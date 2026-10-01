Jean-Louis Beffa Arweiniodd Saint-Gobain am dros ddau ddegawd, o 1986 i 2007, cyn gwasanaethu fel Cadeirydd y Bwrdd tan 2010. Ganwyd ar Awst 11, 1941, yn Nice, yn raddedig o ysgol beirianneg y Corps des Mines, mae'n ymgorffori cenhedlaeth o weithredwyr busnes blaenllaw o Ffrainc a hyfforddwyd yn haenau uchaf y gwasanaeth sifil ac a argyhoeddwyd o rôl strategol diwydiant. Y tu hwnt i Saint-Gobain, dylanwadodd ar ddadl gyhoeddus trwy ei adroddiadau a'i lyfrau ar bolisi diwydiannol. Cipolwg yn ôl ar yrfa sy'n parhau i lywio dewisiadau grwpiau diwydiannol CAC 40.
Addysg: Polytechnig, Mwyngloddiau a Gwyddorau Po
Yn fab i beiriannydd ac athro, paratôdd Jean-Louis Beffa ar gyfer arholiadau cystadleuol yn y Lycée Masséna yn Nice a chafodd ei dderbyn i'r...Polytechnique École ym 1960. Daeth yn beiriannydd yn Corfflu'r Mwyngloddiau Ym 1963, astudiodd hefyd yn yr École nationale supérieure du pétrole et des moteurs a chafodd ddiploma gan yr Institut d'études politiques de Paris (1966, adran Economeg-Cyllid).
Dechreuadau mewn gweinyddiaeth ynni
Dechreuodd ei yrfa fel peiriannydd mwyngloddio yn Clermont-Ferrand, yna o 1967 i 1974 ymunodd ag adran tanwydd y Weinyddiaeth Diwydiant, lle daeth yn bennaeth y gwasanaeth "mireinio a defnyddio" ac yna'n ddirprwy gyfarwyddwr. Rhoddodd y profiad hwn wybodaeth fanwl iddo am ynni a'r berthynas rhwng y Wladwriaeth a diwydiant, dau thema a fyddai'n rhedeg drwy gydol ei yrfa.
1974-1986: Y Cynnydd yn Saint-Gobain
Ym 1974, ymunodd Jean-Louis Beffa Saint-Gobain fel cyfarwyddwr cynllunio. Yna cymerodd yr awenau fel cyfarwyddwr cyffredinol, yna fel llywydd Pont-a-Mousson, is-gwmni sy'n arbenigo mewn pibellau haearn bwrw, tra hefyd yn rheoli cangen "pibellau a mecaneg" y grŵp o 1979 i 1982. Ym mis Mawrth 1982, blwyddyn gwladoli Saint-Gobain, daeth yn rheolwr gyfarwyddwr arno.
Ym mis Ionawr 1986, olynodd Roger Fauroux fel llywydd a phrif swyddog gweithredolWedi'i benodi o dan lywyddiaeth François Mitterrand a'i gadarnhau gan Jacques Chirac, y Prif Weinidog ar y pryd, arweiniodd breifateiddio Saint-Gobain, y preifateiddio mawr cyntaf o'r llywodraeth gyd-fyw, ar ddiwedd 1986.
1986-2007: Ugain mlynedd wrth ben Saint-Gobain
O dan ei arweinyddiaeth, cafodd Saint-Gobain drawsnewidiad dwys. Ehangodd y grŵp, a oedd yn hanesyddol yn canolbwyntio ar wydr, ei bresenoldeb mewn deunyddiau adeiladu a dosbarthu deunyddiau, a daeth yn rhyngwladol iawn. Ymhlith y cerrig milltir allweddol yn ystod y cyfnod hwn roedd caffael y cwmni Americanaidd Norton ym 1990, a wnaeth y grŵp yn arweinydd byd-eang mewn sgraffinyddion, ac yna caffael y cwmni Prydeinig BPB, arbenigwr mewn plastrfwrdd, yn 2005.
Mae'r strategaeth hon wedi gwneud Saint-Gobain yn un o arbenigwyr blaenllaw'r byd mewn tai ac adeiladu, safle y mae ei olynwyr wedi'i barhau a'i gryfhau. Parhaodd Jean-Louis Beffa yn Brif Swyddog Gweithredol tan fis Mehefin 2007, yna'n Gadeirydd y Bwrdd tan 2010; olynodd Pierre-André de Chalendar ef fel Prif Swyddog Gweithredol. Ers mis Gorffennaf 2021, mae'r grŵp wedi cael ei arwain gan Benoit Bazin.
I fuddsoddwyr, mae hanes Saint-Gobain o dan Beffa yn dangos sut y gall cwmni diwydiannol canrif oed ailddyfeisio ei hun trwy gaffaeliadau olynol. Ein dadansoddiad o'rStoc Saint-Gobain yn manylu ar ei broffil cyfredol, sy'n canolbwyntio ar adeiladu cynaliadwy ac adnewyddu sy'n effeithlon o ran ynni.
Y ddadl ar gyflog ac asbestos
Fel swyddogion gweithredol eraill o'i genhedlaeth, wynebodd Jean-Louis Beffa feirniadaeth ar sawl ffrynt. Yn 2007, roedd ymhlith y Prif Swyddogion Gweithredol Ffrengig â'r cyflogau uchaf, gyda chyflog amcangyfrifedig o €10,2 miliwn yn ôl rhestrau'r wasg y flwyddyn honno. Ar ben hynny, yn ystod ei gyfnod wrth y llyw yn Pont-à-Mousson, cafodd ei dargedu gan wrthwynebwyr defnyddio asbestos, yng nghanol dadleuon a oedd yn plagio'r diwydiant deunyddiau cyfan. Cafodd y mater asbestos effaith negyddol barhaol ar ddelwedd a safle cyfreithiol y grŵp, yn enwedig yn yr Unol Daleithiau.
