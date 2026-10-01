Jean-Louis Beffa Han ledede Saint-Gobain i over to årtier, fra 1986 til 2007, før han var bestyrelsesformand indtil 2010. Han blev født den 11. august 1941 i Nice og dimitterede fra ingeniørskolen på Corps des Mines. Han repræsenterer en generation af førende franske erhvervsledere, der er uddannet i de øverste lag af embedsværket og overbevist om industriens strategiske rolle. Ud over Saint-Gobain påvirkede han den offentlige debat gennem sine rapporter og bøger om industripolitik. Et tilbageblik på en karriere, der fortsat præger valgene for CAC 40-industrikoncerner.

Uddannelse: Polyteknik, Miner og Videnskaber

Søn af en ingeniør og en lærer, Jean-Louis Beffa, forberedte sig til konkurrencemæssige eksamener på Lycée Masséna i Nice og blev optaget på...École polytechnique i 1960. Han blev ingeniør hos Minekorpset I 1963 studerede han også ved École nationale supérieure du pétrole et des moteurs og opnåede et diplom fra Institut d'études politiques de Paris (1966, Økonomi-Finansafdeling).

Begyndelser inden for energiadministration

Han begyndte sin karriere som mineingeniør i Clermont-Ferrand, og fra 1967 til 1974 kom han til Industriministeriets brændstofafdeling, hvor han blev chef for "raffinering og udnyttelse"-tjenesten og derefter vicedirektør. Denne erfaring gav ham et indgående kendskab til energi og forholdet mellem staten og industrien, to temaer, der ville gennemgå hele hans karriere.

1974-1986: Saint-Gobain's fremgang

I 1974 sluttede Jean-Louis Beffa sig Saint-Gobain som planlægningsdirektør. Han overtog derefter posten som generaldirektør og derefter som præsident for Pont-a-Mousson, et datterselskab med speciale i støbejernsrør, samtidig med at han ledede koncernens afdeling "rør og mekanik" fra 1979 til 1982. I marts 1982, året for Saint-Gobains nationalisering, blev han administrerende direktør.

I januar 1986 efterfulgte han Roger Fauroux som præsident og administrerende direktørUdnævnt under François Mitterrands præsidentskab og bekræftet af Jacques Chirac, daværende premierminister, ledede han privatiseringen af ​​Saint-Gobain, den første store privatisering af sameksisterende regering, i slutningen af ​​1986.

1986-2007: Tyve år i spidsen for Saint-Gobain

Under hans ledelse gennemgik Saint-Gobain en dybtgående transformation. Gruppen, der historisk set fokuserede på glas, udvidede sin tilstedeværelse inden for byggematerialer og materialedistribution og blev stærkt internationaliseret. Vigtige milepæle i denne periode omfattede opkøbet af den amerikanske virksomhed Norton i 1990, hvilket gjorde gruppen til en verdensleder inden for slibemidler, efterfulgt af opkøbet af den britiske virksomhed BPB, en specialist i gipsplader, i 2005.

Denne strategi har gjort Saint-Gobain til en af ​​verdens førende specialister inden for bolig og byggeri, en positionering som hans efterfølgere har fortsat og styrket. Jean-Louis Beffa forblev administrerende direktør indtil juni 2007, derefter bestyrelsesformand indtil 2010; Pierre-André de Chalendar efterfulgte ham som administrerende direktør. Siden juli 2021 har gruppen været ledet af Benoit Bazin.

For investorer viser Saint-Gobains historie under Beffa, hvordan en århundrede gammel industrivirksomhed kan genopfinde sig selv gennem successive opkøb. Vores analyse afSaint-Gobain-aktien beskriver sin nuværende profil, som er fokuseret på bæredygtigt byggeri og energieffektiv renovering.

Debatten om løn og asbest

Ligesom andre ledere i sin generation blev Jean-Louis Beffa mødt med kritik på flere fronter. I 2007 var han blandt de bedst betalte franske administrerende direktører med en anslået kompensation på 10,2 millioner euro ifølge pressens ranglister det år. Desuden var han under sin tid i spidsen for Pont-à-Mousson mål for modstandere af asbestbrug, midt i kontroverser, der plagede hele materialeindustrien. Asbestproblemet havde en varig negativ indvirkning på koncernens image og juridiske status, især i USA.

