des portefeuilles de stockage ayant un très haut niveau de sécurité sur le marché. C’est un portefeuille nécessitant le téléchargement de la blockchain Bitcoin ou Bitcoin Core pour assurer son bon fonctionnement.

Armory wallet est un portefeuille pouvant prendre en charge des portefeuilles à chaud et à froid. Ainsi, ses détenteurs peuvent recourir à Armory wallet pour des transactions en ligne et hors ligne.

1. Télécharger Armory wallet

Pour télécharger armory wallet, suivez les étapes ci-dessous.

Rendez-vous sur le site officiel d’Armory wallet. Appuyer sur le bouton de téléchargement d’Armory wallet. SOuvent sous la forme Armory Bitcoin Wallet download. Choisissez le système d’exploitation correspondant à votre ordinateur et passez au téléchargement du logiciel. Pour bien faire fonctionner Armory wallet, télécharger Bitcoin Core peut être nécessaire. Ouvrez votre logiciel et cliquez sur « Create Wallet ».

2. Utiliser Armory wallet

Voici des conditions d’utilisations pouvant être réalisées avec Armory wallet.

Armory wallet peut être utilisé sur les appareils de bureau Windows, Mac OS ou Linux. Les utilisateurs d’Armory wallet peuvent créer plusieurs adresses différentes pour chaque transaction à effectuer. L’utilisateur d’Armory wallet ne peut recevoir les paiements qu’après avoir partagé son adresse. Pour recevoir un paiement, cliquer sur « Recevoir Bitcoin » et choisir un portefeuille est indispensable. Pour envoyer des Bitcoin, cliquez sur « Send Bitcoins », choisissez votre portefeuille et tapez l’adresse du destinataire. Pour recevoir des Bitcoin, cliquez sur « Receive Bitcoins », envoyez l’adresse générée dans votre portefeuille à votre émetteur.

Les Crypto Monnaies Supportées par Armory Wallet ?

Le Bitcoin est la seule crypto-monnaie pouvant être supportée par Armory wallet à notre avis. Les fonctionnalités et les paramètres d’Armory wallet ont été créés spécialement pour le Bitcoin crypto. Par ailleurs, il n’est ni possible d’acheter ni de vendre des Bitcoin sur Armory wallet.

Pour investir dans d’autres crypto-monnaies, les investisseurs sont obligés de recourir à un autre portefeuille. Pour ce qui est d’acheter ou de vendre des crypto, ils sont conviés à passer sur une plateforme d’échange fiable.

Avis sur les Frais et Commissions sur Armory Wallet

Frais du logiciel Armory Wallet

Le téléchargement et l’utilisation du logiciel d’Armory wallet sont gratuits. Vous n’aurez à payer aucun frais. Il vous suffit de vous rendre sur le site web officiel d’Armory wallet pour l’obtenir.

Frais des transactions avec Armory Wallet

Les frais de transaction sur Armory wallet dépendent du cours du Bitcoin. Ainsi, les frais peuvent monter ou descendre en fonction de ce dernier. Le frais moyen pour chaque transaction varie dans les environ de 0.0001 BTC ou 0.01 $.

Pour Qui est Adapté le Armory Wallet ?

Si Armory wallet veut rendre son utilisation adaptée pour tous, à notre avis, il convient le mieux à des professionnels. Par ailleurs, plusieurs avis de personnes ayant déjà utilisé Armory wallet témoignent de cet état de fait. D’après ces derniers, Armory wallet n’est pas aussi facile à utiliser comme on l’entend. Certaines de ces fonctionnalités peuvent causer des problèmes aux débutants.

Si vous êtes à la recherche d’un portefeuille de stockage à froid pour Bitcoin, Armory wallet est fait pour vous. Effectivement, pour les traders soucieux des sécurités de transaction, ce portefeuille est l’idéal. Par contre, si vous cherchez à investir dans de nombreuses crypto-monnaies, il vaut mieux vous tourner vers un autre portefeuille.

En bref, Armory wallet serait le plus adapté aux professionnels souhaitant investir dans le Bitcoin. Tout cela avec un portefeuille de systèmes de stockage à froid.

Avantages et Inconvénients de Armory Wallet ?

1. Avantages d’Armory Wallet

Armory wallet apporte plus de sécurité contrairement aux portefeuilles de stockage à chaud. D’où le fait que Armory soit un wallet offline pour Bitcoin.

