EduBourse » EduBourse-Neuigkeiten » Biografie von Éric Trappier, CEO von Dassault Aviation und Architekt des Rafale-Verkaufs

Eric Trappier Er leitet Dassault Aviation seit Januar 2013. Geboren am 1. Juni 1960, trat er im Alter von 24 Jahren in den Konzern ein und verbrachte den Großteil seiner Karriere mit dem Export von Kampfflugzeugen, bevor er die Führung übernahm. Unter seiner Leitung… RafaleLange Zeit galt das Unternehmen außerhalb Frankreichs als unverkäuflich, doch heute ist es ein globaler Handelserfolg. Im Januar 2025 übernahm er zudem den Vorsitz der Marcel Dassault Industrial Group (GIMD). Das Porträt eines diskreten Führers, dessen Entscheidungen für alle, die Verteidigungswerte hochhalten, von Bedeutung sind.

Ausbildung und Anfänge

Éric Trappier ist Diplom-Ingenieur bei Télécom SudParis. Er leistete seinen Wehrdienst als Offizier bei der französischen Marine in den Jahren 1983 und 1984 ab und trat anschließend bei Dassault Aviation 1984. Er ist heute Reservekapitän der Marine. Er heiratete 1983 und ist Vater von drei Kindern.

Dreißig Jahre im Dienste des Exports

Seine Karriere bei Dassault Aviation konzentrierte sich fast ausschließlich auf internationale Angelegenheiten:

1984-1987 : Konstruktionsbüro und Waffensystemmanagement.

: Konstruktionsbüro und Waffensystemmanagement. 1987-1991 Internationales technisches Management, verantwortlich für Verhandlungen mit Südkorea, Singapur, Saudi-Arabien, Chile und Deutschland. Er ist am Verkauf des Seeaufklärungsflugzeugs für den Atlantik beteiligt.

Internationales technisches Management, verantwortlich für Verhandlungen mit Südkorea, Singapur, Saudi-Arabien, Chile und Deutschland. Er ist am Verkauf des Seeaufklärungsflugzeugs für den Atlantik beteiligt. 1991-1995 : verantwortlich für den Vertrieb in Asien, einschließlich des Mirage-Vertrags mit Indien.

: verantwortlich für den Vertrieb in Asien, einschließlich des Mirage-Vertrags mit Indien. 1995-2000 : verantwortlich für den Vertrieb in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo er den Vertrag für die Mirage 2000-9 betreut.

: verantwortlich für den Vertrieb in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo er den Vertrag für die Mirage 2000-9 betreut. 2000-2005 : Direktor für die Regionen Naher Osten und Afrika, dann Direktor für Militärexporte.

: Direktor für die Regionen Naher Osten und Afrika, dann Direktor für Militärexporte. 2006 Internationaler Geschäftsführer.

Er verhandelt außerdem die Industrieverträge für den Kampfdrohnen-Demonstrator. NEUEUnter der Leitung von Dassault Aviation und in Zusammenarbeit mit Saab (Schweden), Alenia (Italien), RUAG (Schweiz), HAI (Griechenland) und EADS (Spanien) diente dieses europäische Programm als Labor für Tarnkappen- und autonome Flugtechnologien.

2013: Jüngster CEO in der Geschichte von Dassault Aviation

Éric Trappier wurde am 18. Dezember 2012 als Direktor kooptiert und anschließend zum Präsidenten und CEO ernannt. 8 Januar 2013Er tritt die Nachfolge von Charles Edelstenne an. Mit 52 Jahren wird er der fünfte CEO des Unternehmens seit seiner Gründung im Jahr 1929 und der jüngste, der diese Position innehat.

Er erbte eine paradoxe Situation: Die Rafale war zwar technisch ausgereift, hatte aber noch kein ausländischer Kunde sie gekauft, und das Flugzeug wurde ausschließlich durch Bestellungen der französischen Regierung finanziert. Die Herausforderung des Jahrzehnts bestand daher darin, ein nationales Programm in einen Exporterfolg zu verwandeln.

Die größten Rafale-Verkäufe unter seiner Führung

Das darauffolgende Jahrzehnt gab ihm Recht. Wichtige Verträge, die seit 2015 unterzeichnet wurden:

Jahr Land Bestellungen 2015 Ägypten 24 Rafale (erster Exportkunde), ergänzt durch eine zweite Bestellung im Jahr 2021 2015 Katar 24 Rafale, später erhöht auf 36 2016 Indien 36 Rafale-Kampfflugzeuge für die französische Luftwaffe 2021 Griechenland Neue und gebrauchte Rafale-Flugzeuge 2021 Kroatien 12 gebrauchte Rafale 2021 Emirats arabes unis 80 Rafale-Kampfflugzeuge, der größte Exportauftrag in der Geschichte des Programms 2022 Indonesien 42 Rafale-Kampfflugzeuge, in mehreren Lieferungen 2024 Serbien 12 Raffael 2025 Indien 26 Rafale Marine-Kampfflugzeuge für die indische Marine

Diese Erfolge haben Dassault Aviation grundlegend verändert: ein mehrjähriger Auftragsbestand, eine Produktionssteigerung und eine beispiellose Präsenz im Militärsektor. Auch die Hauptpartner des Programms, Thales (Elektronik) und Safran (M88-Triebwerke), profitieren davon. Investoren, die sich für diese Wertschöpfungskette interessieren, können unsere Analysen einsehen…Dassault Aviation-Aktie, TheThales-Aktion und dieSafran-Aktien.

