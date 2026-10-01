Eric Trappier wedi arwain Dassault Aviation ers mis Ionawr 2013. Ganwyd ar 1 Mehefin, 1960, ymunodd â'r grŵp yn 24 oed a threuliodd y rhan fwyaf o'i yrfa yn gwerthu jetiau ymladd i'w hallforio cyn cymryd yr awenau. O dan ei arweinyddiaeth, y lluErs talwm, ystyriwyd ei fod yn anwerthadwy y tu allan i Ffrainc, ond mae wedi dod yn llwyddiant masnachol byd-eang. Ym mis Ionawr 2025, cymerodd gadeiryddiaeth Grŵp Diwydiannol Marcel Dassault (GIMD) hefyd. Portread o arweinydd disylw y mae ei benderfyniadau'n bwysig i bawb sy'n cynnal gwerthoedd amddiffyn.
Hyfforddiant a dechreuadau
Mae Éric Trappier yn beiriannydd graddedig o Télécom SudParis. Cwblhaodd ei wasanaeth milwrol fel swyddog yn Llynges Ffrainc ym 1983 a 1984, yna ymunodd Hedfan Dassault ym 1984. Mae bellach yn gapten llynges wrth gefn. Priododd ym 1983, ac mae'n dad i dri o blant.
Tri deg mlynedd yng ngwasanaeth allforio
Mae ei yrfa yn Dassault Aviation wedi canolbwyntio bron yn gyfan gwbl ar faterion rhyngwladol:
- 1984-1987 : swyddfa ddylunio a rheoli systemau arfau.
- 1987-1991 : rheolaeth dechnegol ryngwladol, yn gyfrifol am drafodaethau â De Corea, Singapore, Sawdi Arabia, Chile a'r Almaen. Mae'n ymwneud â gwerthiant awyrennau patrôl morwrol yr Iwerydd.
- 1991-1995 : yn gyfrifol am werthiannau yn Asia, gan gynnwys y contract Mirage gydag India.
- 1995-2000 : yn gyfrifol am werthiannau yn yr Emiradau Arabaidd Unedig, lle mae'n rheoli contract Mirage 2000-9.
- 2000-2005 : cyfarwyddwr rhanbarthau'r Dwyrain Canol ac Affrica, yna cyfarwyddwr allforion milwrol.
- 2006 Rheolwr cyffredinol rhyngwladol.
Mae hefyd yn negodi'r cytundebau diwydiannol ar gyfer yr arddangoswr drôn ymladd. nEUROndan arweiniad Dassault Aviation gyda Saab (Sweden), Alenia (Yr Eidal), RUAG (Y Swistir), HAI (Gwlad Groeg) ac EADS (Sbaen). Gwasanaethodd y rhaglen Ewropeaidd hon fel labordy ar gyfer technolegau beilotio cudd ac ymreolaethol.
2013: Y Prif Swyddog Gweithredol ieuengaf yn hanes Dassault Aviation
Wedi'i gyfethol fel cyfarwyddwr ar 18 Rhagfyr 2012, penodwyd Éric Trappier yn llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol ar Ionawr 8 2013yn olynu Charles Edelstenne. Yn 52 oed, ef yw pumed Prif Swyddog Gweithredol y cwmni ers ei greu ym 1929, a'r ieuengaf i ddal y swydd hon.
Etifeddodd sefyllfa baradocsaidd: roedd y Rafale wedi'i chydnabod yn dechnegol, ond nid oedd unrhyw gwsmer tramor wedi'i brynu eto, a dim ond archebion gan lywodraeth Ffrainc a gefnogwyd yr awyren. Felly, her y degawd oedd trawsnewid rhaglen genedlaethol yn llwyddiant allforio.
Prif werthiannau'r Rafale dan ei arweinyddiaeth
Profodd y degawd canlynol ei fod yn gywir. Contractau allweddol wedi'u llofnodi ers 2015:
|Blwyddyn
|Pays
|Gorchymyn
|2015
|Yr Aifft
|24 Rafale (cwsmer allforio cyntaf), wedi'i ategu gan ail archeb yn 2021
|2015
|Qatar
|24 Rafale, wedi'i gynyddu'n ddiweddarach i 36
|2016
|Inde
|36 o awyrennau Rafale ar gyfer Llu Awyr Ffrainc
|2021
|Grèce
|Awyrennau Rafale newydd ac ail-law
|2021
|Croatie
|12 Rafale wedi'u defnyddio
|2021
|Emiradau Arabaidd Unedig
|80 o awyrennau Rafale, yr archeb allforio fwyaf yn hanes y rhaglen
|2022
|Indonesia
|42 o awyrennau Rafale, mewn sawl swp
|2024
|Serbia
|12 Byrstio
|2025
|Inde
|26 o awyrennau Rafale Marine ar gyfer Llynges India
Mae'r llwyddiannau hyn wedi newid wyneb Dassault Aviation yn sylweddol: llyfr archebion aml-flwyddyn, cynnydd mewn cynhyrchu, a gwelededd digynsail yn y sector milwrol. Maent hefyd o fudd i brif bartneriaid y rhaglen, Thales ar gyfer electroneg a Safran ar gyfer yr injans M88. Gall buddsoddwyr sydd â diddordeb yn y gadwyn werth hon ymgynghori â'n dadansoddiadau o'r...Stoc Dassault Aviation, o'r 'gweithredu Thales a'rStoc Safran.