La sécurité lors des transactions est mise en avant par Armory Wallet.

Plusieurs portefeuilles disponibles selon les besoins et les niveaux des traders (débutants, intermédiaires ou expérimentés).

2. Inconvénients d’Armory Wallet

L’installation et l’utilisation du portefeuille peut être difficile à effectuer pour les traders débutants.

Une lenteur d’exécution peut se présenter et faire rater de bonnes opportunités d’investissement.

Disponible uniquement sur les appareils de bureau.

Portefeuille réservé uniquement au stockage des Bitcoin. D’où l’impossibilité de diversifier votre investissement sur Armory wallet.

Impossibilité de vendre ou d’acheter des Bitcoin sur Armory wallet. Seule l’option envoyer et recevoir est disponible dans le portefeuille.

Avis sur la Sécurité de Armory Wallet

1. Clé privée d’un utilisateur

Les utilisateurs d’Armory wallet ont une clé privée dans laquelle ils stockent leur crypto. Ils sont les seuls à pouvoir accéder à ses clés et donc les seuls à pouvoir utiliser les crypto. Avec cette clé privée, les utilisateurs peuvent assurer la gestion de leur crypto sans avoir à passer par une tiers personne.

2. Sécurité d’un portefeuille à froid

Le fait d’utiliser un stockage à froid fait d’Armory wallet un portefeuille plus sécurisé. Aucune mise en ligne n’est nécessaire sauf lors des investissements. Ainsi, Armory wallet n’est pas fortement exposé aux risques de piratages en ligne. Toutefois, cela n’empêche pas totalement un logiciel malveillant d’arriver à voler vos crypto. Comme tous les portefeuilles du marché, Armory wallet n’est pas sans risques.

3. Sécurité lors des transactions

Les transactions avec Armory crypto s’effectuent avec 2 clés dont l’une publique et l’autre privée. La clé publique peut avoir le rôle de votre adresse et la clé privée sera votre code d’accès. En plus de cela, Armory wallet se déconnecte lors des signatures des transactions. De cette manière, il sera difficile pour un individu malfaisant d’obtenir vos données personnelles.

4. Sécurité de transaction multisignature

Très en vogue sur le marché de la crypto-monnaie, la multisignature augmente le niveau de sécurité de votre wallet. Réaliser une transaction sans passer par la signature de plusieurs appareils est en effet assez compliqué. Armory wallet a adopté ce système pour protéger vos crypto contre les transactions frauduleuses.

Application Armory – Est-ce Disponible ?

A ce jour, aucune application mobile n’est disponible pour Armory wallet. Les traders voulant utiliser Armory wallet doivent uniquement recourir à la version de bureau. C’est par ailleurs un grand inconvénient car les investisseurs sont limités dans leur mouvement. En effet, en cas de bonnes opportunités, ils risquent de le rater.

Pour profiter des avantages d’Armory crypto, les investisseurs sont obligés de l’utiliser sous Windows, Mac OS ou Linux.

Avis Armory Wallet – Est-ce un Portefeuille Fiable ?

À notre avis, Armory wallet peut être un portefeuille fiable mais tout dépend également de son utilisateur. Nous avons plusieurs éléments pouvant mener à cette conclusion.

Armory wallet offre un système de sécurité à double authentification. C’est un avantage pour les traders expérimentés dans ce type de portefeuille. Par contre, pour les débutants, ce point peut engendrer des problèmes. Dans ce cas, Armory wallet est fiable uniquement pour un expert du trading.

Les fonctionnalités d’Armory wallet permettent à ses utilisateurs de garder leur anonymat. Avec ce portefeuille, aucune information confidentielle n’est partagée avec des inconnus. Cela fait d’Armory wallet, un portefeuille fiable et sécurisé peu importe le niveau du trader.

Le stockage des Bitcoin sur une clé privée réduit les risques de perte de crypto. De plus, en cas de pertes des clés, il existe une possibilité de récupérer les crypto. Question fiabilité, c’est un des niveaux de sécurité parmi les plus appréciés des investisseurs.

Pour conclure, Armory wallet est un portefeuille de stockage de Bitcoin des plus célèbres et appréciés du marché. C’est un portefeuille fiable dont l’usage conviendrait le plus aux professionnels.