Eric Trappier har ledet Dassault Aviation siden januar 2013. Han blev født den 1. juni 1960 og kom til gruppen i en alder af 24 år. Han tilbragte det meste af sin karriere med at sælge jagerfly til eksport, før han tog roret. Under hans ledelse RafaleDet har længe været anset for usælgeligt uden for Frankrig, men er blevet en global kommerciel succes. I januar 2025 overtog han også formandskabet for Marcel Dassault Industrial Group (GIMD). Et portræt af en diskret leder, hvis beslutninger betyder noget for alle, der værner om forsvarsværdier.

Træning og begyndelse

Éric Trappier er uddannet ingeniør fra Télécom SudParis. Han aftjente sin militærtjeneste som officer i den franske flåde i 1983 og 1984 og sluttede sig derefter til Dassault Aviation i 1984. Han er nu reservekaptajn i flåden. Han blev gift i 1983 og er far til tre børn.

Tredive år i eksportens tjeneste

Hans karriere hos Dassault Aviation har næsten udelukkende været fokuseret på internationale anliggender:

1984-1987 designkontor og våbensystemstyring.

designkontor og våbensystemstyring. 1987-1991 International teknisk ledelse, ansvarlig for forhandlinger med Sydkorea, Singapore, Saudi-Arabien, Chile og Tyskland. Han er involveret i salget af det atlantiske maritime patruljefly.

International teknisk ledelse, ansvarlig for forhandlinger med Sydkorea, Singapore, Saudi-Arabien, Chile og Tyskland. Han er involveret i salget af det atlantiske maritime patruljefly. 1991-1995 Ansvarlig for salg i Asien, herunder Mirage-kontrakten med Indien.

Ansvarlig for salg i Asien, herunder Mirage-kontrakten med Indien. 1995-2000 Ansvarlig for salg i De Forenede Arabiske Emirater, hvor han administrerer Mirage 2000-9-kontrakten.

Ansvarlig for salg i De Forenede Arabiske Emirater, hvor han administrerer Mirage 2000-9-kontrakten. 2000-2005 direktør for regionerne Mellemøsten og Afrika, derefter direktør for militæreksport.

direktør for regionerne Mellemøsten og Afrika, derefter direktør for militæreksport. 2006 International administrerende direktør.

Han forhandler også de industrielle aftaler for kampdrone-demonstratorflyet. nEUROnledet af Dassault Aviation med Saab (Sverige), Alenia (Italien), RUAG (Schweiz), HAI (Grækenland) og EADS (Spanien). Dette europæiske program fungerede som et laboratorium for stealth- og autonome pilotteknologier.

2013: Den yngste administrerende direktør i Dassault Aviations historie

Éric Trappier blev udnævnt til administrerende direktør den 18. december 2012. 8 januar 2013efterfølger Charles Edelstenne. Som 52-årig bliver han virksomhedens femte administrerende direktør siden dens oprettelse i 1929 og den yngste i denne stilling.

Han arvede en paradoksal situation: Rafale var teknisk set anerkendt, men ingen udenlandske kunder havde endnu købt den, og flyet blev kun støttet af ordrer fra den franske regering. Årtiets udfordring var derfor at omdanne et nationalt program til en eksportsucces.

De største salg af Rafale under hans ledelse

Det følgende årti gav ham ret. Vigtige kontrakter underskrevet siden 2015:

år Land Til kassen 2015 Egypten 24 Rafale (første eksportkunde), suppleret med en anden ordre i 2021 2015 Qatar 24 Rafale, senere øget til 36 2016 Indien 36 Rafale-fly til det franske luftvåben 2021 Grækenland Nye og brugte Rafale-fly 2021 Kroatien 12 brugte Rafale 2021 Emirats Arabes Unis 80 Rafale-fly, den største eksportordre i programmets historie 2022 Indonesien 42 Rafale-fly, i flere partier 2024 Serbien 12 Rafale 2025 Indien 26 Rafale Marine-fly til den indiske flåde

Disse succeser har dybtgående ændret Dassault Aviations ansigt: en flerårig ordrebog, en stigning i produktionen og hidtil uset synlighed i militærsektoren. De gavner også programmets største partnere, Thales for elektronik og Safran for M88-motorerne. Investorer, der er interesserede i denne værdikæde, kan konsultere vores analyser af...Dassault Aviation-aktier, TheThales action ogSafran-fond.

