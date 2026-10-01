Jean-Cyril Spinetta Han er en af ​​de få franske embedsmænd, der med succes har startet en anden karriere i spidsen for store virksomheder. Han blev født den 4. oktober 1943 i Paris' 15. arrondissement og var formand for Air Inter og derefter Air France i over elleve år. Han ledte virksomhedens delvise privatisering og fusion med KLM i 2004, før han blev formand for Arevas bestyrelse. I 2018 dukkede hans navn op i nyhederne igen med "Spinetta-rapporten" om jernbanetransportens fremtid. Her er hans karrierevej, hans vigtigste beslutninger og hvad de stadig betyder for investorer i luftfartssektoren.

Oprindelse og træning

Jean-Cyril Spinetta voksede op i en familie, der var dybt engageret i socialisme. Hans bedstefar, Cyrille Spinetta, ingeniør fra Arts et Métiers-skolen, ledede Albi Workers' Glassworks fra 1911 og stod Jean Jaurès nært. Hans mor, Antoinette Brignoli, skolelærer oprindeligt fra Korsika, og hans far, Adrien Spinetta, civilingeniør, bosatte sig i Paris, hvor Jean-Cyril blev født.

Som studerende på Lycée Hoche i Versailles fik han en kandidatgrad i offentlig ret fra det juridiske fakultet i Paris, dimitterede fra Sciences Po Paris og begyndte derefter på ENA (Ecole nationale d'administration) med Charles de Gaulle-klassen. Han var medlem af Socialistpartiet indtil 1977.

En karriere som højtstående embedsmand (1969-1990)

Hans administrative karriere er omfattende og varieret. Efter at have arbejdet som undervisningsassistent har han skiftevis haft stillinger i Ministeriet for National Undervisning (leder af investerings- og planlægningskontoret, derefter direktør for gymnasier), i Statsrådet som revisor, i regeringens generalsekretariat og i premierministerens informationstjeneste.

Derefter bevægede han sig tættere på transportsektoren og blev to gange stabschef for Michel Delebarre, især da sidstnævnte var minister for transport og maritime anliggender, og senere minister for infrastruktur. Denne erfaring gav ham et indgående kendskab til civil luftfart og dens regulatoriske udfordringer.

Air Inter derefter Air France: omstrukturering og åbning af hovedstaden

Fra 1990 til 1993 var han præsident og administrerende direktør forAir Inter, det franske indenrigsflyselskab, på et tidspunkt hvor forberedelserne til åbningen af ​​det europæiske luftrum for konkurrence var i gang. Efter en mission med præsident François Mitterrand og et ophold i Europa-Kommissionen blev han udnævnt til chef forAir France 22 september 1997.

Hans køreplan var dobbelt: at fortsætte genopretningen af ​​en virksomhed, der var ved at komme sig efter flere års tab, og at forberede dens åbning på markedet. I 1999 ledede han delvis privatisering af Air France, med selskabets børsintroduktion. I denne periode sluttede Air France sig også til SkyTeam-alliancen, der blev grundlagt i 2000 med Delta, Aeromexico og Korean Air.

2004: Oprettelsen af ​​Air France-KLM

Den vigtigste operation i hans karriere var fusionen med det hollandske firma. KLMFusionen, der blev gennemført i 2004, var den første større grænseoverskridende fusion inden for europæisk lufttransport. Den valgte struktur bevarede to flyselskaber og to brands med to knudepunkter (Paris-Charles-de-Gaulle og Amsterdam-Schiphol) under et fællesejet, børsnoteret selskab. Transaktionen førte også til privatiseringen af ​​Air France, hvor den franske stats ejerandel faldt til under majoritetsgrænsen.

Jean-Cyril Spinetta forblev administrerende direktør for gruppen indtil 31. december 2008, og blev derefter bestyrelsesformand for Air France-KLM og Air France fra 1. januar 2009, hvor Pierre-Henri Gourgeon overtog posten som administrerende direktør. Den 17. oktober 2011, efter Gourgeons afgang, genoptog Spinetta rollen som administrerende direktør indtil 2013, hvor Alexandre de Juniac efterfulgte ham.

Den dobbelte model, der blev udtænkt i 2004, er ofte blevet diskuteret, især under spændingerne mellem Paris og Haag i 2019, hvor den hollandske stat erhvervede en andel i virksomheden. For at forstå, hvordan denne arv stadig tynger gruppens værdiansættelse, er vores analyse afAir France-KLM-aktier gennemgår kapitalstrukturen og flådeproblemerne.

Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: en administrator søges

Sideløbende sidder Jean-Cyril Spinetta i adskillige bestyrelser. Han er formand for Arevas bestyrelse Fra april 2009 til juni 2013, en periode præget af vanskeligheder med EPR-reaktoren og en tvivl om atomkoncernens strategi (som blev til Orano for brændselscyklussen). Han er også direktør for Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (fra 2005), Unilever og GDF Suez.

Hans tilstedeværelse i Saint-Gobain-bestyrelsen placerede ham side om side med personer som Jean-Louis Beffa; interesserede i materialegruppen kan se vores profil påSaint-Gobain-aktien.

En retssag afsluttet uden retsforfølgelse.

I juli 2006 blev Jean-Cyril Spinetta indkaldt af retten som led i en efterforskning rettet mod en tidligere underleverandør af Air France, der specialiserede sig i luftfartssikkerhed. Han blev i sidste ende afhørt som bistået vidne og blev ikke formelt sigtet. Han har altid fastholdt sin uskyld i denne sag.

2018: Spinetta-rapporten om jernbanens fremtid

Den 15. februar 2018 indsendte han en rapport om "jernbanetransportens fremtid" til premierminister Édouard Philippe. Hans mest diskuterede anbefalinger vedrørte at stoppe praksissen med at ansætte nye medarbejdere under jernbanearbejderstatus, omdanne SNCF til et aktieselskab, forberede åbningen af ​​jernbanenettet for konkurrence og reducere antallet af sidebaner. Nogle af disse forslag blev indarbejdet i loven om en ny jernbanepagt, der blev vedtaget i 2018 efter en langvarig strejkebevægelse.

Fra oktober 2013 var han også formand for Det Nationale Uddannelses- og Økonomiråd, der har til opgave at bringe skoler og erhvervslivet tættere sammen.

Awards

Jean-Cyril Spinetta er kommandør af Æreslegionen og den nationale fortjenstorden samt officer af de akademiske palmer. Han blev valgt til "Årets leder" af Den nye økonom i 2003 og modtog Icare-prisen fra Association of Professional Aeronautics and Space Journalists i 2004.

Hvad hans rejse lærer investoren

Luftfartssektoren er en af ​​de mest konjunkturfølsomme på aktiemarkedet. Jean-Cyril Spinettas karriere illustrerer flere af disse faktorer:

Konsolidering er den primære kilde til værdiskabelse. Air France-KLM, derefter IAG (British Airways-Iberia) og Lufthansa Group blev skabt gennem fusioner. Markedet værdsætter grupper, der er i stand til at strømline deres netværk.

Air France-KLM, derefter IAG (British Airways-Iberia) og Lufthansa Group blev skabt gennem fusioner. Markedet værdsætter grupper, der er i stand til at strømline deres netværk. Statens tilstedeværelse ændrer alt. Den franske og hollandske stat forbliver aktionærer i Air France-KLM; dette yder støtte i krisetider, som f.eks. i 2020, men begrænser også den strategiske frihed og kan føre til udvanding under rekapitaliseringer.

Den franske og hollandske stat forbliver aktionærer i Air France-KLM; dette yder støtte i krisetider, som f.eks. i 2020, men begrænser også den strategiske frihed og kan føre til udvanding under rekapitaliseringer. Virksomhederne er afhængige af producenterne. Leveringsforsinkelser og motortilgængelighed påvirker kapaciteten. Mange investorer foretrækker at få eksponering i sektoren gennem producenter, som det fremgår af vores analyse af...Airbus handling.

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år Trin 1943 Født i Paris (4. oktober) 1990-1993 Administrerende direktør for Air Inter 1997 Udnævnt til administrerende direktør for Air France (22. september) 1999 Delvis privatisering og børsnotering af Air France 2004 Tættere bånd med KLM, fødslen af ​​Air France-KLM 2009 Bestyrelsesformand for Air France-KLM og bestyrelsesformand for Areva 2011-2013 Han genoptager sine opgaver som administrerende direktør for Air France-KLM 2018 Rapport om jernbanetransportens fremtid

Ofte stillede spørgsmål

Hvad lavede Jean-Cyril Spinetta hos Air France?

Han ledede Air France fra 1997 til 2008, gennemførte den delvise privatisering i 1999 og orkestrerede fusionen med KLM i 2004, som gav anledning til Air France-KLM-gruppen.

Hvad er Spinetta-rapporten?

En rapport, der blev forelagt regeringen i februar 2018 om jernbanetransportens fremtid, og som inspirerede SNCF-reformen, der blev vedtaget samme år.

Var Jean-Cyril Spinetta formand for Areva?

Ja, han var formand for Arevas bestyrelse fra april 2009 til juni 2013.