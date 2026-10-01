Gerard Mestrallet je jedním z lídrů, kteří v posledních třiceti letech nejvíce formovali francouzskou energetickou krajinu. Narodil se 1. dubna 1949 v Paříži, vedl transformaci společnosti Compagnie de Suez na průmyslovou skupinu, v roce 2008 zorganizoval fúzi s Gaz de France a poté předsedal společnosti GDF Suez, která byla v roce 2015 přejmenována na Engie. Tato biografie sleduje jeho kariéru, hlavní rozhodnutí, která ji poznamenala, kontroverze, které vyvolal, a co jeho odkaz stále znamená v roce 2026 pro investory sledující energetický sektor.
Vzdělání: inženýr a profil vyššího státního úředníka
Gérard Mestrallet se vydal typickou kariérní dráhou francouzské administrativní elity se silným vědeckým zaměřením. Je bývalým studentem École Polytechnique (ročník 1968), absolventem École Nationale de l'Aviation Civile (1971), Institutu politických studií v Toulouse (1973) a poté ENA, kterou v roce 1978 absolvoval s titulem „Pierre Mendès France“.
Po absolvování ENA (Národní školy administrativy) nastoupil na ministerstvo financí jako civilní správce. Od září 1982 do července 1984 působil jako technický poradce pro průmyslové záležitosti v kanceláři Jacquese Delorse, tehdejšího ministra hospodářství a financí. Tato zkušenost v Bercy (ministerstvu financí) mu poskytla hluboké pochopení vztahu mezi vládou a velkými korporacemi, což byl přínos, který se ukázal jako neocenitelný v celé jeho další kariéře.
Od Suezské finanční společnosti k Belgické všeobecné společnosti
V roce 1984 nastoupil do společnosti Suez Financial Company jako projektový manažer. Rychle se propracoval do své kariérní dráhy: v roce 1986 byl zástupcem generálního delegáta pro průmyslové záležitosti, v roce 1987 výkonným ředitelem společnosti European Rights Company (dceřiné společnosti Suez) a poté v roce 1991 zástupcem výkonného ředitele společnosti. Následně se stal výkonným ředitelem a předsedou výkonného výboru společnosti. Société Générale de Belgique, jedné z nejstarších průmyslových holdingových společností v Evropě, jejíž rozvoj vede.
Tato belgická zkušenost byla klíčová: Suez vlastnil podíly v elektřině (Electrabel), financích a průmyslu. To vysvětluje, proč Belgie dodnes zůstává základním kamenem aktivit skupiny, která se později stala Engie.
1995-2008: Transformace Suezu na skupinu služeb
V roce 1995 se Gérard Mestrallet ujal vedení společnosti Compagnie de Suez. Jeho strategie byla jasná: znovu zaměřit finanční konglomerát na tři klíčové oblasti podnikání, energie, voda a čistotaAby toho dosáhl, inicioval fúzi se společností Lyonnaise des Eaux. V roce 1997 byla založena společnost Suez Lyonnaise des Eaux, jejíž správní radě předsedal, zatímco Jérôme Monod, historický šéf Lyonnaise, předsedal dozorčí radě.
Skupina se poté vrátila k názvu Suez. V roce 2003 přijala strukturu řízení založenou na představenstvu, jejímž předsedou a generálním ředitelem se stal Gérard Mestrallet. Během tohoto období se Suez postupně zbavil svých finančních aktivit a etabloval se jako evropský hráč v oblasti veřejných služeb, tj. základních služeb (elektřina, plyn, voda, odpady).
2008: Fúze GDF Suez, státní sňatek
Fúze mezi Gaz de France a Suezem, dokončená v červenci 2008, je nejvýznamnější operací jeho kariéry. Fúze, oznámená již v roce 2006 v souvislosti s hrozící zahraniční nabídkou na převzetí Suezu, vyžadovala legislativu, která by umožnila francouzskému státu snížit jeho podíl v Gaz de France pod minimální hranici, kterou musel udržovat. Nová skupina, GDF Suez, se stává jednou z předních světových energetických společností. Gérard Mestrallet byl jejím generálním ředitelem od července 2008 do května 2016 a zároveň zůstal předsedou představenstva společnosti Suez Environnement, divize vodohospodářství a odpadů, která byla na burze kótována samostatně.
Pro investory tato fúze ilustruje klíčový bod: v regulovaných odvětvích závisí hodnota společnosti stejně tak na její průmyslové strategii jako na jejím vztahu se státem jako akcionářem. Toto je kritérium, které je třeba zvážit při analýze dnešní...Engie akcejehož hlavním akcionářem zůstává francouzský stát.
2015: GDF Suez se stává Engie
V roce 2015 GDF Suez změnila svůj název a stala se EngiKromě rebrandingu skupina oznamuje posun směrem k obnovitelným zdrojům energie, energetickým službám a postupnému vyřazování uhlí. Tento posun však podle několika pozorovatelů přichází pozdě: v článku z února 2020 Le Monde Zmínila se o „strategických chybách“, které brzdily přechod skupiny, a poznamenala, že „zelený“ posun skutečně začal až v roce 2013.
Dne 3. května 2016 se Gérard Mestrallet vzdal generálního řízení ve prospěch Isabelle Kocher a zachovává si předsednictví představenstva. V roce 2018 předává předsednictví Jean-Pierre ClamadieuOd roku 2021 je Catherine MacGregor generální ředitelkou společnosti Engie.
