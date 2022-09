MyMonero Wallet Avis en 2022 : Est-ce un Portefeuille Fiable ?

MyMonero wallet avis : Monero fait partie des cryptomonnaies anonymes garantissant la confidentialité de ces propriétaires. Le fait que XMR soit anonyme signifie qu’il a sa propre blockchain et son propre portefeuille. MyMonero fait partie des meilleurs portefeuilles pour stocker vos jetons Monero. Découvrez dans cet article les informations et les avis sur MyMonero en 2022. C’est aussi l’occasion pour vous de savoir si investir sur ce portefeuille de stockage des crypto-monnaies est une bonne ou mauvaise idée.

Notre Avis sur MyMonero Wallet

Anonymat et sécurité assuré : les informations sur l’utilisateur sont gardées sur le serveur de MyMonero par un mot de passe et sont cryptées qui garantissent un anonymat et plus de sécurité. Vous êtes le seul à avoir accès à votre portefeuille.

une bonne interface graphique : l’interface de MyMonero est connue en étant conviviale et intuitive. La présentation du menu facilite la navigation sur ce wallet vers le support utilisateur.

un portefeuille lite : Il n’est pas nécessaire de télécharger l’ensemble de la blockchain de Monero, car en tant que nœud léger, MyMonero demande des données aux nœuds complets afin de rester en phase avec les mises à jour permanentes du réseau. Ainsi, il est moins énergivore.

Notre MyMonero wallet avis est favorable malgré quelques limites observées durant notre test.

Qu’est-ce que MyMonero Wallet ?

MyMonero est un portefeuille en ligne dedié à la crypto monnaie Monero XMR qui a été créé par les membres de l’équipe Monero Core en 2014. C’est en effet un nœud léger avec une interface facile pour permettre des transactions rapides. Chaque utilisateur n’a pas besoin de stocker les données personnelles sur la plateforme, la sécurité de son portefeuille revient à l’utilisateur lui-même. Il n’est pas nécessaire également de télécharger la blockchain complète même en étant un nœud. Ainsi, pour avoir accès à votre wallet, il suffit d’avoir une clé de connexion privée.

Téléchargez et installez votre wallet MyMonero Créez un compte Vous allez obtenir une clé de connexion de 12 mots Puis d’une phrase de graine ou d’une phrase mnémonique Définissez votre mot de passe

Etape 1: Télécharger MyMonero

Pour avoir accès à votre wallet MyMonero, vous devez commencer par le téléchargement. Ensuite exécuter le fichier disponible qui est compatible avec votre système d’exploitation. Mais vous pouvez tout simplement télécharger l’application via Apple store ou Play Market. Dans le cas où votre dekstop wallet n’arrive pas à se connecter au réseau, vous devez vérifier votre paramétrage antivirus et faire exception sur MyMonero.

Etape 2: Créer un compte sur MyMonero

Après avoir installé votre wallet MyMonero, vous pouvez commencer à créer votre compte. Comme MyMonero est un portefeuille confidentiel, il ne nécessite pas de fournir des données personnelles. Une clé de connexion de 12 mots aléatoires et une phrase de graine vous sera fournie pour accéder à votre compte. Ensuite, vous devrez définir votre mot de passe.

Etape 3: Utilisation de votre Compte MyMonero

Maintenant que votre compte est créé, vous pouvez commencer à utiliser votre portefeuille MyMonero.

Allez sur l’onglet “Envoyer “ou utilisez votre QR code

Indiquez votre adresse publique

Envoyez cette adresse à l’émetteur

Cliquez sur l’onglet “Recevoir ” ou utilisez votre QR code

Indiquez votre adresse publique

Envoyez cette adresse à l’émetteur

Les Crypto Monnaies Supportées par MyMonero Wallet

MyMonero wallet comme son nom l’indique ne prend en charge que les crypto monnaies Monero XMR. Une cryptomonnaie axée sur la confidentialité et l’anonymat. Pour ne pas rompre cette particularité, il nécessite un portefeuille adapté pour Monero.

Frais et Commissions sur MyMonero Wallet

Le téléchargement du wallet MyMonero est entièrement gratuit. Les frais s’appliquent seulement pour la transaction. En effet, le montant est fonction de la quantité d’informations nécessaires pour effectuer la transaction. Actuellement, le frais s’élève à 0,002 XMRs par KB.

Les frais que vous payez pour toutes transactions sont fixés par les mineurs et sont donc variables. MyMonero ne fixe ni ne contrôle ces frais.

Pour Qui est Adapté le MyMonero Wallet ?

MyMonero est le wallet adapté pour les débutants ainsi que les professionnels qui détiennent des petites sommes de Monero XMR. Le portefeuille se concentre plus au niveau de la sécurité et à la confidentialité, tout en offrant une interface épurée dont l’utilisation est facile à maîtriser.

Avantages et Inconvénients de MyMonero Wallet ?

Les Avantages de Abra Wallet Nœud léger

Les clés privées cryptées détenus par l’utilisateur

Interface graphique conviviale

Facile à utiliser

Les Inconvénients de Abra Wallet Pas de fonction multi-signatur Peu de crypto-monnaies disponibles

Sécurité de MyMonero Wallet

La sécurité est l’une des principales caractéristiques de cette plateforme de stockage cryptographique. Cette dernière utilise plusieurs fonctionnalités de sécurité à savoir :

Aucune information n’est stockée sur le serveur de MyMonero

Les clés privées sont cryptées avec votre mot de passe

Les clés sont stockées localement sur votre appareil

Application MyMonero – Est-ce Disponible ?

Oui, une version application de MyMonero est disponible sur iOS pour gérer vos Monero depuis votre smartphone. La version Android est en cours mais n’est pas encore disponible. Et il faut se méfier car la version MyMonero sur Google play est une arnaque. Avant d’effectuer une transaction, soyez toujours attentif et vérifiez si l’URL est correcte.

MyMonero Wallet – Est-ce un Portefeuille Fiable ?

D’après cet avis sur MyMonero wallet, il en sort que ce portefeuille est fiable. Les fonctionnalités et les caractéristiques font que MyMonero soit parmi les meilleurs pour le stockage de vos crypto monnaies. Ce wallet est léger et n’exige pas trop d’énergie pour se connecter. MyMonero est un portefeuille rapide et efficace, de plus son système de sécurité satisfaisant pour vos fonds. Bien que le Monero soit le seul crypto monnaie adapté sur ce wallet, il reste un portefeuille très intéressant pour les utilisateurs à la recherche de la confidentialité et de l’anonymat.