Bywgraffiad Philippe Crouzet, o Saint-Gobain i arlywyddiaeth Vallourec

Philippe Crouzet cadeiriodd fwrdd y VallourecYr arbenigwr Ffrengig mewn tiwbiau di-dor, o 2009 i 2020. Ganwyd ar Hydref 18, 1956, yn Neuilly-sur-Seine, graddiodd yn frig ei ddosbarth o'r ENA (Ysgol Weinyddiaeth Genedlaethol), gweithiodd yng Nghyngor y Wladwriaeth, ac yna treuliodd dros ugain mlynedd yn Saint-Gobain. Cymerodd yr awenau yn Vallourec ar anterth ffyniant olew, cyn llywio un o'r argyfyngau gwaethaf yn hanes y grŵp. Mae ei yrfa yn achos gwerslyfr ar gyfer deall stociau cylchol a'r risgiau sy'n gysylltiedig â dyled.

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Addysg: Sciences Po, ENA a'r Cyngor Gwladol

Yn fyfyriwr yn y Lycée Pasteur yn Neuilly-sur-Seine, graddiodd Philippe Crouzet o Sciences Po Paris (1976, adran Gwasanaeth Cyhoeddus). Yna aeth i'rYsgol Weinyddiaeth Genedlaetholo ba un y mae'n dod i'r amlwg uchaf ei ddosbarth ym 1981. Dechreuodd ei yrfa yn Bwrdd y wladwriaeth, fel archwilydd ac yna fel meistr ceisiadau.

Ym 1983, priododd â Sylvie Hubac, uwch was sifil a fyddai'n bennaeth staff i'r Arlywydd François Hollande o 2012 i 2015.

Dau ar hugain o flynyddoedd yn Saint-Gobain (1986-2008)

Ym 1986, ymunodd Philippe Crouzet Saint-Gobain, dan arweiniad Jean-Louis Beffa bryd hynny, fel cyfarwyddwr y cynllun. Daliodd amryw o swyddi yno, yn weithredol ac yn ariannol:

  • 1989-1992 : rheolwr cyffredinol melinau papur Condat;
  • 1992-1996 : cynrychiolydd cyffredinol dros Sbaen a Phortiwgal;
  • o 1996 : cyfarwyddwr yr adran serameg ddiwydiannol;
  • o 2000 Dirprwy reolwr cyffredinol yn gyfrifol am gyllid, prynu a TG, yna'r adran Dosbarthu Adeiladau.

Mae'r llwybr gyrfa hwn wedi rhoi profiad cynhwysfawr iddo mewn grwpiau diwydiannol byd-eang: rheoli ffatrïoedd, goruchwylio ariannol, a dosbarthu. I ddeall y cwmni a'i hyfforddodd yn well, gweler ein dadansoddiad o...Stoc Saint-Gobain.

2009: Dechrau swydd yn Vallourec

Ym mis Ebrill 2008, ymunodd Philippe Crouzet â bwrdd goruchwylio Vallourec; flwyddyn yn ddiweddarach, yn 2009Fe'i penodwyd yn gadeirydd y bwrdd. Adnewyddwyd ei dymor am bedair blynedd ym mis Mawrth 2012. Gwasanaethodd hefyd fel cyfarwyddwr EDF o 2009 am bum mlynedd, a chadeiriodd y pwyllgor a oedd yn monitro ymrwymiadau niwclear.

Roedd Vallourec ar ei anterth bryd hynny. Roedd y grŵp yn cynhyrchu tiwbiau dur di-dor, a ddefnyddiwyd yn bennaf ar gyfer drilio olew a nwy (tiwbiau OCTG fel y'u gelwir), ond hefyd ar gyfer gorsafoedd pŵer a diwydiant. Gyda phrisiau olew yn parhau'n gyson uchel, roedd y galw'n gryf ac roedd y stoc ymhlith y cyfranddaliadau mwyaf blaenllaw ar Gyfnewidfa Stoc Paris.