Kontroverze: odškodnění a doplňkové penzijní plány
Stejně jako mnoho generálních ředitelů společností z CAC 40 své generace byl i Gérard Mestrallet v centru debat o odměňování vedoucích pracovníků:
- 2012 Jeho celková odměna dosáhla 3 005 079 EUR, což představuje mírný pokles (-2,7 %) ve srovnání s rokem 2011, kdy se umístil na 8. místě v žebříčku CAC 40 (údaje převzaté z Wikipedie na základě ekonomického tisku).
- Října 2014 Výše jeho doplňkového důchodu, odhadovaná na 21 milionů eur a zveřejněná CGT, vyvolává kontroverze v době, kdy skupina zaznamenává za finanční rok 2013 vysoké ztráty. Vysoký výbor pro správu a řízení společností považuje tento systém za v souladu s kodexem Afep-Medef; Emmanuel Macron, tehdejší ministr hospodářství, naznačuje, že stát bude v budoucnu hlasovat proti tomuto typu usnesení.
- Květen 2016 Poté, co se stal nevýkonným předsedou, oznámil, že se vzdává svého platu předsedy (350 000 EUR ročně), který je vyplácen korporátní nadaci Engie.
Tyto události přispěly ke změnám ve správě a řízení francouzských společností kótovaných na burze: závazné hlasování akcionářů o odměňování vedoucích pracovníků („say on pay“, zákon Sapin 2 z roku 2016) a přísnější předpisy o doplňkovém důchodovém zabezpečení. Pro individuálního akcionáře je nyní součástí každého přezkumu správy a řízení společností čtení části „správa a řízení společností“ v univerzálním registračním dokumentu. fundamentální analýza vážný/á.
Paris Europlace, FACE a ekonomická diplomacie
Kromě svých provozních povinností předsedal Gérard Mestrallet Paříž Europlace, sdružení, které propaguje Paříž jako finanční centrum, a také Nadace pro boj proti vyloučení (FACE) V letech 2007 až 2020. V roce 2015 byl jmenován „velvyslancem pro vzdělávání“; v dubnu 2016 mu Ségolène Royalová pověřila úkolem týkajícím se ceny uhlíku v Evropě v návaznosti na COP21.
Po Engie se stal výkonným předsedouFrancouzská agentura pro rozvoj Al-Uly (Afalula), zodpovědný za francouzsko-audéskou spolupráci v oblasti tohoto historického místa. V únoru 2024 ho Emmanuel Macron jmenoval zástupcem Francie pro tento projekt. Ekonomický koridor Indie, Blízkého východu a Evropy (IMEC). Působil také v řadě správních rad: Société Générale, dozorčí radě společnosti Siemens, Evropském kulatém stole průmyslníků a několika mezinárodních poradních sborech v Číně a Hongkongu.
Je držitelem Řádu čestné legie (2016) a držitelem Národního řádu za zásluhy.
Co jeho cesta učí investora v roce 2026
Kariéra Gérarda Mestralleta osvětluje tři skutečnosti, které jsou užitečné pro každého, kdo investuje do hodnot energetiky a veřejných služeb:
- Velké fúze mění povahu akcií. Akcionář Suezu v roce 1995 vlastnil finanční holdingovou společnost, akcionář z roku 2008 integrovanou energetickou společnost a akcionář z roku 2026 skupinu zaměřenou na obnovitelné zdroje energie a infrastrukturu. Investiční tezi je třeba v každé fázi přezkoumávat.
- Rozdělení aktivit někdy vytváří hodnotu. Společnost Suez Environnement, které dlouho předsedal Gérard Mestrallet, vstoupila na burzu v roce 2008, než se v letech 2020–2022 stala ústředním bodem snahy Veolie o převzetí. Ti, kteří sledují...akcie společnosti Veolia Jsou dobře obeznámeni s touto epizodou, která změnila podobu vodohospodářského a odpadového hospodářství ve Francii.
- Správa věcí veřejných má svou cenu. Kontroverze ohledně odměňování samy o sobě nezměnily trajektorii akciového trhu společnosti Engie, ale urychlily zapojení akcionářů do rozhodování představenstva.
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Gérard Mestrallet v klíčových termínech
|Rok
|Krok
|1949
|Narozen v Paříži (1. dubna)
|1978
|Vystudoval ENA, nastoupil na ministerstvo financí
|1982-1984
|Technický poradce ministra hospodářství Jacquese Delorse
|1984
|Vstup do Suezské finanční společnosti
|1995
|Ujímá se kormidla Suezské společnosti
|1997
|Narození Suez Lyonnaise des Eaux
|2008
|Fúze s GDF Suez, generální ředitel nové skupiny
|2015
|GDF Suez se stává Engie
|2016
|Isabelle Kocher se stává generální ředitelkou; on zůstává předsedou
|2018
|Jean-Pierre Clamadieu ho nahrazuje ve funkci předsedy společnosti Engie.
|2024
|Francouzský zástupce pro koridor IMEC
Nejčastější dotazy
Jaká byla role Gérarda Mestralleta při vzniku Engie?
V roce 2008 vedl fúzi společností Gaz de France a Suez, poté do roku 2016 stál v čele GDF Suez. Pod jeho vedením skupina v roce 2015 přejmenovala společnost Engie.
Kdo nahradil Gérarda Mestralleta v Engie?
Isabelle Kocherová ho v květnu 2016 nahradila ve funkci generální ředitelky a Jean-Pierre Clamadieu se v roce 2018 stal předsedou představenstva.
Proč jeho zlatý padák vyvolal kontroverzi?
V říjnu 2014 byla zmíněná částka (21 milionů eur) zveřejněna v době, kdy společnost GDF Suez vykazovala rekordní ztráty a připravovala plán snižování nákladů. Toto uspořádání bylo považováno za shodu s kodexem Afep-Medef, ale vyvolalo debatu o regulaci odměňování vedoucích pracovníků.