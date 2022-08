Tous les volumes d’échange de crypto-monnaies et de bitcoin sont-ils simplement faux ? Forbes a examiné de plus près cette question et est parvenu à une conclusion dévastatrice dans le rapport.

L’enquête Forbes sur les volumes de transactions des crypto et du Bitcoin

Selon le dernier rapport Forbes, environ la moitié de toutes les crypto-monnaies échangées sont influencées par la manipulation du marché. Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Le magazine économique a examiné 157 plateformes d’échanges crypto différents pour leur volume Bitcoin et est parvenu à une conclusion catastrophique. Presque toutes les plateformes simulent leurs volumes de transactions avec BTC selon les critères sous-jacents – y compris Binance, BitMEX ou Huobi.

Le processus, connu sous le nom de «wash trade», est une forme de manipulation du marché. En règle générale, un investisseur vend et achète la même crypto-monnaie afin d’augmenter le volume des transactions. Pour l’investisseur, rien ne changera à court terme, mais pour les autres, il semble que la demande pour la devise soit élevée. En conséquence, davantage de traders afflueront vers un actif, tel que le bitcoin, et feront grimper le prix.

En fin de compte, le trader en profite car la manipulation lui permet de vendre l’actif à un prix plus élevé.

Transactions Bitcoin manipulées: Les Révélations du Rapport de Forbes

Les échanges dans les pays mal réglementés utiliseraient souvent cette méthode pour créer une illusion de volumes élevés pour les investisseurs extérieurs. La plateforme devrait donc être commercialisée auprès du monde extérieur comme étant très populaire et réussie. Les bots de trading sont considérés comme l’outil le plus courant car ils éliminent le besoin de l’investisseur susmentionné et génèrent des transactions de lavage automatiques.

Forbes a identifié le problème avec les transactions sur la crypto-monnaie la plus échangée, le Bitcoin (BTC). Pour ce faire, le magazine économique a utilisé les volumes de transactions sur 24 heures de diverses sociétés d’analyse telles que CoinMarketCap, CoinGecko, Nomics et Messari. Il y avait déjà des différences flagrantes ici : CoinMarketCap affichait un volume de 32 milliards de dollars américains le jour de l’observation, tandis que Messari plafonnait à 5 milliards.

Voici ce que dit le rapport :

“Il n’y a pas de méthode universellement acceptée qui dicte comment le volume de trading d’une crypto doit être calculé.”

Ensuite, il y a le problème que certains pays n’ont aucune réglementation ou ont des autorités de surveillance laxistes.

Pour fournir une mesure exemplaire pour le marché de la cryptographie, l’équipe du magazine a examiné les volumes de Bitcoin selon certaines méthodes de mesure. Ceux-ci comprenaient, par exemple :

Le pays dans lequel l’échange est réglementé

Données sur les vues du site de l’exchange crypto

Nombre de clients de la plateforme crypto

En utilisant cette méthode, 157 échanges ont été évalués pour finalement arriver à la conclusion qui donne à réfléchir : la moitié du volume Bitcoin est manipulée.

Par exemple, les analystes soulignent que le volume quotidien du 14 juin 2022 était de 262 milliards de dollars. En fait, selon les calculs, ce n’était que 128 milliards de dollars. Les 262 milliards étaient la somme des chiffres donnés par les exchanges.

Le rapport poursuit en disant :

“Le plus gros problème concerne les entreprises qui divulguent de gros volumes de transactions mais opèrent dans des pays où la surveillance réglementaire est faible. Par exemple : Binance, MEXC Global et Bybit. Ensemble, les plus petites bourses représentent 89 milliards de dollars américains en Bitcoin – mais selon eux, il s’agit de 217 milliards.”

Le rapport catégorise les échanges

Forbes a réussi à utiliser la méthode précédente pour mettre en place une sorte de catégorisation des échanges crypto qui manipulent les volumes. Et ça n’a pas l’air bon !

Au moins 95 % de tous les volumes ne sont pas faux, comme indiqué précédemment par Bitwise en 2019.

En conséquence, une catégorisation a été faite en 3 groupes : le groupe 1 affiche jusqu’à 25 % de volume en moins que celui indiqué par le calcul, le groupe 2 jusqu’à 79 % et le groupe 3 jusqu’à 100 %. 100% signifierait que tout est manipulé ou faux.

Étonnamment, même le numéro un mondial des échanges crypto, Binance, fait partie du deuxième groupe, avec un «taux de faux» de 45%.

Il reste à voir comment et si la réglementation crypto en cours peut contribuer à une amélioration.