Meddyliwr ar bolisi diwydiannol
Mae Jean-Louis Beffa wedi sefydlu ei hun fel llais dylanwadol ar ddyfodol diwydiant Ffrainc:
- Yn 2004, ymddiriedodd Jacques Chirac iddo’r genhadaeth o adfywio polisi diwydiannol. Yn ei adroddiad o fis Ionawr 2005, Tuag at bolisi diwydiannol newydd, arweiniodd at greu'rAsiantaeth Arloesi Diwydiannol, y mae wedi cadeirio'r bwrdd goruchwylio ers mis Medi 2005;
- Yn 2002, sefydlodd gyda Robert Solow, enillydd Gwobr Nobel mewn economeg, ganolfan Saint-Gobain ar gyfer ymchwil mewn economeg, a ddaeth yn ganolfan Cournot, yna'n Sefydliad Cournot (2010), y maent yn ei gadeirio ar y cyd;
- Cyhoeddodd nifer o draethodau gyda Seuil: Rhaid i Ffrainc ddewis (2012), Rhaid i Ffrainc weithredu (2013), Yr Allweddi i Bŵer (2015) a Trawsnewid neu farw: corfforaethau mawr yn erbyn cwmnïau newydd (2017).
Ei draethawd canolog: wrth wynebu'r ddeuawd UDA-Tsieina, mae pŵer gwlad yn dibynnu ar ei diwydiant allforio, ei thechnolegau, ei hynni, a'i galluoedd milwrol. Mae'n dadlau dros strategaeth ddiwydiannol gydlynol dan arweiniad y wladwriaeth ac yn beirniadu dad-ddiwydiannu Ffrainc. Mae rhai o'r syniadau hyn wedi atseinio'n eang ers yr argyfwng iechyd, gyda dadleuon ar sofraniaeth ddiwydiannol ac ail-leoli.
Lazard, Engie, Le Monde: ail yrfa fel aelod bwrdd
Ar ôl Saint-Gobain, daeth Jean-Louis Beffa yn uwch gynghorydd i'r banc LazardGwasanaethodd ar fyrddau GDF Suez ac yna Engie o 2008 i 2015, lle cadeiriodd y pwyllgor enwebiadau a thaliadau, ar fwrdd goruchwylio Siemens (2008-2013), ar fwrdd Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013), ac ar fwrdd goruchwylio Caisse des Dépôts (2014-2019). Gwasanaethodd hefyd fel cyfarwyddwr BNP Paribas a Gaz de France. Mae wedi bod yn aelod o fwrdd goruchwylio'r grŵp ers 1994. Le MondeDaeth yn llywydd arno ar Hydref 5, 2017.
Mae ei rôl yn Engie yn ei ddwyn yn agosach at faterion ynni mawr, sector rydyn ni'n ei ddadansoddi'n benodol yn ein taflen ffeithiau ar y...Engie gweithredu.
Anrhydeddau
Mae Jean-Louis Beffa yn Swyddog Mawr y Lleng Anrhydedd (2007), yn Groes Fawr Urdd Genedlaethol Teilyngdod (2016), ac yn Gomander Urdd y Celfyddydau a'r Llythyrau (2005). Mae wedi derbyn nifer o anrhydeddau tramor, gan gynnwys Urdd yr Haul yn Codi (Japan). Yn frwdfrydig dros opera, cadeiriodd y gymdeithas ar gyfer hyrwyddo Opera Cenedlaethol Paris.
Yr hyn y mae ei daith yn ei ddysgu i'r buddsoddwr
- Mae grwpiau diwydiannol yn ailddyfeisio eu hunain fesul cam. Mae Saint-Gobain wedi newid ei ganol disgyrchiant heb newid ei enw: mae'n rhaid i chi edrych ar ddadansoddiad y refeniw yn ôl llinell fusnes i ddeall ei werth.
- Gamblau yw caffaeliadau mawr. Maent yn creu gwerth os yw'r integreiddio'n llwyddiannus, ond yn pwyso ar ddyled tymor byr.
- Mae'r cyd-destun gwleidyddol yn bwysig. Gwladoli, preifateiddio, polisi diwydiannol: mae penderfyniadau cyhoeddus wedi dylanwadu'n fawr ar drywydd Saint-Gobain.
Mae Saint-Gobain ac Engie yn gymwys ar gyfer PEAY cerbyd buddsoddi safonol â manteision treth ar gyfer buddsoddi tymor hir mewn ecwitiau Ffrengig. At ddibenion gwybodaeth yn unig y mae'r erthygl hon ac nid yw'n gyfystyr â chyngor buddsoddi.
Cwestiynau Cyffredin
Am ba hyd y bu Jean-Louis Beffa yn arwain Saint-Gobain?
Ef oedd ei llywydd a'i Brif Swyddog Gweithredol o fis Ionawr 1986 i fis Mehefin 2007, yna'n gadeirydd y bwrdd tan 2010.
Pa lyfrau ysgrifennodd Jean-Louis Beffa?
Yn enwedig Rhaid i Ffrainc ddewis (2012), Rhaid i Ffrainc weithredu (2013), Yr Allweddi i Bŵer (2015) a Trawsnewid neu farw (2017), pob un wedi'i gyhoeddi gan Seuil.
Beth yw'r Asiantaeth Arloesi Diwydiannol?
Corff cyhoeddus a grëwyd yn 2005 yn dilyn ei adroddiad ar bolisi diwydiannol, gyda'r bwriad o gefnogi prosiectau ymchwil ac arloesi mawr. Cadeiriodd ei fwrdd goruchwylio.