Vertrauliche Dateien: SCAF und Falcon

So einfach ist es nicht. Das europäische Programm von zukünftiges Luftkampfsystem (SCAF)Das gemeinsam mit Deutschland und Spanien gestartete Projekt war von wiederholten Auseinandersetzungen über die Aufgabenverteilung zwischen Dassault Aviation und Airbus geprägt. Éric Trappier verteidigte öffentlich die Notwendigkeit eines klar definierten Hauptauftragnehmers für den Kampfjet – eine Position, die regelmäßig zu Spannungen mit den Partnern führte.

Im zivilen Bereich umfasst die Palette der Geschäftsreiseflugzeuge Falke Die Falcon 6X verzögerte sich vor ihrer Indienststellung, insbesondere im Zusammenhang mit den Triebwerken, woraufhin die Falcon 10X entwickelt wurde. Das Falcon-Geschäft reagiert weiterhin empfindlicher auf wirtschaftliche Entwicklungen als das Militärgeschäft.

Präsident des GIMD und eine führende Persönlichkeit unter den Industriearbeitgebern

Am 9. Januar 2025 trat Éric Trappier die Nachfolge von Charles Edelstenne als Präsident der Marcel Dassault Industrial Group (GIMD)Die Holdinggesellschaft der Familie Dassault, die insbesondere Dassault Aviation kontrolliert und eine bedeutende Beteiligung an Dassault Systèmes hält, ist selbst Mehrheitsaktionärin von Thales. Er bleibt CEO von Dassault Aviation.

Er bekleidet außerdem mehrere repräsentative Ämter:

Präsident des Europäischen Verbandes der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie (ASD), gewählt im Mai 2017;

Präsident des GIFAS (Französischer Verband der Luft- und Raumfahrtindustrie), gewählt am 8. Juni 2017;

Präsident des CIDEF (Französischer Verteidigungsindustrieverband) von März 2021 bis Januar 2023;

Präsident der UIMM (Union der Metallurgischen Industrie und des Metallgewerbes), gewählt am 15. April 2021.

Er ist seit Januar 2025 Kommandeur der Ehrenlegion und Träger der Luftfahrtmedaille (2023).

Europäische Verteidigung im Jahr 2026: Warum ihre Rolle für den Investor wichtig ist

Seit 2022 haben die steigenden Militärbudgets in Europa Rüstungsaktien zu einem der meistbeachteten Themen am Aktienmarkt gemacht. In diesem Zusammenhang verdienen einige Punkte Beachtung:

Das Auftragsbuch Es bietet zwar Planungssicherheit über mehrere Jahre, die Rentabilität hängt jedoch von der Fähigkeit ab, termingerecht zu liefern, und somit von der Subunternehmerkette.

Es bietet zwar Planungssicherheit über mehrere Jahre, die Rentabilität hängt jedoch von der Fähigkeit ab, termingerecht zu liefern, und somit von der Subunternehmerkette. Die Kontrollstruktur Dassault Aviation befindet sich mehrheitlich im Besitz von GIMD, Airbus ist ein bedeutender Minderheitsaktionär. Der Streubesitz ist daher begrenzt, was Kursschwankungen verstärken kann.

Dassault Aviation befindet sich mehrheitlich im Besitz von GIMD, Airbus ist ein bedeutender Minderheitsaktionär. Der Streubesitz ist daher begrenzt, was Kursschwankungen verstärken kann. Exportverträge Sie hängen von politischen Entscheidungen, Finanzierung und manchmal auch Technologietransfers ab, wobei der Umsetzungsplan oft ungewiss ist.

Sie hängen von politischen Entscheidungen, Finanzierung und manchmal auch Technologietransfers ab, wobei der Umsetzungsplan oft ungewiss ist. ESG-Kriterien Einige Fonds schließen Waffen aus, andere haben sie seit 2022 wieder aufgenommen. Dies beeinflusst die Nachfrage nach diesen Wertpapieren.

Pour investir dans ce secteur, la plupart des particuliers utilisent un PEA (pour les valeurs françaises et européennes) ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; pour trader les valeurs de défense à court terme via des CFD, notre Meinung zu Vantage détaille les frais et la régulation de ce courtier (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

FAQ

Seit wann ist Eric Trappier für Dassault Aviation verantwortlich?

Seit dem 8. Januar 2013 ist er Vorsitzender und CEO von Dassault Aviation.

Welche Rolle spielte Eric Trappier beim Verkauf der Rafale?

Als ehemaliger internationaler Geschäftsführer leitete er die Exportstrategie, die die ersten Verträge ermöglichte (Ägypten und Katar im Jahr 2015, Indien im Jahr 2016), und anschließend den Rekordauftrag über 80 Rafale-Kampfjets durch die Vereinigten Arabischen Emirate im Jahr 2021.

Was ist das GIMD unter dem Vorsitz von Éric Trappier?

Die Marcel Dassault Industrial Group ist die Familienholding, die Dassault Aviation kontrolliert. Éric Trappier wurde am 9. Januar 2025 zu ihrem Vorsitzenden ernannt.

Ist Éric Trappier der Präsident der UIMM?

Ja, er wurde am 15. April 2021 zum Präsidenten des Verbandes der Metallurgischen Industrie und des Metallhandwerks gewählt.