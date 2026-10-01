EduBourse » EduBourse-Neuigkeiten » Biografie von André Citroën, dem Pionier der Massenproduktion von Automobilen in Frankreich

André Citroën (1878–1935) zählt zu den bedeutendsten Persönlichkeiten der französischen Industrie. Der Absolvent der École Polytechnique erfand zwar nicht das Automobil, war aber einer der Ersten in Europa, der es in Serie produzierte, als Massenprodukt vermarktete und als Marketinginstrument einsetzte. Sein Leben ist zugleich ein Lehrstück in Wirtschaftswissenschaften: ein spektakulärer industrieller Erfolg, finanziert durch immer höhere Schulden, der schließlich im Konkurs und der Übernahme des Unternehmens durch Michelin endete. 2026 geriet sein Name im Zuge der Kampagne für seine Beisetzung im Panthéon wieder in die Schlagzeilen.

Frühes Leben: Sohn von Einwanderern mit einer Leidenschaft für Technologie

André Citroën wurde am 5. Februar 1878 in Paris, Rue Laffitte 44, im 9. Arrondissement geboren. Er war das fünfte und letzte Kind von Levie Citroën, einem niederländisch-jüdischen Diamantenhändler, der sich 1873 in Paris niedergelassen hatte, und Amalia Kleinmann, die ursprünglich aus Warschau stammte. Der Familienname geht auf einen Vorfahren zurück, der in den Niederlanden Zitrusfrüchte kaufte („citroën“ bedeutet Zitrone auf Niederländisch); André führte die Dreifaltigkeit auf dem „e“ ein.

Seine Kindheit war von Tragödien geprägt: 1884 beging sein Vater Selbstmord nach einer verhängnisvollen Investition in eine Diamantenmine in Südafrika. André, ein brillanter Schüler des Lycée Condorcet, fasziniert von Jules Verne und dem Bau des Eiffelturms, trat in die...École Polytechnique in 1898.

Fischgrätenzahnräder: Die Entstehung eines Logos

Im Jahr 1900 entdeckte er während einer Reise nach Polen ein Herstellungsverfahren für Keilnutzahnräder. Diese Zahnräder, die leiser liefen und hohe Leistungen übertragen konnten, erforderten eine hohe Bearbeitungsgenauigkeit. André Citroën erwarb die Lizenz und entwickelte ein industrielles Produktionsverfahren mit Stahl. 1901 gründete er zusammen mit zwei Schulfreunden ein Zahnradherstellungsunternehmen im Pariser Viertel Faubourg Saint-Denis.

Dieses Doppelwinkelsymbol wurde später zum Emblem der Automarke: Eines der bekanntesten Logos der globalen Automobilindustrie entstand aus einem mechanischen Bauteil.

Mors, Amerika und die Entdeckung der Massenproduktion

Ab 1906 wurde er hinzugezogen, um dem Automobilhersteller zu helfen. MütterDas Unternehmen befand sich damals in Schwierigkeiten. Er reorganisierte das Management und die Produktpalette: Die Produktion stieg von 300 Fahrzeugen im Jahr 1908 auf 800 im Jahr 1913. Eine Reise in die Vereinigten Staaten im Jahr 1912 prägte ihn tief: Er besuchte das Ford-Werk und entdeckte die Fließbandproduktion. Sein Ziel war es fortan, ein „europäischer Henry Ford“ zu werden.

1915-1918: Die Muschelfabrik am Quai de Javel

1914 als Artillerieoffizier mobilisiert, beobachtete er den Munitionsmangel. Im Januar 1915 schlug er dem Kriegsministerium den Bau einer Fabrik vor, die innerhalb weniger Monate 75-mm-Granaten in beispielloser Menge produzieren konnte. SpeerdockIn Paris errichtete er eine hochmoderne Fabrik, in der bis zu 13.000 Frauen arbeiteten. Dort wurden insgesamt rund 23 Millionen Muscheln hergestellt. Die Fabrik zeichnete sich außerdem durch ihre für die damalige Zeit ungewöhnlichen sozialen Einrichtungen aus: eine Kantine, eine Krankenstation und eine Kinderkrippe.

1919: Der Typ A und das erste in Serie gefertigte europäische Auto

Unmittelbar nach dem Waffenstillstand verlor das Werk seine Militäraufträge. André Citroën hatte dies vorausgesehen und das Gelände innerhalb weniger Monate in eine Automobilfabrik umgewandelt. Im Januar 1919 kündigte er der Presse ein Auto zum Preis von 7.250 Francs an, etwa die Hälfte des Preises des günstigsten Modells auf dem Markt. Die Kampagne generierte innerhalb von zwei Wochen über 16.000 Anfragen.

La Citroën Typ ADer von Ingenieur Jules Salomon entworfene Citroën 2CV kam im selben Jahr auf den Markt. Er wurde als erstes europäisches Auto in Großserie mit einer Zielproduktion von 30 Fahrzeugen pro Tag präsentiert. 1929 produzierte Citroën 102.891 Automobile, fast ein Drittel der französischen Gesamtproduktion, und beschäftigte rund 32.000 Mitarbeiter in seinen Werken in Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen und Grenelle.

Ein Marketinggenie, seiner Zeit voraus.

