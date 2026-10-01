Philippe Crouzet cadeiriodd fwrdd y VallourecYr arbenigwr Ffrengig mewn tiwbiau di-dor, o 2009 i 2020. Ganwyd ar Hydref 18, 1956, yn Neuilly-sur-Seine, graddiodd yn frig ei ddosbarth o'r ENA (Ysgol Weinyddiaeth Genedlaethol), gweithiodd yng Nghyngor y Wladwriaeth, ac yna treuliodd dros ugain mlynedd yn Saint-Gobain. Cymerodd yr awenau yn Vallourec ar anterth ffyniant olew, cyn llywio un o'r argyfyngau gwaethaf yn hanes y grŵp. Mae ei yrfa yn achos gwerslyfr ar gyfer deall stociau cylchol a'r risgiau sy'n gysylltiedig â dyled.
Addysg: Sciences Po, ENA a'r Cyngor Gwladol
Yn fyfyriwr yn y Lycée Pasteur yn Neuilly-sur-Seine, graddiodd Philippe Crouzet o Sciences Po Paris (1976, adran Gwasanaeth Cyhoeddus). Yna aeth i'rYsgol Weinyddiaeth Genedlaetholo ba un y mae'n dod i'r amlwg uchaf ei ddosbarth ym 1981. Dechreuodd ei yrfa yn Bwrdd y wladwriaeth, fel archwilydd ac yna fel meistr ceisiadau.
Ym 1983, priododd â Sylvie Hubac, uwch was sifil a fyddai'n bennaeth staff i'r Arlywydd François Hollande o 2012 i 2015.
Dau ar hugain o flynyddoedd yn Saint-Gobain (1986-2008)
Ym 1986, ymunodd Philippe Crouzet Saint-Gobain, dan arweiniad Jean-Louis Beffa bryd hynny, fel cyfarwyddwr y cynllun. Daliodd amryw o swyddi yno, yn weithredol ac yn ariannol:
- 1989-1992 : rheolwr cyffredinol melinau papur Condat;
- 1992-1996 : cynrychiolydd cyffredinol dros Sbaen a Phortiwgal;
- o 1996 : cyfarwyddwr yr adran serameg ddiwydiannol;
- o 2000 Dirprwy reolwr cyffredinol yn gyfrifol am gyllid, prynu a TG, yna'r adran Dosbarthu Adeiladau.
Mae'r llwybr gyrfa hwn wedi rhoi profiad cynhwysfawr iddo mewn grwpiau diwydiannol byd-eang: rheoli ffatrïoedd, goruchwylio ariannol, a dosbarthu. I ddeall y cwmni a'i hyfforddodd yn well, gweler ein dadansoddiad o...Stoc Saint-Gobain.
2009: Dechrau swydd yn Vallourec
Ym mis Ebrill 2008, ymunodd Philippe Crouzet â bwrdd goruchwylio Vallourec; flwyddyn yn ddiweddarach, yn 2009Fe'i penodwyd yn gadeirydd y bwrdd. Adnewyddwyd ei dymor am bedair blynedd ym mis Mawrth 2012. Gwasanaethodd hefyd fel cyfarwyddwr EDF o 2009 am bum mlynedd, a chadeiriodd y pwyllgor a oedd yn monitro ymrwymiadau niwclear.
Roedd Vallourec ar ei anterth bryd hynny. Roedd y grŵp yn cynhyrchu tiwbiau dur di-dor, a ddefnyddiwyd yn bennaf ar gyfer drilio olew a nwy (tiwbiau OCTG fel y'u gelwir), ond hefyd ar gyfer gorsafoedd pŵer a diwydiant. Gyda phrisiau olew yn parhau'n gyson uchel, roedd y galw'n gryf ac roedd y stoc ymhlith y cyfranddaliadau mwyaf blaenllaw ar Gyfnewidfa Stoc Paris.
2009-2014: Buddsoddi ar gyfer Twf
Y strategaeth ar gyfer y cyfnod hwn yw cryfhau presenoldeb Vallourec mewn ardaloedd lle mae twf cryf mewn cynhyrchu hydrocarbon: Brasil (gyda gwaith dur a melin rolio newydd wedi'u hadeiladu mewn partneriaeth â Sumitomo o Japan), yr Unol Daleithiau (lle mae'r ffyniant nwy ac olew siâl yn cefnogi'r galw), a'r Dwyrain Canol. Mae'r buddsoddiadau hyn yn cynyddu capasiti a dyled y grŵp, yn seiliedig ar y dybiaeth y bydd y galw'n parhau'n gryf.
Yn 2010, amcangyfrifwyd bod ei gyflog yn 2,73 miliwn ewro, swm a feirniadwyd gan rai cyfranddalwyr, yn ôl y wasg ar y pryd, a oedd yn ystyried bod y strategaeth yn rhy uchelgeisiol.
2014-2020: Yr argyfwng olew a disgyniad y farchnad stoc i uffern
Newidiodd y gostyngiad sydyn ym mhrisiau olew o ail hanner 2014 bopeth. Gostyngodd cwmnïau olew eu buddsoddiadau drilio yn sylweddol, plymiodd cyfrolau a phrisiau pibellau, a dioddefodd Vallourec, a oedd â baich costau sefydlog a dyled, gyfres o golledion. Lansiodd y grŵp gynlluniau i dorri costau a lleihau capasiti, yn enwedig yn Ewrop.