2009-2014: Buddsoddi ar gyfer Twf

Y strategaeth ar gyfer y cyfnod hwn yw cryfhau presenoldeb Vallourec mewn ardaloedd lle mae twf cryf mewn cynhyrchu hydrocarbon: Brasil (gyda gwaith dur a melin rolio newydd wedi'u hadeiladu mewn partneriaeth â Sumitomo o Japan), yr Unol Daleithiau (lle mae'r ffyniant nwy ac olew siâl yn cefnogi'r galw), a'r Dwyrain Canol. Mae'r buddsoddiadau hyn yn cynyddu capasiti a dyled y grŵp, yn seiliedig ar y dybiaeth y bydd y galw'n parhau'n gryf.

Yn 2010, amcangyfrifwyd bod ei gyflog yn 2,73 miliwn ewro, swm a feirniadwyd gan rai cyfranddalwyr, yn ôl y wasg ar y pryd, a oedd yn ystyried bod y strategaeth yn rhy uchelgeisiol.

2014-2020: Yr argyfwng olew a disgyniad y farchnad stoc i uffern

Newidiodd y gostyngiad sydyn ym mhrisiau olew o ail hanner 2014 bopeth. Gostyngodd cwmnïau olew eu buddsoddiadau drilio yn sylweddol, plymiodd cyfrolau a phrisiau pibellau, a dioddefodd Vallourec, a oedd â baich costau sefydlog a dyled, gyfres o golledion. Lansiodd y grŵp gynlluniau i dorri costau a lleihau capasiti, yn enwedig yn Ewrop.

Yn 2016, cynhaliodd Vallourec gynnydd cyfalaf o tua biliwn ewro, gyda mynediad Nippon Steel a Sumitomo Metal a chefnogaeth Bpifrance, cyfranddaliwr cyhoeddus. Caniataodd y llawdriniaeth hon i'r cwmni oresgyn ei heriau, ar gost gwanhau sylweddol i gyfranddalwyr presennol.

Nodweddwyd y cyfnod hefyd gan achos y gweithfeydd dur.Ascoval, yn Saint-Saulve (Nord), lle'r oedd Vallourec yn gyfranddaliwr ac yn gwsmer. Mae rôl y grŵp yn yr ymdrechion i gymryd drosodd y safle wedi cael ei feirniadu'n hallt, yn enwedig yn y rhaglen ddogfen Ascoval, y frwydr dros ddur gan Éric Guéret.

Mae Philippe Crouzet yn gadael y bwrdd yn 2020Olynyddwyd ef gan Édouard Guinotte.

Ar ôl Crouzet: ailstrwythuro a dechrau newydd

Yn 2021, cafodd Vallourec ailstrwythuro ariannol mawr: cafodd cyfran fawr o'i ddyled ei throsi'n ecwiti, a daeth credydwyr, gan gynnwys cronfa Apollo, yn gyfranddalwyr mwyafrifol. Cafodd cyfrannau'r cyfranddalwyr presennol eu gwanhau'n sylweddol. O dan arweinyddiaeth Philippe Guillemot, a benodwyd yn 2022, caeodd y grŵp ei ffatrïoedd yn yr Almaen, gan ailganolbwyntio ar ei safleoedd mwyaf proffidiol (Brasil, Unol Daleithiau America), a lleihau ei ddyled yn sylweddol. Yn 2025, cyhoeddodd ArcelorMittal gaffaeliad o'r cyfran o tua 28% a ddelid gan Apollo.

I ddilyn sefyllfa bresennol y grŵp, ei ganlyniadau a'i ragolygon, gweler ein dadansoddiad o'rStoc Vallourec.

