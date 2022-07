Le fait que le jeton XYO soit un investissement approprié pour vous dépend de votre situation financière personnelle, de la diversification de vos actifs et de votre appétit pour le risque. Les crypto-monnaies sont des actifs très volatils, ce qui les rend plus risqués que d'autres formes d'investissement. Vous devez évaluer le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter avant d'investir et ne jamais investir ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.