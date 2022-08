Metamask Wallet Avis: Metamask est l’un des portefeuilles Ethereum et les jetons ERC-20 très populaires dans le monde de la crypto-monnaie. Il permet de stocker vos jetons en toute sécurité en plus d’avoir accès à des applications décentralisées. Découvrez dans ce guide Metamask wallet avis et vous saurez par vous-même si cela vaut la peine d’investir sur ce portefeuille crypto en 2022.

Notre Avis sur Metamask Wallet

Malgré que le wallet Metamask soit dédié aux investisseurs détenant des Ethereum et ses dérivés. Notre avis sur Metamask Wallet est positif d’après les différentes fonctionnalités qu’il offre

Sécurité satisfaisante – Metamask n’a pas connu de faille de sécurité importante jusqu’à maintenant Bien que le Metamask soit un portefeuille à chaud son système de sécurité reste infaillible grâce aux clés privées détenues par l’utilisateur lui-même ainsi que la phrase de récupération. Cette phrase est générée lors de l’ouverture de votre compte et en plus la couche de sécurité est renforcée par le mot de passe et le Master Key

Une prise en main facile et rapide– Le wallet propose une version web ainsi que d’une application disponible pour iOS et pour Android. Metamask est accompagné d’une application dont l’utilisation se veut le plus accessible possible. Il vous suffit de le télécharger sur votre smartphone pour pouvoir profiter de ses fonctionnalités. Une fois le téléchargement effectué, vous n’avez qu’à installer l’extension pour commencer son utilisation. Par ailleurs, le wallet BSC Metamask vous permet de stocker des crypto-monnaies de la blockchain de Metamask Binance. D’ailleurs, l’importation de vos tokens sur le portefeuille se passe rapidement.

Metamask, une passerelle avec des applications décentralisées – Metamask, portefeuille électronique bep 20, a une fonctionnalité Pancakeswap. Ce qui vous donne la possibilité d’utiliser les échanges. En effet, l’extension dispose d’une section Dapp qui vous permet d’avoir un lien direct à d’autres sites. Vous pouvez utiliser l’échangeur pancakeswap pour échanger vos crypto-monnaies. Ainsi, vous avez un accès au marché des tokens Add BSC Metamask.

Qu’est-ce que Metamask Wallet ?

Metamask est un wallet qui est conçu pour stocker et de protéger vos Ethers et vos jetons ERC-20. Il a été créé en 2016 par l’entreprise Consensys sous forme d’extension de navigateur. Metamask est parmi les portefeuilles les plus réputés pour le stockage des jetons ERC-20.

La plateforme de stockage des crypto-monnaies Metamask regroupe actuellement plusieurs millions d’utilisateurs. Vous pouvez stocker vos jetons ETH en toute sécurité. La sécurité de vos clés privées est préservée avec une facilité d’utilisation fait la spécificité de la plateforme.

Malgré le fait que Metamask ne permet que de stocker des Ethers et les jetons issus de la blockchain Ethereum. Le wallet Metamask a l’avantage de donner accès sur toutes les applications décentralisées (dApp) pour des transactions simples et rapides. Il est également possible de configurer votre Metamask pour avoir accès à d’autres réseaux.

Le wallet Metamask est disponible sur iOS, Android et chrome.

Rendez-vous sur le site officiel de Metamask.io

Télécharger Metamask en version extension navigateur ou application iOS ou Android

Installer le logiciel

Créer votre portefeuille

Accepter les conditions générales d’utilisations et définir votre mot de passe

Générer une phrase secrète de récupération

Commencer à utiliser votre portefeuille Metamask

Etape 1: Télécharger l’extension compatible avec votre navigateur

Rendez-vous sur le site officiel de Metamask – Avant de télécharger votre portefeuille Metamask, il faut savoir que vous devez vous rendre sur le site officiel metamask.io. Vous avez ensuite accès à la page d’accueil du site.

Télécharger l’extension sur votre appareil – Une fois sur le site Metamask, vous devez lancer le téléchargement du logiciel selon le navigateur que vous utilisez ou version iOS ou Android. Cliquez dessus pour lancer l’installation puis poursuivez. Enfin, il convient de cliquer sur le logo du portefeuille pour l’ouvrir.

Etape 2: Créer un compte sur Metamask

La création du compte sur Metamask – Maintenant que votre portefeuille est installé, vous pouvez maintenant configurer votre compte et créer votre portefeuille. Pour la création de votre compte, il est nécessaire d’accepter au préalable les conditions générales d’utilisation puis de définir un mot de passe

Générer la phrase de récupération – Dès que votre mot de passe est défini, vous devez générer votre phrase de sauvegarde. Il est recommandé de garder cette phrase secrète pour protéger votre compte contre les risques de piratage de votre wallet metamask.

Etape 3: Utilisation de votre Compte Metamask

Maintenant que votre compte est créé, vous pouvez commencer à utiliser votre portefeuille Metamask.