Yn 2016, cynhaliodd Vallourec gynnydd cyfalaf o tua biliwn ewro, gyda mynediad Nippon Steel a Sumitomo Metal a chefnogaeth Bpifrance, cyfranddaliwr cyhoeddus. Caniataodd y llawdriniaeth hon i'r cwmni oresgyn ei heriau, ar gost gwanhau sylweddol i gyfranddalwyr presennol.
Nodweddwyd y cyfnod hefyd gan achos y gweithfeydd dur.Ascoval, yn Saint-Saulve (Nord), lle'r oedd Vallourec yn gyfranddaliwr ac yn gwsmer. Mae rôl y grŵp yn yr ymdrechion i gymryd drosodd y safle wedi cael ei feirniadu'n hallt, yn enwedig yn y rhaglen ddogfen Ascoval, y frwydr dros ddur gan Éric Guéret.
Mae Philippe Crouzet yn gadael y bwrdd yn 2020Olynyddwyd ef gan Édouard Guinotte.
Ar ôl Crouzet: ailstrwythuro a dechrau newydd
Yn 2021, cafodd Vallourec ailstrwythuro ariannol mawr: cafodd cyfran fawr o'i ddyled ei throsi'n ecwiti, a daeth credydwyr, gan gynnwys cronfa Apollo, yn gyfranddalwyr mwyafrifol. Cafodd cyfrannau'r cyfranddalwyr presennol eu gwanhau'n sylweddol. O dan arweinyddiaeth Philippe Guillemot, a benodwyd yn 2022, caeodd y grŵp ei ffatrïoedd yn yr Almaen, gan ailganolbwyntio ar ei safleoedd mwyaf proffidiol (Brasil, Unol Daleithiau America), a lleihau ei ddyled yn sylweddol. Yn 2025, cyhoeddodd ArcelorMittal gaffaeliad o'r cyfran o tua 28% a ddelid gan Apollo.
I ddilyn sefyllfa bresennol y grŵp, ei ganlyniadau a'i ragolygon, gweler ein dadansoddiad o'rStoc Vallourec.
Gwersi i'r buddsoddwr
Mae perfformiad Vallourec yn ystod cyfnod Philippe Crouzet yn un o'r enghreifftiau a astudiwyd fwyaf ar Gyfnewidfa Stoc Paris. Pedwar prif gasgliad:
- Caiff stoc gylchol ei barnu dros y cylch cyfan. Nid yw elw record ar anterth cylchred yn gynaliadwy. Roedd gwerthuso grŵp fel Vallourec yn seiliedig ar ei ganlyniadau yn 2008 neu 2013 yn anghofio y gallai pris olew ostwng.
- Mae dyled yn chwyddo popeth. Mewn cyfnod o ffyniant, mae'n hybu twf; mewn cyfnod o ddirwasgiad, mae'n bygwth goroesiad. Mae'r gymhareb dyled net i enillion cyn llog, trethi, dibrisiant ac amorteiddio (EBITDA) yn ddangosydd allweddol i'w fonitro.
- Mae cynnydd cyfalaf a throsiadau dyled yn gwanhau. Gall cyfranddaliwr sy'n cadw ei gyfranddaliadau yn ystod ailstrwythuro golli'r rhan fwyaf o'i fuddsoddiad, hyd yn oed os yw'r cwmni'n goroesi.
- Mae llywodraethu’n bwysig. Nid yw bwrdd rheoli sy'n cael ei reoli gan fwrdd goruchwylio, gyda chyfranddaliwr cyhoeddus yn y brifddinas, yn amddiffyn rhag gwallau strategol.
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Philippe Crouzet mewn dyddiadau allweddol
|Blwyddyn
|Cam
|1956
|Ganwyd yn Neuilly-sur-Seine (Hydref 18)
|1981
|Graddiodd o ENA, ar frig ei ddosbarth; ymunodd â'r Cyngor Gwladol
|1986
|Ymuno â Saint-Gobain
|2000
|Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol Saint-Gobain
|2008
|Aelod o fwrdd goruchwylio Vallourec
|2009
|Cadeirydd bwrdd Vallourec; cyfarwyddwr EDF
|2012
|Mandad wedi'i adnewyddu am bedair blynedd
|2016
|Cynnydd cyfalaf gyda Nippon Steel a Bpifrance
|2020
|Mae'n gadael cadeiryddiaeth y bwrdd
Cwestiynau Cyffredin
Pryd oedd Philippe Crouzet yn rheoli Vallourec?
Bu'n gadeirydd bwrdd rheoli Vallourec o 2009 i 2020, ar ôl gwasanaethu ar ei fwrdd goruchwylio o fis Ebrill 2008.
Pam y gostyngodd pris stoc Vallourec yn ystod ei gyfnod yn y swydd?
Yn bennaf oherwydd y cwymp ym mhrisiau olew o 2014 ymlaen, a leihaodd y galw am diwbiau drilio, tra bod y grŵp mewn dyled fawr ar ôl ei fuddsoddiadau twf.
Beth oedd llwybr gyrfa Philippe Crouzet cyn Vallourec?
Gan raddio o ENA ym 1981, dechreuodd yng Nghyngor y Wladwriaeth cyn treulio mwy nag ugain mlynedd yn Saint-Gobain, gan ddod yn ddirprwy reolwr gyfarwyddwr yn y pen draw.