André Citroën verstand als einer der Ersten, dass Werbung verkauft:

Am 4. Oktober 1922 schrieb ein Flugzeug während der Automobilausstellung den Schriftzug „Citroën“ in Rauchbuchstaben über dem Arc de Triomphe;

Von 1925 bis 1933 ein gigantisches Leuchtschild aus Eiffelturm eine riesige Werbetafel;

eine riesige Werbetafel; Die Halbkettenfahrzeug-Expeditionen von Kégresse hinterließen einen starken Eindruck in der Öffentlichkeit: Durchquerung der Sahara (1922-1923). Black Cruise in Afrika (1924), Gelbe Kreuzfahrt in Asien (1931);

in Afrika (1924), in Asien (1931); Auch im Kundendienst setzt das Unternehmen auf Innovationen: Fahrerhandbuch, Händlernetz, garantierte Originalersatzteile.

Der Traction Avant und der Konkurs von 1934

Um 1933 im Wettbewerb mit Louis Renault bestehen zu können, ließ André Citroën das Javel-Werk innerhalb weniger Monate umbauen und zu einem der modernsten in Europa machen. Er engagierte den Ingenieur André Lefebvre, der innerhalb eines Jahres den … entwarf. Zugkraft AvantDas Auto wurde am 24. März 1934 vorgestellt. Es ist revolutionär, aber das Unternehmen ist finanziell am Ende: Ein im Mai 1934 veröffentlichter Bericht der Banque de France weist Verluste in Höhe von 200 Millionen Francs aus.

Die Banken weigern sich, ihn weiterhin zu unterstützen, und die Regierung will nicht eingreifen. 21 décembre 1934Die Firma Citroën wurde unter gerichtliche Liquidation gestellt. Der Hauptgläubiger, MichelinEr übernahm die Firma. Im Januar 1935 verkaufte André Citroën seine Anteile; Pierre Michelin folgte ihm im Juli als Präsident nach. Der kranke André Citroën starb am 3. Juli 1935 in Paris im Alter von 57 Jahren.

Das Erbe: von Michelin zu Stellantis

Die Marke überlebte und florierte unter der Führung von Michelin mit legendären Modellen wie dem 2CV (1948) und dem DS (1955). 1976 erwarb Peugeot Citroën und gründete damit die Citroën-Gruppe. PSA Peugeot CitroënIm Januar 2021 entstand durch die Fusion von PSA und Fiat Chrysler stellantisCitroën ist eine der vierzehn Marken.

In Paris wurde der Quai de Javel 1958 in Quai André-Citroën umbenannt, und das ehemalige Fabrikgelände wurde durch den Parc André-Citroën ersetzt. Seit Jahren setzt sich die Familie, insbesondere sein Enkel Henri-Jacques Citroën, für seine Beisetzung im Panthéon ein. Am 26. August 2026 sprach sich Patrick Martin, Präsident des französischen Unternehmerverbandes Medef, im Rahmen der Sommerakademie des Verbandes öffentlich für diese Kandidatur aus.

Was die Geschichte von André Citroën dem Investor lehrt

Die Entwicklung von Citroën bietet Lehren, die auch heute noch für die Analyse börsennotierter Automobilhersteller relevant sind:

Die Lautstärke reicht nicht aus. Citroën verkaufte zwar viele Fahrzeuge, aber zu sehr niedrigen Preisen, um den Markt zu erobern. Ohne ausreichende Gewinnmargen wurde das fremdfinanzierte Wachstum fragil. An der Börse achtet man auf die operative Marge und den Cashflow, nicht nur auf den Umsatz. Die Automobilindustrie ist sehr kapitalintensiv. Der Wiederaufbau einer Fabrik oder die Einführung eines revolutionären Modells sind mit erheblichen Kosten verbunden. Dies gilt auch im Jahr 2026 mit dem Übergang zu Elektrofahrzeugen, der die Finanzen aller Hersteller belastet. Der Finanzpartner ist wichtig. Michelin, der Gläubiger, wurde Eigentümer. Die Verbindungen zwischen Herstellern und Zulieferern bleiben eng; unsere Analyse derMichelin-Bestand zeigt, wie sich der Reifenhersteller seither diversifiziert hat.

Um mehr über den aktuellen Nachfolger der Marke Chevron zu erfahren, konsultieren Sie unser Profil auf derStellantis-Aktieund um es mit Citroëns großem historischen Rivalen zu vergleichen, demjenigen auf demRenault-AktienDiese Analysen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.

Jahr Veranstaltung 1878 Geboren in Paris (5. Februar) 1898 Eintritt in die École Polytechnique 1901 Gründung eines Unternehmens für Fischgrätengetriebe 1906 Übernimmt die Führung bei der Bergung von Mors 1915 Bau der Javel-Kai-Muschelfabrik 1919 Markteinführung des Citroën Typ A 1924 Black Cruise 1934 Traction Avant (März), gerichtliche Liquidation (21. Dezember) 1935 Von Michelin übernommen; starb am 3. Juli. 1976 Geburtsstunde von PSA Peugeot Citroën 2021 Citroën wird zu einer Marke von Stellantis

FAQ

Warum hat das Citroën-Logo zwei Winkel?

Es erinnert an die V-förmigen (Fischgräten-)Zahnräder, die André Citroën zu Beginn seiner Karriere herstellte, bevor er in die Automobilindustrie einstieg.

Warum ging Citroën 1934 in Konkurs?

Das Unternehmen hatte zur Finanzierung seines Wachstums, des Wiederaufbaus des Javel-Werks und der Entwicklung des Traction Avant erhebliche Schulden aufgenommen, während die niedrigen Verkaufspreise die Gewinnmargen begrenzten. Die Banken verweigerten weitere Unterstützung, und das Unternehmen wurde am 21. Dezember 1934 unter Zwangsverwaltung gestellt.

Wem gehört Citroën heute?

Citroën ist eine Marke des Stellantis-Konzerns, der 2021 aus dem Zusammenschluss von PSA und Fiat Chrysler Automobiles hervorging.