Gwersi i'r buddsoddwr

Mae perfformiad Vallourec yn ystod cyfnod Philippe Crouzet yn un o'r enghreifftiau a astudiwyd fwyaf ar Gyfnewidfa Stoc Paris. Pedwar prif gasgliad:

  1. Caiff stoc gylchol ei barnu dros y cylch cyfan. Nid yw elw record ar anterth cylchred yn gynaliadwy. Roedd gwerthuso grŵp fel Vallourec yn seiliedig ar ei ganlyniadau yn 2008 neu 2013 yn anghofio y gallai pris olew ostwng.
  2. Mae dyled yn chwyddo popeth. Mewn cyfnod o ffyniant, mae'n hybu twf; mewn cyfnod o ddirwasgiad, mae'n bygwth goroesiad. Mae'r gymhareb dyled net i enillion cyn llog, trethi, dibrisiant ac amorteiddio (EBITDA) yn ddangosydd allweddol i'w fonitro.
  3. Mae cynnydd cyfalaf a throsiadau dyled yn gwanhau. Gall cyfranddaliwr sy'n cadw ei gyfranddaliadau yn ystod ailstrwythuro golli'r rhan fwyaf o'i fuddsoddiad, hyd yn oed os yw'r cwmni'n goroesi.
  4. Mae llywodraethu’n bwysig. Nid yw bwrdd rheoli sy'n cael ei reoli gan fwrdd goruchwylio, gyda chyfranddaliwr cyhoeddus yn y brifddinas, yn amddiffyn rhag gwallau strategol.

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Philippe Crouzet mewn dyddiadau allweddol

Blwyddyn Cam
1956 Ganwyd yn Neuilly-sur-Seine (Hydref 18)
1981 Graddiodd o ENA, ar frig ei ddosbarth; ymunodd â'r Cyngor Gwladol
1986 Ymuno â Saint-Gobain
2000 Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol Saint-Gobain
2008 Aelod o fwrdd goruchwylio Vallourec
2009 Cadeirydd bwrdd Vallourec; cyfarwyddwr EDF
2012 Mandad wedi'i adnewyddu am bedair blynedd
2016 Cynnydd cyfalaf gyda Nippon Steel a Bpifrance
2020 Mae'n gadael cadeiryddiaeth y bwrdd

Cwestiynau Cyffredin

Pryd oedd Philippe Crouzet yn rheoli Vallourec?

Bu'n gadeirydd bwrdd rheoli Vallourec o 2009 i 2020, ar ôl gwasanaethu ar ei fwrdd goruchwylio o fis Ebrill 2008.

Pam y gostyngodd pris stoc Vallourec yn ystod ei gyfnod yn y swydd?

Yn bennaf oherwydd y cwymp ym mhrisiau olew o 2014 ymlaen, a leihaodd y galw am diwbiau drilio, tra bod y grŵp mewn dyled fawr ar ôl ei fuddsoddiadau twf.

Beth oedd llwybr gyrfa Philippe Crouzet cyn Vallourec?

Gan raddio o ENA ym 1981, dechreuodd yng Nghyngor y Wladwriaeth cyn treulio mwy nag ugain mlynedd yn Saint-Gobain, gan ddod yn ddirprwy reolwr gyfarwyddwr yn y pen draw.

Llun yr awdur

 

Cristina Balan
Masnachwr a Dadansoddwr Ariannol
Cristina Balan yw sylfaenydd BK SEO Marketing a'r llwyfannau Edubourse.com a TraderFrancophone.fr. Mae ganddi dros 16 mlynedd o brofiad mewn marchnadoedd ariannol, datblygu busnes, a marchnata digidol rhyngwladol. Yn raddedig o Ysgol Fusnes ESCP a Phrifysgol Aarhus, wedi'i hardystio gan yr AMF (Awdurdod Marchnadoedd Ariannol Ffrainc) ac yn dal y dynodiad CFA Lefel I, mae hi wedi dal swyddi rheoli strategol, yn enwedig fel Cyfarwyddwr Gwerthu Ewropeaidd yn Admirals a Phennaeth Gwerthu yn [Enw'r Cwmni]. XTBHeddiw, mae hi'n dylunio ac yn goruchwylio cynnwys, dadansoddiadau a strategaethau ar gyfer buddsoddwyr a busnesau, gyda nod clir: cynnig gwybodaeth ddibynadwy, strwythuredig a hygyrch, yn seiliedig ar arbenigedd pendant mewn marchnadoedd a materion digidol.

 

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