Jean Louis Beffa Společnost Saint-Gobain vedl více než dvě desetiletí, od roku 1986 do roku 2007, než do roku 2010 zastával funkci předsedy představenstva. Narodil se 11. srpna 1941 v Nice, absolvoval inženýrskou školu Corps des Mines a ztělesňuje generaci předních francouzských obchodních manažerů vyškolených ve vyšších vrstvách státní správy a přesvědčených o strategické roli průmyslu. Kromě Saint-Gobain ovlivňoval veřejnou debatu svými zprávami a knihami o průmyslové politice. Pohled zpět na kariéru, která i nadále ovlivňuje volby 40 průmyslových skupin CAC.
Vzdělání: Polytechnika, Hornictví a přírodní vědy
Jean-Louis Beffa, syn inženýra a učitelky, se připravoval na konkurzy na Lycée Masséna v Nice a byl přijat do...École polytechnika v roce 1960. Stal se inženýrem Dolní sbor V roce 1963 také studoval na École nationale supérieure du pétrole et des moteurs a získal diplom na Institut d'études politiques de Paris (1966, sekce ekonomie-finance).
Počátky v energetické správě
Svou kariéru zahájil jako důlní inženýr v Clermont-Ferrand, poté v letech 1967 až 1974 nastoupil do odboru paliv ministerstva průmyslu, kde se stal vedoucím oddělení „rafinace a využití“ a poté zástupcem ředitele. Tato zkušenost mu poskytla hluboké znalosti o energetice a vztahu mezi státem a průmyslem, což jsou dvě témata, která se prolínají celou jeho kariérou.
1974-1986: Vzestup Saint-Gobain
V roce 1974 se připojil Jean-Louis Beffa Saint-Gobain jako ředitel plánování. Poté převzal funkci generálního ředitele a poté prezidenta Pont-a-Mousson, dceřiné společnosti specializující se na litinové trubky, a zároveň v letech 1979 až 1982 řídil pobočku skupiny „trubky a mechanika“. V březnu 1982, v roce znárodnění společnosti Saint-Gobain, se stal jejím generálním ředitelem.
V lednu 1986 nastoupil po Rogeru Faurouxovi. prezident a generální ředitelJmenován za prezidentství Françoise Mitterranda a potvrzen tehdejším premiérem Jacquesem Chiracem, vedl privatizaci společnosti Saint-Gobain na konci roku 1986, první velkou privatizaci kohabitační vlády.
1986–2007: Dvacet let v čele Saint-Gobain
Pod jeho vedením prošla společnost Saint-Gobain hlubokou transformací. Skupina, historicky zaměřená na sklo, rozšířila svou působnost v oblasti stavebních materiálů a distribuce materiálů a stala se vysoce internacionalizovanou. Mezi klíčové milníky v tomto období patřila akvizice americké společnosti Norton v roce 1990, která ze skupiny udělala světového lídra v oblasti abraziv, a v roce 2005 akvizice britské společnosti BPB, specialisty na sádrokarton.
Díky této strategii se Saint-Gobain stal jedním z předních světových specialistů na bydlení a stavebnictví, což jeho nástupci dále posílili. Jean-Louis Beffa zůstal generálním ředitelem do června 2007, poté předsedou představenstva do roku 2010; na jeho místě generálního ředitele se ujal Pierre-André de Chalendar. Od července 2021 skupinu vede Benoit Bazin.
Pro investory historie společnosti Saint-Gobain pod vedením Beffy ukazuje, jak se stoletá průmyslová společnost může znovuobjevit prostřednictvím postupných akvizic. Naše analýzaAkcie společnosti Saint-Gobain podrobně popisuje jeho současný profil, který se zaměřuje na udržitelnou výstavbu a energeticky úsporné renovace.
Debata o platech a azbestu
Stejně jako ostatní manažeři své generace čelil Jean-Louis Beffa kritice z několika důvodů. V roce 2007 patřil mezi nejlépe placené francouzské generální ředitele s odhadovanou odměnou 10,2 milionu eur podle žebříčku tisku v daném roce. Během svého působení v čele společnosti Pont-à-Mousson se navíc stal terčem odpůrců používání azbestu uprostřed kontroverzí, které sužovaly celý materiálový průmysl. Problém s azbestem měl trvalý negativní dopad na image a právní postavení skupiny, zejména ve Spojených státech.