Pour envoyer des cryptos depuis votre Metamask Wallet

Cliquez sur “ Send “. Indiquez l’adresse du destinataire Spécifiez le montant en ETH à envoyer Choisir le niveau des frais de transactions entre lent, moyen, rapide Confirmez la transaction. Suivez l’état de la transaction sur la page principale

Sur ce wallet, vous avez la possibilité d’accéder à des plateformes d’échanges existantes pour acheter des crypto-monnaies (Metamask swap). De la même manière, vous pouvez vous connecter aux échangeurs externes tels que Pancakeswap et Uniswap. Il suffit de passer par le DApps en utilisant le nom de domaine de ces sites.

Allez sur la page d’accueil de Metamask

Cliquer sur “ Dépôt “

Créer ensuite une adresse de transfert des fonds

Copiez l’adresse de transfert et la partager avec l’émetteur qui devra ensuite vous envoyer les fonds dans votre portefeuille Metamask

Les Crypto Monnaies Supportées par Metamask Wallet

Les cryptomonnaies supportées par Wallet Metamask sont les suivants:

Ethereum Blockchain

Altcoins

Stablecoin

BAT – Basic Attention Token

ERC-20

Binance Smart Chain

Voici une liste non exhaustive des principaux jeton ERC-20 supportés par Metamask :

SMART – SmartCash

ATOM – Cosmos

XRP – Ripple

TRX – Tron

DGB – DigiByte

Frais et Commissions sur Metamask Wallet

Les frais appliqués sur Metamask n’ont rien à voir avec le portefeuille électronique. Les frais déduits aux utilisateurs de MetaMask correspondent à des frais de transaction Ethreum. Les utilisateurs ont le choix sur les frais à payer dans “Options avancées” qui peuvent augmenter les frais pour accélérer les transactions ou rendre les transactions moins chères mais lentes. En effet, ces frais sont intrinsèquement liés au marché et au réseau sur lequel vous opérez. Ainsi, lorsque vous achetez des cryptos avec Metamask, les frais dépendent de la devise que vous échangez.

Pour Qui est Adapté le Metamask Wallet ?

Le portefeuille Metamask à tous types de profil. Que vous soyez débutant ou professionnel, ce Wallet peut vous satisfaire. Sa facilité de prise en main ainsi que sa rapidité vous permet de manipuler la plateforme même si vous n’avez jamais utilisé un portefeuille auparavant. De plus, il est aussi très prisé par les professionnels par les nombreuses fonctionnalités offertes par le logiciel.

Metamask convient aux traders qui préfèrent utiliser les desktop wallet mais aussi une application mobile est disponible avec toutes les fonctionnalités que sur un navigateur. Il est donc efficace pour gérer vos crypto monnaies plus facilement et dans toutes les circonstances.

En terme d’actif, ce portefeuille convient plus à ceux qui ne gère pas assez d’actifs dans leur compte ou alors qui ne veulent que trader de l’Ethereum et ses variantes.

Avantages et Inconvénients de Metamask Wallet ?

Les Avantages de Metamask Wallet sécurité renforcée

sécurité renforcée interface agréable

interface agréable gestion d’application décentralisée

Les Inconvénients de Metamask Wallet Application non disponible en français

Application non disponible en français Ne supporte que l’Ethereum et les jetons ERC-20

Sécurité de Metamask Wallet

Bien que Metamask soit un portefeuille web, le wallet n’a pas connu de faille de sécurité importante jusqu’à maintenant. En effet, la sécurité est assurée par les phrases de récupération détenu par l’utilisateur lui-même en plus du mot de passe et la Master Key. En effet, toutes les données sont stockées dans le navigateur de l’utilisateur.

MetaMask est un wallet avec un système de sécurité hiérarchiquement déterministe, ce qui signifie que les clés de nombreuses adresses de portefeuille sont conservées pour un utilisateur. Il est presque impossible pour un tiers de savoir la somme d’argent stockée ou envoyée par telle ou telle personne.

La récupération du compte est possible par le biais des phrases de récupération de 12 mots. Il est primordial de bien sauvegarder cette phrase après la création du compte afin de ne pas perdre l’accès au portefeuille.

Application Metamask – Est-ce Disponible ?

Metamask est disponible en version application facile à utiliser et disponible sur Play Store et App Store. La version application est intuitive pour l’utilisateur pour pouvoir échanger et stocker des Ethers et jetons ERC-20.

Metamask Wallet – Est-ce une Portefeuille Fiable ?

Oui, d’après ce Metamask Wallet avis, Metamask est un portefeuille fiable. Ce portefeuille est très populaire grâce à ses fonctionnalités et sa facilité de prise en main. De plus, le wallet Metamask est sûr bien qu’il s’agisse d’un portefeuille à chaud. La plateforme continue d’apporter des évolutions pour répondre aux besoins des utilisateurs. Actuellement, MetaMask est l’une des plateformes recommandées pour les détenteurs d’ Ethereum. Si vous êtes à la recherche d’un portefeuille en ligne pour vos Ethers, vous devriez essayer MetaMask.