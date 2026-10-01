Eric Trappier vede společnost Dassault Aviation od ledna 2013. Narodil se 1. června 1960, do skupiny se připojil ve věku 24 let a většinu své kariéry strávil prodejem stíhaček na export, než se ujal kormidla. Pod jeho vedením... rozčileníDlouho považovaný za neprodejný mimo Francii, se stal globálním obchodním úspěchem. V lednu 2025 se také ujal předsednictví v průmyslové skupině Marcel Dassault (GIMD). Portrét diskrétního vůdce, jehož rozhodnutí jsou důležitá pro všechny, kdo prosazují hodnoty obrany.
Trénink a začátky
Éric Trappier je absolvent inženýrství ze společnosti Télécom SudParis. Vojenskou službu absolvoval jako důstojník francouzského námořnictva v letech 1983 a 1984, poté vstoupil do Dassault Aviation v roce 1984. Nyní je záložním námořním kapitánem. Oženil se v roce 1983 a je otcem tří dětí.
Třicet let ve službách exportu
Jeho kariéra u Dassault Aviation se téměř výhradně zaměřovala na mezinárodní záležitosti:
- 1984-1987 : konstrukční kancelář a řízení zbraňových systémů.
- 1987-1991 : mezinárodní technický management, zodpovědný za jednání s Jižní Koreou, Singapurem, Saúdskou Arábií, Chile a Německem. Podílí se na prodeji atlantického námořního hlídkového letadla.
- 1991-1995 : zodpovědný za prodej v Asii, včetně kontraktu Mirage s Indií.
- 1995-2000 : zodpovědný za prodej ve Spojených arabských emirátech, kde spravuje kontrakt na Mirage 2000-9.
- 2000-2005 ředitel pro regiony Blízkého východu a Afriky, poté ředitel pro vojenský export.
- 2006 Mezinárodní generální manažer.
Také vyjednává průmyslové dohody pro demonstrátor bojových dronů. neuronvedený společností Dassault Aviation se společnostmi Saab (Švédsko), Alenia (Itálie), RUAG (Švýcarsko), HAI (Řecko) a EADS (Španělsko). Tento evropský program sloužil jako laboratoř pro technologie stealth a autonomní pilotáže.
2013: Nejmladší generální ředitel v historii Dassault Aviation
Éric Trappier, který byl 18. prosince 2012 kooptován jako ředitel, byl dne 20. prosince jmenován prezidentem a generálním ředitelem. 8 leden 2013nástupce Charlese Edelstenna. Ve věku 52 let se stal pátým generálním ředitelem společnosti od jejího založení v roce 1929 a nejmladším v této pozici.
Zdědil paradoxní situaci: Rafale byl technicky uznáván, ale žádný zahraniční zákazník si ho dosud nekoupil a letoun byl financován pouze na základě objednávek od francouzské vlády. Výzvou desetiletí proto bylo proměnit národní program v exportní úspěch.
Hlavní prodeje Rafale pod jeho vedením
Následující desetiletí mu dalo za pravdu. Klíčové smlouvy podepsané od roku 2015:
|Rok
|Stát
|Objednat
|2015
|Egypt
|24 Rafale (první exportní zákazník), doplněno druhou objednávkou v roce 2021
|2015
|Katar
|24 Rafale, později zvýšeno na 36
|2016
|Inde
|36 letadel Rafale pro francouzské letectvo
|2021
|Řecko
|Nové a použité letouny Rafale
|2021
|Croatie
|12 použitých Rafalů
|2021
|Émirats Árabes Unis
|80 letadel Rafale, největší exportní objednávka v historii programu
|2022
|Indonésie
|42 letadel Rafale v několika dávkách
|2024
|Serbie
|12 Výbuch
|2025
|Inde
|26 letadel Rafale Marine pro indické námořnictvo
Tyto úspěchy zásadně změnily tvář společnosti Dassault Aviation: několikaletá kniha objednávek, zvýšení výroby a bezprecedentní viditelnost ve vojenském sektoru. Z nich také profitují hlavní partneři programu, Thales pro elektroniku a Safran pro motory M88. Investoři, kteří se zajímají o tento hodnotový řetězec, si mohou prohlédnout naše analýzy...Akcie společnosti Dassault Aviation, Akce Thales aAkcie Safranu.
