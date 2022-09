Trust Wallet Avis 2022 : Est-ce un Wallet Crypto Fiable ou Pas ?

Trust Wallet Avis : un wallet crypto permettant de stocker vos crypto monnaies en toute sécurité. Si vous souhaitez investir sur un Trust wallet en 2022, cet article est fait pour vous. Découvrez les informations sur les devises supportées, les caractéristiques de ce portefeuille et les frais prélevés sur la plateforme de stockage. C’est ainsi l’occasion pour vous de savoir si Trust Wallet est fiable ou pas?

Notre Avis sur Trust Wallet

Prise en main facile et pratique – ce Wallet étant un portefeuille sous forme d'application, ce qui est très pratique pour gérer vos fonds depuis votre smartphone. De plus, l'interface de l'application est très conviviale et les devises sont représentées avec des graphiques précises.

Garanti un anonymat – la crypto wallet Trust offre un anonymat et la confidentialité de toutes les transactions recherchées par un grand nombre d'utilisateur. En effet, l'inscription sur ce wallet ne requiert pas votre adresse e-mail et ne passe pas par la KYC pour la vérification de votre identité.

Stacking – Le stockage de vos coins sur l'application peut générer des revenus passifs par le stacking.

Sécurité assurée – Bien que Trust wallet soit un portefeuille à chaud, son système de sécurité quant à elle fonctionne comme un portefeuille à froid. Il est en fait impossible de faire des captures d'écran de l'application en plus d'un scan biométrique est nécessaire à l'inscription.

Qu’est-ce que Trust Wallet ?

Trust Wallet est une crypto wallet sous forme d’application mobile créé en 2017 par Viktor Radchenko de la société Six Days LLC. Il a été ensuite racheté par la plateforme Binance en 2018 pour devenir son portefeuille officiel.

La collaboration de Trust Wallet avec le navigateur Web3 et Kyber Network, permet aux utilisateurs de ce portefeuille d’ intégrer facilement aux échanges décentralisées et d’interagir avec les dApps. Il est aussi possible de faire du stacking en utilisant le consensus Proof of Stake pour générer des récompenses grâce à vos jetons.

Etape 1: Télécharger et installer Trust wallet

Pour télécharger votre wallet, vous devez vous rendre sur le site officiel de Trustwallet.com et sélectionner l’application mobile disponible pour la version Android et iOS. Vous pourrez aussi télécharger directement l’application sur les plateformes Apple Store et Google Play.

Etape 2 : Créer un Trust wallet Binance

Après avoir terminé l’installation de votre wallet, cliquer sur le bouton “Create a new wallet”. Puis, il faudra créer un code PIN et généré une phrase de récupération. Cette dernière est nécessaire pour récupérer vos données en cas de problème.

Etape 3 : Configurer le portefeuille Trust

Vous devrez paramétrer votre wallet Trust en indiquant le choix de la monnaie FIAT, l’activation des notifications, la rapidité des transactions et les crypto-monnaies que vous souhaitez stocker.

Pour envoyer des crypto-monnaies sur votre Trust Wallet, il suffit :

Se rendre sur l’application Trust wallet,

Cliquer sur l’onglet “Send”,

Indiquer la crypto-monnaie à envoyer,

Saisisser l’adresse ou le QR code du bénéficiaire,

Ajouter le montant de la transaction,

Valider l’opération.

Pour recevoir des crypto-monnaies sur Trust wallet :

Se rendre sur l’application Trust wallet,

Cliquer sur l’onglet “Receive”,

Une adresse privée ainsi qu’un QR code seront générés, il faudra envoyer à l’émetteur.

Les Crypto Monnaies Supportées par Trust Wallet

A l’origine, Trust Wallet Binance était dédié uniquement à des crypto-monnaies comme Ethereum et Ethereum classic ainsi que toutes les pièces ERC20 et ERC23. Actuellement, il est possible de stocker d’autres crypto monnaies comme Binance Coin, Bitcoin, TRON.

Voici la liste non exhaustive des cryptomonnaies supportées par Trust Wallet :

Augure

Callisto

Cosmos

Decred

Digibyte

Ethereum

Ethereum Classic

IoTeX

Maker

Nano

Nimiq

OmiseGO

Ontology

Qtum

Ravencoin

Tezos

THETA

Tron

VeChain

Viacoin

Wanchain

Zcoin

Zilliqa

De plus, Trust Wallet peut supporter également plus de 2 000 stablecoins, dont les plus populaires sont PAX, USDT ou encore DAI.

Frais et Commissions sur Trust Wallet

Le téléchargement et l’installation de votre portefeuiile sont entièrement gratuit. Les frais s’appliquent seulement sur les transactions. Ces frais sont variables selon la vitesse de transaction choisie que ce soit lent, normal ou élevé.

Par ailleur, les frais de gaz ou frais de réseau, déduits par la blockchain et sont reservés directement aux mineurs.

Pour Qui est Adapté le Trust Wallet ?

Trust Wallet est destiné à tous types d’investisseurs à la recherche d’un portefeuille sous forme d’application mobile et particulièrement sur la plateforme de trading Binance. Toutefois, il est moins intéressant pour les investisseurs utilisant le desktop wallet ou si vous n’utilisez pas ce broker pour trader et obtenir des crypto-monnaies. De plus, le nombre de cryptomonnaie numérique reste limité.

Avantages et Inconvénients de Trust Wallet

Les Avantages de Trust Wallet

Application mobile pratique et facile à utiliser

Téléchargement portefeuille gratuit

Supporte plus de 30 crypto-monnaies

Échanges décentralisés et navigateur dApps

Prend en charge la blockchain Binance

Staking possible

Les Inconvénients de Trust Wallet

Pas de version web

Niveau d'anonymat assez faible

Peu de crypto-monnaies disponibles

Sécurité de Trust Wallet

Trust Wallet est un wallet très sécurisé pour protéger vos données. D’ailleurs, les clés des utilisateurs sont conservés sur les appareils qui utilisent l’application en plus de la phrase de récupération. On retrouve également le système de scan biométrique pour la vérification d’authentification du compte. Et pour se connecter à votre compte, un code PIN et un balayage d’empreinte digitale sont nécéssaire.

Application Trust Wallet – Est-ce Disponible ?

Oui, Metamask est disponible en version application facile à utiliser et disponible sur Play Store et App Store. La version application est intuitive pour l’utilisateur pour pouvoir échanger et stocker des Ethers et jetons ERC-20.

Trust Wallet – Est-ce une Portefeuille Fiable ?

Les avis sur Trust Wallet restent très mitigé. Le portefeuille reste très pratique pour gérer vos fonds depuis votre smartphone. Il est aussi recommandé pour les investisseurs détenant des jetons Ethereums et ERC-20. Mais les fonctions que le portefeuille offre reste basique et le manque de sécurité pour la protection des fonds des utilisateurs. De plus, le fait que la version desktop ne soit pas disponible reste un frein pour les utilisateurs qui préfèrent l’interface sur ordinateur. Le nombre de crypto monnaie supportée sur Trust wallet est assez limité également. Toutefois, le portefeuille Trust Wallet reste fiable.