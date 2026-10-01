Jean-Cyril Spinetta Mae'n un o'r ychydig uwch weision sifil o Ffrainc sydd wedi lansio ail yrfa yn llwyddiannus wrth arwain corfforaethau mawr. Ganwyd ef ar Hydref 4, 1943, yn 15fed arrondissement Paris, cadeiriodd Air Inter, yna Air France am dros un ar ddeg mlynedd, arweiniodd breifateiddio rhannol y cwmni a'i uno â KLM yn 2004, cyn cadeirio bwrdd goruchwylio Areva. Yn 2018, ail-ymddangosodd ei enw yn y newyddion gyda'r "Adroddiad Spinetta" ar ddyfodol trafnidiaeth rheilffordd. Dyma lwybr ei yrfa, ei benderfyniadau allweddol, a'r hyn y maent yn dal i'w olygu i fuddsoddwyr yn y sector awyrenneg.
Tarddiad a ffurfiant
Tyfodd Jean-Cyril Spinetta i fyny mewn teulu oedd yn ymroddedig iawn i sosialaeth. Roedd ei daid, Cyrille Spinetta, peiriannydd o ysgol Arts et Métiers, yn rheoli Gwaith Gwydr Gweithwyr Albi o 1911 ac roedd yn agos at Jean Jaurès. Ymsefydlodd ei fam, Antoinette Brignoli, athrawes ysgol yn wreiddiol o Corsica, a'i dad, Adrien Spinetta, peiriannydd sifil, ym Mharis, lle ganwyd Jean-Cyril.
Yn fyfyriwr yn y Lycée Hoche yn Versailles, cafodd radd ôl-raddedig mewn cyfraith gyhoeddus o Gyfadran y Gyfraith ym Mharis, graddiodd o Sciences Po Paris, ac yna aeth i'r ENA (Ysgol Weinyddiaeth Genedlaethol) yn nosbarth Charles de Gaulle. Roedd yn aelod o'r Blaid Sosialaidd tan 1977.
Gyrfa fel uwch was sifil (1969-1990)
Mae ei yrfa weinyddol yn helaeth ac amrywiol. Ar ôl gweithio fel cynorthwyydd addysgu, daliodd swyddi yn olynol yn y Weinyddiaeth Addysg Genedlaethol (pennaeth y swyddfa fuddsoddi a chynllunio, yna cyfarwyddwr colegau), yng Nghyngor y Wladwriaeth fel archwilydd, yn Ysgrifenyddiaeth Gyffredinol y Llywodraeth ac yng ngwasanaeth gwybodaeth y Prif Weinidog.
Yna symudodd yn agosach at y sector trafnidiaeth, gan ddod yn bennaeth staff i Michel Delebarre ddwywaith, yn enwedig pan oedd yr olaf yn Weinidog Trafnidiaeth a Materion Morwrol, ac yn ddiweddarach yn Weinidog Seilwaith. Rhoddodd y profiad hwn wybodaeth fanwl iddo am awyrenneg sifil a'i heriau rheoleiddio.
Air Inter yna Air France: ailstrwythuro ac agor y brifddinas
O 1990 i 1993, roedd yn llywydd a Phrif Swyddog GweithredolRhyngrwyd Awyr, y cwmni hedfan domestig o Ffrainc, ar adeg pan oedd paratoadau ar y gweill ar gyfer agor gofod awyr Ewropeaidd i gystadleuaeth. Ar ôl cenhadaeth gyda'r Arlywydd François Mitterrand a chyfnod yn y Comisiwn Ewropeaidd, fe'i penodwyd yn bennaethAir France yr 22 Medi 1997.
Roedd ei fap ffordd yn ddwy ran: parhau ag adferiad cwmni oedd yn dod allan o flynyddoedd o golledion, a pharatoi ar gyfer ei agoriad i'r farchnad. Ym 1999, arweiniodd y preifateiddio rhannol Air France, gyda chynnig cyhoeddus cychwynnol y cwmni. Yn ystod y cyfnod hwn, ymunodd Air France hefyd â chynghrair SkyTeam, a sefydlwyd yn 2000 gyda Delta, Aeromexico a Korean Air.