Myslitel v oblasti průmyslové politiky
Jean-Louis Beffa se etabloval jako vlivný hlas v otázce budoucnosti francouzského průmyslu:
- V roce 2004 mu Jacques Chirac svěřil úkol revitalizace průmyslové politiky. Jeho zpráva z ledna 2005, Směrem k nové průmyslové politice, vedlo k vytvořeníAgentura pro průmyslové inovace, jejíž dozorčí radě předsedá od září 2005;
- V roce 2002 založil spolu s nositelem Nobelovy ceny za ekonomii Robertem Solowem centrum Saint-Gobain pro výzkum v ekonomii, které se stalo Cournotovým centrem a poté Cournotovou nadací (2010), které spolupředsedají;
- S Seuilem publikoval několik esejů: Francie si musí vybrat (2012) Francie musí jednat (2013) Klíče k moci (2015) a Transformace, nebo smrt: velké korporace versus startupy (2017).
Jeho ústřední teze: tváří v tvář duu USA a Číny spočívá síla země v jejím exportním průmyslu, technologiích, energii a vojenských schopnostech. Zasazuje se o ucelenou průmyslovou strategii vedenou státem a kritizuje deindustrializaci Francie. Některé z těchto myšlenek rezonují od zdravotní krize široce, v debatách o průmyslové suverenitě a návratu do zahraničí.
Lazard, Engie, Le Monde: druhá kariéra člena představenstva
Po Saint-Gobainu se Jean-Louis Beffa stal hlavním poradcem banky. LazardV letech 2008 až 2015 působil v představenstvech společností GDF Suez a poté Engie, kde předsedal nominačnímu a odměňovacímu výboru, dále v dozorčí radě společnosti Siemens (2008–2013), v představenstvu Groupe Bruxelles Lambert (2001–2013) a v dozorčí radě Caisse des Dépôts (2014–2019). Působil také jako ředitel společností BNP Paribas a Gaz de France. Členem dozorčí rady skupiny je od roku 1994. Le MondeJejím prezidentem se stal 5. října 2017.
Jeho role ve společnosti Engie ho přibližuje k hlavním energetickým otázkám, což je sektor, který analyzujeme zejména v našem informačním listu o...Engie akce.
Rozdíly
Jean-Louis Beffa je držitelem Řádu čestné legie (2007), Velkokříže Národního řádu za zásluhy (2016) a komandérem Řádu umění a literatury (2005). Obdržel řadu zahraničních vyznamenání, včetně Řádu vycházejícího slunce (Japonsko). Jako operní nadšenec předsedal sdružení pro podporu Pařížské národní opery.
Co jeho cesta učí investora
- Průmyslové skupiny se postupně znovuobjevují. Společnost Saint-Gobain změnila své těžiště, aniž by změnila svůj název: abyste pochopili její hodnotu, musíte se podívat na rozdělení tržeb podle obchodních linií.
- Velké akvizice jsou hazardní hry. Vytvářejí hodnotu, pokud je integrace úspěšná, ale zatěžují krátkodobý dluh.
- Politický kontext je důležitý. Znárodnění, privatizace, průmyslová politika: veřejná rozhodnutí hluboce ovlivnila směr vývoje společnosti Saint-Gobain.
Společnosti Saint-Gobain a Engie mají nárok HRÁŠEKStandardní daňově zvýhodněný investiční nástroj pro dlouhodobé investice do francouzských akcií. Tento článek slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje investiční poradenství.
Nejčastější dotazy
Jak dlouho vedl Jean-Louis Beffa společnost Saint-Gobain?
Byl jejím prezidentem a generálním ředitelem od ledna 1986 do června 2007, poté předsedou představenstva do roku 2010.
Jaké knihy napsal Jean-Louis Beffa?
Zvláště Francie si musí vybrat (2012) Francie musí jednat (2013) Klíče k moci (2015) a Transformace nebo smrt (2017), vše publikováno nakladatelstvím Seuil.
Co je Agentura pro průmyslové inovace?
Veřejný orgán zřízený v roce 2005 na základě jeho zprávy o průmyslové politice, jehož cílem bylo podporovat významné výzkumné a inovační projekty. Předsedal jeho dozorčí radě.