En tænker inden for industripolitik

Jean-Louis Beffa har etableret sig som en indflydelsesrig stemme om den franske industris fremtid:

I 2004 betroede Jacques Chirac ham en mission om at revitalisere industripolitikken. Hans rapport fra januar 2005, Mod en ny industripolitik, førte til oprettelsen af Agentur for Industriel Innovation , hvor han har været formand for bestyrelsen siden september 2005;

, hvor han har været formand for bestyrelsen siden september 2005; I 2002 grundlagde han sammen med nobelprisvinderen i økonomi Robert Solow Saint-Gobain Center for Research in Economics, som blev til Cournot Center og derefter Cournot Foundation (2010), som de er i fællesskab formænd for;

Han udgav adskillige essays med Seuil: Frankrig skal vælge (2012) Frankrig skal handle (2013) Nøglerne til magt (2015) og Transformér eller dø: Store virksomheder versus startups (2017).

Hans centrale tese: Stillet over for den amerikansk-kinesiske duo hviler et lands magt på dets eksportindustri, dets teknologier, dets energi og dets militære kapaciteter. Han går ind for en sammenhængende industriel strategi ledet af staten og kritiserer Frankrigs deindustrialisering. Nogle af disse ideer har givet genlyd siden sundhedskrisen med debatter om industriel suverænitet og reshoring.

Lazard, Engie, Le Monde: endnu en karriere som bestyrelsesmedlem

Efter Saint-Gobain blev Jean-Louis Beffa seniorrådgiver for banken LazardHan var medlem af bestyrelsen for GDF Suez og derefter Engie fra 2008 til 2015, hvor han var formand for nominerings- og aflønningsudvalget, i bestyrelsen for Siemens (2008-2013), i bestyrelsen for Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013) og i bestyrelsen for Caisse des Dépôts (2014-2019). Han var også direktør for BNP Paribas og Gaz de France. Han har været medlem af koncernens bestyrelse siden 1994. Le MondeHan blev dens præsident den 5. oktober 2017.

Hans rolle hos Engie bringer ham tættere på store energispørgsmål, en sektor vi især analyserer i vores faktablad om...Engie handling.

Awards

Jean-Louis Beffa er Grand Officer af Æreslegionen (2007), Grand Cross af den nationale fortjenstorden (2016) og Commander of the Order of Arts and Letters (2005). Han har modtaget adskillige udenlandske udmærkelser, herunder Order of the Rising Sun (Japan). Som operaentusiast var han formand for foreningen til promovering af Paris' nationalopera.

Hvad hans rejse lærer investoren

Industrikoncerner genopfinder sig selv i etaper. Saint-Gobain har ændret sit tyngdepunkt uden at ændre sit navn: man er nødt til at se på omsætningens opdeling på forretningsområder for at forstå dens værdi.

Saint-Gobain har ændret sit tyngdepunkt uden at ændre sit navn: man er nødt til at se på omsætningens opdeling på forretningsområder for at forstå dens værdi. Store opkøb er gambling. De skaber værdi, hvis integrationen lykkes, men tynger den kortfristede gæld.

De skaber værdi, hvis integrationen lykkes, men tynger den kortfristede gæld. Den politiske kontekst er vigtig. Nationalisering, privatisering, industripolitik: Offentlige beslutninger har haft en dybtgående indflydelse på Saint-Gobains udvikling.

Saint-Gobain og Engie er berettigede til ÆRTDet skattefordelagtige standardinvesteringsinstrument til langsigtet investering i franske aktier. Denne artikel er kun til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor længe ledede Jean-Louis Beffa Saint-Gobain?

Han var dens præsident og administrerende direktør fra januar 1986 til juni 2007, derefter bestyrelsesformand indtil 2010.

Hvilke bøger skrev Jean-Louis Beffa?

Især Frankrig skal vælge (2012) Frankrig skal handle (2013) Nøglerne til magt (2015) og Forvandle dig eller dø (2017), alle udgivet af Seuil.

Hvad er Agenturet for Industriinnovation?

Et offentligt organ oprettet i 2005 efter hans rapport om industripolitik, der havde til formål at støtte store forsknings- og innovationsprojekter. Han var formand for dets bestyrelse.