Ffeiliau sensitif: SCAF a Falcon
Nid yw mor syml â hynny i gyd. Rhaglen Ewropeaidd System Awyr Ymladd y Dyfodol (FCAS)Cafodd y prosiect, a lansiwyd gyda'r Almaen a Sbaen, ei nodweddu gan anghytundebau diwydiannol dro ar ôl tro ynghylch rhannu tasgau rhwng Dassault Aviation ac Airbus. Amddiffynnodd Éric Trappier yn gyhoeddus yr angen am brif gontractwr wedi'i nodi'n glir ar gyfer yr awyren ymladd, safbwynt a oedd yn rheolaidd yn tanio tensiynau gyda'r partneriaid.
Ar ochr sifil, yr ystod o jetiau busnes Falcon Profodd y Falcon 6X oedi, yn enwedig o ran peiriannau, cyn dechrau gwasanaeth a datblygwyd y Falcon 10X. Mae busnes y Falcon yn parhau i fod yn fwy sensitif i amodau economaidd na'r busnes milwrol.
Llywydd GIMD a ffigur blaenllaw mewn cyflogwyr diwydiannol
Ar 9 Ionawr, 2025, olynodd Éric Trappier Charles Edelstenne fel llywydd y Grŵp Diwydiannol Marcel Dassault (GIMD)Mae cwmni daliannol teulu Dassault, sy'n rheoli Dassault Aviation yn arbennig ac yn dal cyfran sylweddol yn Dassault Systèmes, ei hun yn gyfranddaliwr mwyafrifol Thales. Mae'n parhau i fod yn Brif Swyddog Gweithredol Dassault Aviation.
Mae hefyd yn dal sawl swydd gynrychioliadol:
- Llywydd Cymdeithas Diwydiannau Awyrofod ac Amddiffyn Ewrop (ASD), a etholwyd ym mis Mai 2017;
- Llywydd GIFAS (Cymdeithas Diwydiannau Awyrofod Ffrainc), a etholwyd ar 8 Mehefin, 2017;
- Llywydd CIDEF (Cyngor Diwydiannau Amddiffyn Ffrainc) o Fawrth 2021 i Ionawr 2023;
- Llywydd yr UIMM (Undeb y Diwydiannau a'r Crefftau Metelegol), a etholwyd ar Ebrill 15, 2021.
Mae wedi bod yn Gomander y Lleng Anrhydedd ers mis Ionawr 2025 ac wedi derbyn y Fedal Awyrenneg (2023).
Amddiffyn Ewropeaidd yn 2026: pam mae ei rôl yn bwysig i'r buddsoddwr
Ers 2022, mae'r cynnydd mewn cyllidebau milwrol yn Ewrop wedi gwneud stociau amddiffyn yn un o'r themâu sy'n cael eu gwylio fwyaf ar y farchnad stoc. Yn y cyd-destun hwn, mae sawl pwynt yn haeddu sylw:
- Y llyfr archebion : mae'n darparu gwelededd dros sawl blwyddyn, ond mae proffidioldeb yn dibynnu ar y gallu i gyflawni ar amser, felly ar y gadwyn isgontractio.
- Y strwythur rheoli GIMD sy'n berchen ar fwyafrif Dassault Aviation, gydag Airbus yn gyfranddaliwr lleiafrifol sylweddol. Felly mae'r swm rhydd sydd ar gael yn gyfyngedig, a all chwyddo symudiadau prisiau cyfranddaliadau.
- Contractau allforio maent yn dibynnu ar benderfyniadau gwleidyddol, cyllid ac weithiau trosglwyddiadau technoleg, gydag amserlen weithredu ansicr yn aml.
- Meini prawf ESG : mae rhai cronfeydd yn eithrio arfau, mae eraill wedi'u hailintegreiddio ers 2022. Mae hyn yn dylanwadu ar y galw am y gwarantau hyn.
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Cwestiynau Cyffredin
Ers pryd mae Eric Trappier wedi bod yn gyfrifol am Dassault Aviation?
Mae wedi bod yn Gadeirydd a Phrif Swyddog Gweithredol Dassault Aviation ers Ionawr 8, 2013.
Beth oedd rôl Eric Trappier yng ngwerthiant y Rafale?
Cyn-reolwr gyfarwyddwr rhyngwladol, arweiniodd y strategaeth allforio a alluogodd y contractau cyntaf (yr Aifft a Qatar yn 2015, India yn 2016), yna'r archeb record o 80 Rafale gan yr Emiradau Arabaidd Unedig yn 2021.
Beth yw'r GIMD dan gadeiryddiaeth Éric Trappier?
Grŵp Diwydiannol Marcel Dassault yw'r cwmni daliannol teuluol sy'n rheoli Dassault Aviation. Daeth Éric Trappier yn gadeirydd arno ar Ionawr 9, 2025.
Ai Éric Trappier yw llywydd yr UIMM?
Ie, cafodd ei ethol yn llywydd Undeb y Diwydiannau a'r Crefftau Metelegol ar Ebrill 15, 2021.