Crypto : une peine d’amende pour la star du showbiz Kim Kardashian

La SEC réputée pour la traque des moindres irrégularités dans le monde de la crypto a récemment inculpé la star du showbiz Kim Kardashian. Cela pour avoir promu une crypto monnaie sans son autorisation. Ci-après les détails sur l’affaire .

Kim Kardashian connue pour son influence à l’échelle mondiale. Et ni plus ni moins dans le monde du showbiz a été inculpé par la SEC pour avoir promu la crypto monnaie EthereumMax (EMAX) sans son approbation officielle. Toutefois, Elle aurait publié des informations concernant l’actif sans indiquer la rémunération reçue en contrepartie de cette prestation. Par une ordonnance émise par la SEC, la star aurait reçu la coquète somme de 250 000 $ pour soutenir les tokens EMAX sur sa plateforme. Donc, elle avait publié les renseignements concernant EthereumMax sans toutefois dévoiler le montant.

D’ailleurs, le post de Kim Kardashian contient un lien renvoyant sur le site internet de la crypto. Sur ce site, des instructions sont indiquées pour permettre facilement au public d’investir sur des tokens EMAX . D’après la SEC, la star de télé réalité n’a ni réfuté ni approuvé l’accusation portée contre elle. Ainsi, Kim Kardashian avoue même avoir reconnu son erreur. Elle a aussi promis de ne plus solliciter sur ses réseaux, les crypto monnaie pendant au moins trois ans.

Today we announced charges against Kim Kardashian for promoting a crypto security offered by EthereumMax without disclosing the payment she received for the promotion.

Kardashian agreed to settle the charges, pay $1.26 million, and cooperate with the investigation.

— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) October 3, 2022