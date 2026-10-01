Philippe Crouzet předsedal správní radě VallourecFrancouzský specialista na bezešvé trubky, od roku 2009 do roku 2020. Narodil se 18. října 1956 v Neuilly-sur-Seine, absolvoval Národní školu pro správu (ENA) s vyznamenáním, pracoval ve Státní radě a poté strávil více než dvacet let ve společnosti Saint-Gobain. Kormidla společnosti Vallourec se ujal na vrcholu ropného boomu, než se musel vypořádat s jednou z nejhorších krizí v historii skupiny. Jeho kariéra je učebnicovým příkladem pro pochopení cyklických akcií a rizik spojených s dluhem.
Vzdělávání: Sciences Po, ENA a Státní rada
Philippe Crouzet, student Lycée Pasteur v Neuilly-sur-Seine, absolvoval Sciences Po Paris (1976, oddělení veřejné služby). Poté nastoupil naNárodní škola správyz něhož vychází špička ve své třídě v roce 1981. Svou kariéru zahájil v Státní rada, jako auditor a poté jako správce požadavků.
V roce 1983 se oženil se Sylvie Hubacovou, vysokou státní úřednicí, která se v letech 2012 až 2015 stala šéfkou kanceláře prezidenta Françoise Hollanda.
Dvacet dva let ve společnosti Saint-Gobain (1986–2008)
V roce 1986 se k nim připojil Philippe Crouzet Saint-Gobain, v jehož čele tehdy stál Jean-Louis Beffa jako ředitel plánu. Zastával zde různé pozice, a to jak provozní, tak finanční:
- 1989-1992 generální ředitel papíren Condat;
- 1992-1996 : generální delegát pro Španělsko a Portugalsko;
- z 1996 : ředitel divize průmyslové keramiky;
- z 2000 Zástupce generálního ředitele pro finance, nákup a IT, poté divizi Distribuce budov.
Tato kariérní dráha mu poskytla komplexní zkušenosti v globálních průmyslových skupinách: řízení továren, finanční dohled a distribuce. Chcete-li lépe porozumět společnosti, která ho vyškolila, přečtěte si naši analýzu...Akcie společnosti Saint-Gobain.
2009: Nástup do společnosti Vallourec
V dubnu 2008 se Philippe Crouzet stal členem dozorčí rady společnosti Vallourec; o rok později v roce 2009Byl jmenován předsedou představenstva. Jeho funkční období bylo v březnu 2012 obnoveno na čtyři roky. Od roku 2009 také pět let působil jako ředitel EDF a předsedal výboru pro monitorování jaderných závazků.
Společnost Vallourec tehdy dosáhla vrcholu. Skupina vyráběla bezešvé ocelové trubky, používané především pro ropné a plynové vrty (tzv. OCTG trubky), ale také pro elektrárny a průmysl. Vzhledem k tomu, že ceny ropy zůstávaly trvale vysoké, poptávka byla silná a akcie patřily k předním na pařížské burze.
2009–2014: Investice pro růst
Strategií pro toto období je posílit přítomnost společnosti Vallourec v oblastech se silným růstem produkce uhlovodíků: Brazílie (s novou ocelárnou a válcovnou postavenou ve spolupráci s japonskou společností Sumitomo), Spojené státy (kde boom břidlicového plynu a ropy podporuje poptávku) a Blízký východ. Tyto investice zvyšují kapacitu a zadlužení skupiny, a to na základě předpokladu, že poptávka zůstane silná.
V roce 2010 byla jeho odměna odhadována na 2,73 milionu eur, což byla částka, kterou podle tehdejšího tisku někteří akcionáři kritizovali, protože považovali strategii za příliš ambiciózní.
2014-2020: Ropná krize a pád akciového trhu do pekel
Prudký pokles cen ropy od druhé poloviny roku 2014 všechno změnil. Ropné společnosti drasticky snížily investice do vrtání, objemy těžby a ceny potrubí prudce klesly a společnost Vallourec, zatížená fixními náklady a dluhy, utrpěla řadu ztrát. Skupina zahájila plány na snižování nákladů a snižování kapacit, zejména v Evropě.