Citlivé soubory: SCAF a Falcon
Není to tak jednoduché. Evropský program Budoucí bojový letecký systém (FCAS)Projekt, zahájený s Německem a Španělskem, byl poznamenán opakovanými průmyslovými neshodami ohledně rozdělení úkolů mezi společnosti Dassault Aviation a Airbus. Éric Trappier veřejně obhajoval potřebu jasně určeného hlavního dodavatele stíhačky, což pravidelně přiživovalo napětí s partnery.
Z civilní strany, nabídka business jetů sokol U modelu Falcon 6X došlo před jeho uvedením do provozu ke zpožděním, zejména v souvislosti s motory, a proto byl vyvinut model Falcon 10X. Divize Falconů je i nadále citlivější na ekonomické podmínky než divize armády.
Prezident GIMD a přední osobnost mezi průmyslovými zaměstnavateli
9. ledna 2025 Éric Trappier nahradil Charlese Edelstenna ve funkci prezidenta Průmyslová skupina Marcela Dassaulta (GIMD)Rodinná holdingová společnost Dassault, která ovládá zejména Dassault Aviation a drží významný podíl ve společnosti Dassault Systèmes, je sama majoritním akcionářem společnosti Thales. On zůstává generálním ředitelem Dassault Aviation.
Zastává také několik reprezentativních funkcí:
- Prezident Evropské asociace leteckého a obranného průmyslu (ASD), zvolený v květnu 2017;
- Prezident GIFAS (Francouzské asociace leteckého průmyslu), zvolený 8. června 2017;
- Prezident CIDEF (Francouzské rady obranného průmyslu) od března 2021 do ledna 2023;
- Prezident UIMM (Unie hutního průmyslu a řemesel), zvolený 15. dubna 2021.
Od ledna 2025 je velitelem Čestné legie a držitelem Medaile za letectví (2023).
Evropská obrana v roce 2026: proč je její role pro investora důležitá
Od roku 2022 se díky nárůstu vojenských rozpočtů v Evropě staly akcie obranných společností jedním z nejsledovanějších témat na akciovém trhu. V této souvislosti si zaslouží pozornost několik bodů:
- Kniha objednávek Zajišťuje přehled o průběhu několika let, ale ziskovost závisí na schopnosti dodat včas, a tedy na subdodavatelském řetězci.
- Struktura řízení Dassault Aviation je většinovým vlastníkem společnosti GIMD, přičemž Airbus je významným menšinovým akcionářem. Volný obeh akcií je proto omezený, což může zesilovat pohyby cen akcií.
- Exportní smlouvy : závisí na politických rozhodnutích, financování a někdy i na transferu technologií, s často nejistým harmonogramem implementace.
- Kritéria ESG Některé fondy zbraně vylučují, jiné je od roku 2022 znovu začleňují. To ovlivňuje poptávku po těchto cenných papírech.
Pour investir dans ce secteur, la plupart des particuliers utilisent un PEA (pour les valeurs françaises et européennes) ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; pour trader les valeurs de défense à court terme via des CFD, notre názor na Vantage détaille les frais et la régulation de ce courtier (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
Nejčastější dotazy
Od kdy je Eric Trappier na čele Dassault Aviation?
Od 8. ledna 2013 je předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Dassault Aviation.
Jaká byla role Erica Trappiera v prodeji Rafale?
Bývalý mezinárodní výkonný ředitel, vedl exportní strategii, která umožnila první kontrakty (Egypt a Katar v roce 2015, Indie v roce 2016) a poté rekordní objednávku 80 letounů Rafale Spojenými arabskými emiráty v roce 2021.
Co je to GIMD, kterému předsedá Éric Trappier?
Průmyslová skupina Marcel Dassault je rodinná holdingová společnost, která ovládá Dassault Aviation. Éric Trappier se stal jejím předsedou 9. ledna 2025.
Je Éric Trappier prezidentem UIMM?
Ano, byl zvolen prezidentem Svazu hutního průmyslu a řemesel 15. dubna 2021.