2004: creu Air France-KLM
Y llawdriniaeth bwysicaf yn ei yrfa oedd yr uno â'r cwmni o'r Iseldiroedd. KLMYr uno, a gwblhawyd yn 2004, oedd yr uno trawsffiniol mawr cyntaf mewn trafnidiaeth awyr Ewropeaidd. Cadwodd y strwythur a ddewiswyd ddau gwmni hedfan a dau frand, gyda dau ganolfan (Paris-Charles-de-Gaulle ac Amsterdam-Schiphol), o dan gwmni a fasnachir yn gyhoeddus a ddelir ar y cyd. Arweiniodd y llawdriniaeth hefyd at breifateiddio Air France, gyda chyfran y wladwriaeth Ffrengig yn gostwng o dan y trothwy mwyafrif.
Parhaodd Jean-Cyril Spinetta yn Brif Swyddog Gweithredol y grŵp tan 31 Rhagfyr, 2008, yna daeth yn Gadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr Air France-KLM ac Air France o 1 Ionawr, 2009, gyda Pierre-Henri Gourgeon yn cymryd yr awenau fel Prif Swyddog Gweithredol. Ar 17 Hydref, 2011, yn dilyn ymadawiad Gourgeon, ailddechreuodd Spinetta rôl y Prif Swyddog Gweithredol tan 2013, pan olynodd Alexandre de Juniac ef.
Mae'r model deuol a luniwyd yn 2004 wedi cael ei drafod yn aml, yn enwedig yn ystod y tensiynau rhwng Paris a'r Hague yn 2019, pan gafodd gwladwriaeth yr Iseldiroedd gyfran yn y cwmni. Er mwyn deall sut mae'r etifeddiaeth hon yn dal i bwyso ar brisiad y grŵp, mae ein dadansoddiad o'rCyfranddaliadau Air France-KLM yn adolygu'r strwythur cyfalaf a materion y fflyd.
Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: angen gweinyddwr
Ochr yn ochr â hynny, mae Jean-Cyril Spinetta yn eistedd ar nifer o fyrddau. Mae'n cadeirio'r Bwrdd goruchwylio Areva O fis Ebrill 2009 i fis Mehefin 2013, cyfnod a nodweddwyd gan anawsterau gyda'r adweithydd EPR a chwestiynu strategaeth y grŵp niwclear (a ddaeth yn Orano ar gyfer y cylch tanwydd). Mae hefyd yn gwasanaethu fel cyfarwyddwr Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (o 2005), Unilever, a GDF Suez.
Roedd ei bresenoldeb ar fwrdd Saint-Gobain yn ei osod ochr yn ochr â ffigurau fel Jean-Louis Beffa; gall y rhai sydd â diddordeb yn y grŵp deunyddiau ymgynghori â'n proffil ar yStoc Saint-Gobain.
Achos cyfreithiol wedi cau heb erlyniad.
Ym mis Gorffennaf 2006, galwyd Jean-Cyril Spinetta gan y llysoedd fel rhan o ymchwiliad a oedd yn targedu cyn isgontractwr Air France a oedd yn arbenigo mewn diogelwch awyrennau. Yn y pen draw, cafodd ei holi fel tyst â chymorth ac ni chafodd ei gyhuddo'n ffurfiol. Mae bob amser wedi mynnu ei fod yn ddieuog yn yr achos hwn.
2018: Adroddiad Spinetta ar ddyfodol rheilffyrdd
Ar Chwefror 15, 2018, cyflwynodd adroddiad ar "ddyfodol trafnidiaeth rheilffordd" i'r Prif Weinidog Édouard Philippe. Roedd ei argymhellion a drafodwyd fwyaf yn ymwneud â rhoi terfyn ar yr arfer o gyflogi gweithwyr newydd o dan statws gweithiwr rheilffordd, trawsnewid yr SNCF yn gwmni cyfyngedig cyhoeddus, paratoi ar gyfer agor y rhwydwaith rheilffyrdd i gystadleuaeth, a lleihau nifer y llinellau cangen. Ymgorfforwyd rhai o'r cynigion hyn yn y gyfraith ar gyfer cytundeb rheilffordd newydd a fabwysiadwyd yn 2018, yn dilyn mudiad streic hir.
