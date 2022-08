Lumi Wallet Avis – Tutoriel, Frais, Avantages et Inconvénients

Lumi Wallet Avis : Lancé en 2017, le portefeuille multidevise Lumi wallet a très vite développé ses services pour offrir une large possibilité d’investissement. Lumi wallet a commencé ses offres pour le stockage des Bitcoin pour ensuite s’ouvrir à d’autres cryptos comme les ERC-20. Mais qu’en est-il réellement de ce portefeuille ? Voici notre avis sur Lumi wallet et ses particularités.

Notre Avis sur Lumi Wallet

À notre avis, Lumi wallet est le portefeuille idéal pour les traders voulant investir dans plusieurs crypto-monnaies en même temps. A l’inverse des portefeuilles spécialisés dans une seule crypto-monnaie comme Samourai wallet, Lumi wallet est très flexible. Lumi wallet peut supporter plusieurs crypto-monnaies et selon notre avis, pour une stratégie de diversification cela peut bien marcher.

Comme tous les portefeuilles de crypto sur le marché, Lumi wallet a ses particularités le rendant intéressant. Toutefois, le choix du portefeuille doit avant tout dépendre de chaque investisseur. Avant de vous lancer avec Lumi wallet, prenez le temps de considérer les fonctionnalités de Lumi wallet. Certains aspects de ce portefeuille peuvent ne pas correspondre à votre profil d’investisseur comme les frais élevés de certaines transactions.

Qu’est-ce que Lumi Wallet ?

Lumi wallet est un portefeuille mobile et web permettant le stockage, l’échange, l’achat et la vente de plusieurs crypto-monnaies otammet le Lumi Coin. C’est un portefeuille pouvant gérer des opérations d’achat et de vente d’actifs dans plusieurs devises internationales. Parmi ces devises, il y a l’EUR, le CAD, l’USD, etc.

Lumi wallet est aussi une application de portefeuille permettant d’investir sur le marché des crypto-monnaies. Entre-autres, Lumi wallet est une application possédant plusieurs fonctionnalités aidant dans l’analyse du marché. C’est un portefeuille de crypto-monnaies open source donnant la possibilité aux investisseurs de suivre l’évolution des tendances sur le marché.

1. Télécharger Lumi Wallet sur les applications mobiles

Pour télécharger Lumi Wallet, il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous.

Rendez-vous dans Google Play Store ou Apple App Store. Recherchez l’application Lumi Wallet et appuyer sur télécharger. Installez l’application sur votre appareil. Choisissez entre importer un portefeuille existant ou créer un nouveau portefeuille. Un mot de passe, une phrase mnémonique ou une clé privée est nécessaire pour les portefeuilles existants. Pour les nouveaux portefeuilles, créer un code PIN d’au moins 4 chiffres. Vous pouvez changer votre code PIN en entrant dans les paramètres de votre application Lumi. Enregistrer le portefeuille et créer par la suite une phrase mnémonique de 12 mots. Mémorisez ou notez cette phrase car elle serait indispensable en cas de perte de votre appareil mobile. Validez le tout pour terminer le processus de lancement de votre portefeuille.

2. Télécharger Lumi Wallet sur son interface web

Pour ce faire, vous pouvez procéder comme suit.

Rendez-vous sur le site de lumiwallet.com. Veillez à ne pas vous tromper de site web. Cliquez sur Create a new wallet. Vous aurez deux options, soit créer un nouveau wallet soit en importer. Pour l’option “importer”, vous devez saisir une phrase mnémonique. Notez et/ou mémorisez votre phrase pour ne pas la perdre. Cliquez sur importer mon wallet pour terminer le processus.

3. Utilisation Lumi Wallet

Il existe plusieurs manières d’utiliser Lumi wallet.

Lumi wallet peut être utilisé pour envoyer, recevoir et échanger des crypto-monnaies.

Utiliser Lumi wallet dans l’analyse des tendances du marché est également possible. Pour ce faire, Lumi wallet offre des fonctions de graphiques de prix, des historiques des évolutions.

Vous pouvez aussi utiliser Lumi wallet pour consulter le prix des crypto-monnaies dans plusieurs devises.

Les utilisateurs de Lumi wallet dans l’UE peuvent depuis 2021, retirer directement leur Bitcoin sur leurs cartes de crédit Visa.

Les Crypto Monnaies Supportées par Lumi Wallet ?

Lumi wallet peut être utilisé pour de nombreuses crypto-monnaies comme le Bitcoin, l’Ethereum, le Dogecoin, le Theter et etc selon l’avis du marché. Si on suit son évolution, Lumi wallet cherche à étendre ses offres avec de plus en plus de crypto-monnaies.

Lors de son lancement en 2017, Lumi wallet était réservé uniquement au Bitcoin. Pas plus tard qu’en 2018, Lumi wallet a intégré les cryptos de version ERC-20 pour iOS. Il a également ajouté d’autres cryptos cette même année grâce à l’intégration de Changelly à son système. Les jetons standards ERC-721 sont également pris en charge par l’application Lumi.

En tout, Lumi wallet peut supporter les crypto-monnaies classées dans le top 20 du marché. Il prend aussi en charge plus de 1200 autres crypto-monnaies de la version ERC-20 et d’autres versions également.