Følsomme filer: SCAF og Falcon

Det er ikke helt så enkelt. Det europæiske program for Fremtidens kampluftsystem (FCAS)Projektet, der blev lanceret sammen med Tyskland og Spanien, var præget af gentagne industrielle uenigheder om opgavefordelingen mellem Dassault Aviation og Airbus. Éric Trappier forsvarede offentligt behovet for en klart identificeret hovedleverandør til jagerflyet, en holdning der regelmæssigt gav næring til spændinger med partnerne.

På den civile side, udvalget af forretningsjetfly Falcon Falcon 6X oplevede forsinkelser, især relateret til motorer, før den blev taget i brug, og Falcon 10X blev udviklet. Falcon-forretningen er fortsat mere følsom over for økonomiske forhold end militærforretningen.

Præsident for GIMD og en ledende figur blandt industrielle arbejdsgivere

Den 9. januar 2025 efterfulgte Éric Trappier Charles Edelstenne som præsident for Marcel Dassault Industrial Group (GIMD)Dassault-familiens holdingselskab, der blandt andet kontrollerer Dassault Aviation og ejer en betydelig andel i Dassault Systèmes, er selv majoritetsaktionær i Thales. Han er fortsat administrerende direktør for Dassault Aviation.

Han har også flere repræsentative poster:

Formand for European Aerospace and Defence Industries Association (ASD), valgt i maj 2017;

Formand for GIFAS (French Aerospace Industries Association), valgt den 8. juni 2017;

Formand for CIDEF (Det franske forsvarsindustriråd) fra marts 2021 til januar 2023;

Formand for UIMM (Union of Metalurgical Industries and Trades), valgt den 15. april 2021.

Han har været kommandør af Æreslegionen siden januar 2025 og modtager af Luftfartsmedaljen (2023).

Europæisk forsvar i 2026: hvorfor dets rolle er vigtig for investoren

Siden 2022 har stigningen i militærbudgetterne i Europa gjort forsvarsaktier til et af de mest nøje overvågede temaer på aktiemarkedet. I denne sammenhæng fortjener flere punkter opmærksomhed:

Ordrebogen Det giver synlighed over flere år, men rentabiliteten afhænger af evnen til at levere til tiden og dermed af underleverandørkæden.

Det giver synlighed over flere år, men rentabiliteten afhænger af evnen til at levere til tiden og dermed af underleverandørkæden. Kontrolstrukturen Dassault Aviation er majoritetsejet af GIMD, med Airbus som en betydelig minoritetsaktionær. Den frie omsætning er derfor begrænset, hvilket kan forstærke aktiekursbevægelser.

Dassault Aviation er majoritetsejet af GIMD, med Airbus som en betydelig minoritetsaktionær. Den frie omsætning er derfor begrænset, hvilket kan forstærke aktiekursbevægelser. Eksportkontrakter De er afhængige af politiske beslutninger, finansiering og sommetider teknologioverførsler, med en ofte usikker implementeringsplan.

De er afhængige af politiske beslutninger, finansiering og sommetider teknologioverførsler, med en ofte usikker implementeringsplan. ESG-kriterier Nogle fonde udelukker våben, andre har genintegreret dem siden 2022. Dette påvirker efterspørgslen efter disse værdipapirer.

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Ofte stillede spørgsmål

Siden hvornår har Eric Trappier været ansvarlig for Dassault Aviation?

Han har været bestyrelsesformand og administrerende direktør for Dassault Aviation siden 8. januar 2013.

Hvad var Eric Trappiers rolle i salget af Rafale?

Tidligere international administrerende direktør, han ledede eksportstrategien, der muliggjorde de første kontrakter (Egypten og Qatar i 2015, Indien i 2016), og derefter rekordordren på 80 Rafale fra De Forenede Arabiske Emirater i 2021.

Hvad er GIMD, der ledes af Éric Trappier?

Marcel Dassault Industrial Group er det familieejede holdingselskab, der kontrollerer Dassault Aviation. Éric Trappier blev bestyrelsesformand den 9. januar 2025.

Er Éric Trappier præsident for UIMM?

Ja, han blev valgt til formand for Unionen for Metallurgiske Industrier og Håndværk den 15. april 2021.