Bu hefyd yn gadeirydd, o fis Hydref 2013, y Cyngor Addysg-Economi Cenedlaethol, a oedd â'r dasg o ddod ag ysgolion a byd busnes yn agosach at ei gilydd.
Anrhydeddau
Mae Jean-Cyril Spinetta yn Gomander y Lleng Anrhydedd a'r Urdd Genedlaethol Teilyngdod, ac yn Swyddog y Palmwydd Academaidd. Cafodd ei ethol yn "Rheolwr y Flwyddyn" gan Yr Economegydd Newydd yn 2003 a derbyniodd Wobr Icare gan Gymdeithas y Newyddiadurwyr Awyrenneg a Gofod Proffesiynol yn 2004.
Yr hyn y mae ei daith yn ei ddysgu i'r buddsoddwr
Mae sector y cwmnïau hedfan yn un o'r rhai mwyaf cylchol ar y farchnad stoc. Mae gyrfa Jean-Cyril Spinetta yn dangos sawl un o'r ffactorau hyn:
- Cydgrynhoi yw prif ffynhonnell creu gwerth. Adeiladwyd Air France-KLM, yna IAG (British Airways-Iberia) a Grŵp Lufthansa drwy uno. Mae'r farchnad yn gwerthfawrogi grwpiau sy'n gallu symleiddio eu rhwydweithiau.
- Mae presenoldeb y wladwriaeth yn newid popeth. Mae taleithiau Ffrainc a'r Iseldiroedd yn parhau i fod yn gyfranddalwyr yn Air France-KLM; mae hyn yn darparu cefnogaeth mewn cyfnodau o argyfwng, fel yn 2020, ond mae hefyd yn cyfyngu ar ryddid strategol a gall arwain at wanhau yn ystod ailgyfalafu.
- Mae'r cwmnïau'n ddibynnol ar y gweithgynhyrchwyr. Mae oedi wrth gyflenwi ac argaeledd peiriannau yn effeithio ar gapasiti. Mae llawer o fuddsoddwyr yn well ganddynt gael amlygiad i'r sector trwy weithgynhyrchwyr, fel y dangosir yn ein dadansoddiad o'r...Stoc Airbus.
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Jean-Cyril Spinetta mewn dyddiadau allweddol
|Blwyddyn
|Cam
|1943
|Ganwyd ym Mharis (Hydref 4)
|1990-1993
|Prif Swyddog Gweithredol Air Inter
|1997
|Penodwyd yn Brif Swyddog Gweithredol Air France (Medi 22)
|1999
|Preifateiddio rhannol a rhestru Air France
|2004
|Cysylltiadau agosach â KLM, genedigaeth Air France-KLM
|2009
|Cadeirydd bwrdd Air France-KLM a bwrdd goruchwylio Areva
|2011-2013
|Mae'n ailddechrau ei ddyletswyddau fel Prif Swyddog Gweithredol Air France-KLM
|2018
|Adroddiad ar ddyfodol trafnidiaeth rheilffordd
Cwestiynau Cyffredin
Beth wnaeth Jean-Cyril Spinetta yn Air France?
Arweiniodd Air France o 1997 i 2008, cynhaliodd ei breifateiddio rhannol ym 1999 a threfnodd yr uno â KLM yn 2004, a roddodd enedigaeth i'r grŵp Air France-KLM.
Beth yw adroddiad Spinetta?
Adroddiad a gyflwynwyd i'r llywodraeth ym mis Chwefror 2018 ar ddyfodol trafnidiaeth rheilffordd, a ysbrydolodd ddiwygio'r SNCF a fabwysiadwyd yr un flwyddyn.
A oedd Jean-Cyril Spinetta yn gadeirydd Areva?
Ie, bu'n gadeirydd bwrdd goruchwylio Areva o fis Ebrill 2009 i fis Mehefin 2013.