Avis sur les Frais et Commissions de Lumi Wallet

Frais selon les transactions

Les frais de transaction sur Lumi wallet varie d’une crypto à une autre et changent également selon la rapidité. Les transactions avec des frais élevés sont traitées rapidement et peuvent passer avant d’autres transactions. Les frais pour chaque transaction sont considérés comme des frais de réseau.

Frais standards

Les frais standards appliqués pour chaque transaction s’élève entre 40 et 250 sats. Comme déjà évoqué, vous pouvez payer des frais en plus pour faire avancer rapidement votre transaction.

Commissions sur les échanges

Une commission de 1% est facturée par Lumi wallet pour les échanges de crypto sur l’application. Toutefois, avant de valider vos échanges, pensez à vérifier si d’autres frais ne sont pas mentionnés.

Pour Qui est Adapté le Lumi Wallet ?

Premièrement, Lumi wallet convient parfaitement aux professionnels du trading pour notre avis. Ses fonctionnalités permettent aux traders d’effectuer une analyse et de suivre l’évolution de leur crypto. Pour des analyses approfondies, les professionnels peuvent demander à consulter les taux des cryptos sur le marché dans plusieurs devises.

Deuxièmement, ous sommes d’avis pour dire que les débutants peuvent également avoir recours au Lumi wallet. Grâce aux historiques des activités, les débutants n’auront pas de difficultés à gérer leur portefeuille. De plus, l’interface du portefeuille est facile à comprendre et est très conviviale. Des supports sont également disponibles pour aider les traders dans l’utilisation de Lumi wallet.

En bref, Lumi wallet est adapté à la majorité des investisseurs. Cependant, le recours au Lumi Wallet dépend des objectifs et de l’usage dont l’utilisateur veut en faire.

Avantages et Inconvénients de Lumi Wallet ?

1. Avantages de Lumi Wallet

Lumi wallet permet aux traders d’investir dans de nombreuses crypto-monnaies.

Un historique de toutes les activités sur Lumi Wallet est disponible sur une plateforme unifiée.

Lumi wallet permet une suivie de l’évolution du marché en temps réel.

Lumi wallet offre la possibilité d’investir dans plusieurs devises.

Les confidentialités et l’anonymat des transactions sont également proposés par Lumi wallet.

Lumi wallet offre des mesures de sécurités de haut niveau.

La phrase mnémotechnique offre la possibilité de récupérer le portefeuille en cas de perte du téléphone.

2. Inconvénients de Lumi Wallet

Selon certains utilisateurs, les frais facturés par Lumi wallet peuvent être très élevés.

L’application Lumi wallet peut ne pas être disponible dans certains pays.

Risques de vol à distance surtout pour les utilisateurs du fait que Lumi un wallet crypto online

Avis sur la Sécurité de Lumi Wallet

1. Anonymat des transactions

Les investisseurs soucieux de l’anonymat des transactions peuvent se tourner vers Lumi Wallet. Des adresses différentes sont fournies pour chaque transaction effectuée sur le portefeuille Lumi. Ainsi, accéder aux informations confidentielles comme l’adresse IP de l’utilisateur serait assez difficile. Par ailleurs, aucune information personnelle n’est requise lors de la connexion à Lumi wallet.

2. Clés privées

Les utilisateurs de Lumi wallet peuvent garder le contrôle de leur portefeuille grâce aux clés privées. Cet aspect est important surtout pour les utilisateurs ne souhaitant pas rester uniquement sur la version web du portefeuille.

3. Portefeuille web et les risques

La version web du portefeuille Lumi, l’expose à des risques de piratages à distance. De ce fait, les cryptos stockés dans Lumi wallet ne sont pas en sécurité à 100%. Toutefois, l’application de Lumi wallet aide les investisseurs à mieux protéger leur crypto.

4. Empreinte digitale et identification facile

Ces deux mesures de sécurité peuvent être également utilisées pour renforcer la sécurité de votre portefeuille. Toutefois, cela n’est pas sans risques surtout en cas de bug de l’appareil mobile.

Application Lumi – Est-ce Disponible ?

L’application Lumi est disponible pour les appareils iOS et Android selon l’avis des technitiens. Pour ce faire, il vous suffit de télécharger Lumi wallet comme déjà évoqué un peu plus haut. Une fois le téléchargement terminé, passez à l’installation du portefeuille ou créer un nouveau portefeuille.

L’application Lumi peut être téléchargée sur votre appareil mobile gratuitement. Vous pouvez également l’utiliser sans avoir à payer des frais. Les frais ne sont souscrits que lors des échanges, des transactions et de l’utilisation des fonctions payantes.

Avis Lumi Wallet – Est-ce un Portefeuille Fiable ?

Lumi wallet est, en effet, un portefeuille de crypto-monnaies fiable selon notre avis pouvant être utilisé par tous les niveaux d’investisseurs. En dehors de ses frais de transactions pouvant être exorbitant pour certains investisseurs, c’est un portefeuille des plus pratiques.

Lumi wallet est un portefeuille qualifié parmi les plus sécurisés du marché. Les investisseurs n’ont pas à craindre d’une quelconque arnaque avec Lumi Wallet. De plus, Lumi wallet offre un degré d’anonymat et de confidentialité apprécié par de nombreux traders.

Pour conclure, sans trop s’attarder sur les points négatifs attribués à Lumi wallet, à notre avis, c’est un portefeuille fiable.