V roce 2016 společnost Vallourec provedla navýšení kapitálu o přibližně jednu miliardu eur vstupem společností Nippon Steel & Sumitomo Metal a s podporou Bpifrance, veřejného akcionáře. Tato operace umožnila společnosti překonat její problémy, ale za cenu výrazného zředění podílu stávajících akcionářů.
Toto období bylo také poznamenáno kauzou oceláren.Ascoval, v Saint-Saulve (Nord), jehož byl Vallourec akcionářem a zákazníkem. Role skupiny při pokusech o převzetí lokality byla ostře kritizována, zejména v dokumentu Ascoval, bitva o ocel od Érica Guéreta.
Philippe Crouzet opouští představenstvo 2020Jeho nástupcem se stal Édouard Guinotte.
Po Crouzetu: restrukturalizace a nový začátek
V roce 2021 prošla společnost Vallourec rozsáhlou finanční restrukturalizací: velká část jejího dluhu byla převedena na akcie a věřitelé, včetně fondu Apollo, se stali majoritními akcionáři. Podíly stávajících akcionářů byly výrazně zředěny. Pod vedením Philippa Guillemota, jmenovaného v roce 2022, skupina uzavřela své německé závody, znovu se zaměřila na své nejziskovější lokality (Brazílie, Spojené státy) a drasticky snížila své zadlužení. V roce 2025 společnost ArcelorMittal oznámila akvizici přibližně 28% podílu společnosti Apollo.
Chcete-li sledovat aktuální situaci skupiny, její výsledky a výhled, podívejte se na naši analýzuAkcie společnosti Vallourec.
Ponaučení pro investora
Výkonnost společnosti Vallourec během působení Philippa Crouzeta je jedním z nejvíce studovaných příkladů na pařížské burze. Čtyři klíčové poznatky:
- Cyklická akcie se posuzují za celý cyklus. Rekordní zisky na vrcholu cyklu nejsou udržitelné. Ocenit skupinu jako Vallourec na základě jejích výsledků z let 2008 nebo 2013 znamenalo zapomenout na to, že cena ropy by mohla klesnout.
- Dluh všechno zesiluje. Ve fázi boomu pohání růst, ve fázi poklesu ohrožuje přežití. Poměr čistého dluhu k zisku před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) je klíčovým ukazatelem, který je třeba sledovat.
- Navýšení kapitálu a konverze dluhů se rozmělňují. Akcionář, který si během restrukturalizace ponechá své akcie, může ztratit většinu své investice, a to i v případě, že společnost přežije.
- Na správě věcí veřejných záleží. Správní rada ovládaná dozorčí radou s veřejným akcionářem na kapitálu nechrání před strategickými chybami.
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Philippe Crouzet v klíčových termínech
|Rok
|Krok
|1956
|Narozen v Neuilly-sur-Seine (18. října)
|1981
|Vystudoval ENA jako nejlepší ve své třídě; stal se členem Státní rady.
|1986
|Vstup do Saint-Gobain
|2000
|Zástupce generálního ředitele společnosti Saint-Gobain
|2008
|Člen dozorčí rady společnosti Vallourec
|2009
|Předseda představenstva společnosti Vallourec; ředitel společnosti EDF
|2012
|Mandát obnoven na čtyři roky
|2016
|Navýšení kapitálu se společnostmi Nippon Steel a Bpifrance
|2020
|Opouští předsednictví představenstva
Nejčastější dotazy
Kdy Philippe Crouzet vedl Vallourec?
V letech 2009 až 2020 předsedal představenstvu společnosti Vallourec, poté co od dubna 2008 působil v její dozorčí radě.
Proč cena akcií společnosti Vallourec během jeho funkčního období klesla?
Především kvůli propadu cen ropy od roku 2014, který snížil poptávku po vrtných trubkách, zatímco skupina byla po svých investicích do růstu silně zadlužena.
Jaká byla kariérní dráha Philippa Crouzeta před Vallourecem?
V roce 1981 absolvoval jako nejlepší student ve své třídě ENA, poté začal pracovat ve Státní radě a poté strávil více než dvacet let ve společnosti Saint-Gobain, kde se nakonec stal zástupcem generálního ředitele.