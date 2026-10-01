Gerhard Mestrallet Er zählt zu den prägendsten Persönlichkeiten der französischen Energiewirtschaft der letzten dreißig Jahre. Geboren am 1. April 1949 in Paris, führte er die Compagnie de Suez zu einem Industriekonzern um, orchestrierte die Fusion mit Gaz de France im Jahr 2008 und war anschließend Vorsitzender von GDF Suez, das 2015 in Engie umbenannt wurde. Diese Biografie zeichnet seinen Werdegang nach, beleuchtet die wichtigsten Entscheidungen, die er traf, die Kontroversen, die er auslöste, und die Bedeutung seines Vermächtnisses für Investoren im Energiesektor auch im Jahr 2026.

Ausbildung: Profil eines Ingenieurs und höheren Beamten

Gérard Mestrallet durchlief einen typischen Karriereweg der französischen Verwaltungselite mit starkem wissenschaftlichem Schwerpunkt. Er ist ehemaliger Student der École Polytechnique (Abschlussjahrgang 1968), Absolvent der École Nationale de l'Aviation Civile (1971), des Institut d'Études Politiques de Toulouse (1973) und schließlich der ENA, an der er 1978 im Jahrgang „Pierre Mendès France“ seinen Abschluss machte.

Nach seinem Abschluss an der ENA (Nationale Hochschule für Verwaltung) trat er als Verwaltungsbeamter in den Staatshaushalt ein. Von September 1982 bis Juli 1984 war er als technischer Berater für Industrieangelegenheiten im Büro von Jacques Delors, dem damaligen Wirtschafts- und Finanzminister, tätig. Diese Erfahrung im Finanzministerium (Bercy) vermittelte ihm ein tiefes Verständnis für die Beziehungen zwischen Regierung und Großkonzernen – eine Fähigkeit, die sich in seiner weiteren Karriere als unschätzbar wertvoll erweisen sollte.

Von der Suez Financial Company an die Allgemeine Gesellschaft Belgiens

1984 trat er als Projektmanager in die Suez Financial Company ein. Er stieg rasch auf: 1986 wurde er stellvertretender Generaldelegierter für Industrieangelegenheiten, 1987 Geschäftsführer der European Rights Company (einer Suez-Tochtergesellschaft) und 1991 stellvertretender Geschäftsführer des Unternehmens. Anschließend wurde er Geschäftsführer und Vorsitzender des Exekutivausschusses. Allgemeine Gesellschaft von Belgien, eines der ältesten Industrieholdingunternehmen Europas, dessen Entwicklung er leitet.

Diese belgische Erfahrung war von entscheidender Bedeutung: Suez war dort in den Bereichen Elektrizität (Electrabel), Finanzen und Industrie engagiert. Dies erklärt, warum Belgien bis heute ein Eckpfeiler der Aktivitäten des Konzerns ist, aus dem später Engie hervorging.

1995–2008: Die Umwandlung von Suez in einen Dienstleistungskonzern

1995 übernahm Gérard Mestrallet die Leitung der Compagnie de Suez. Seine Strategie war klar: den Finanzkonzern auf drei Kerngeschäfte auszurichten. Energie, Wasser und SauberkeitUm dies zu erreichen, initiierte er die Fusion mit Lyonnaise des Eaux. 1997 entstand Suez Lyonnaise des Eaux, deren Verwaltungsrat er leitete, während Jérôme Monod, der historische Leiter von Lyonnaise, den Aufsichtsrat leitete.

Die Gruppe nahm daraufhin wieder ihren ursprünglichen Namen Suez an. 2003 führte sie eine Verwaltungsratsstruktur ein, wobei Gérard Mestrallet zum Vorsitzenden und CEO ernannt wurde. In dieser Zeit trennte sich Suez schrittweise von ihren Finanzaktivitäten und positionierte sich als europäischer Akteur im Versorgungssektor, d. h. im Bereich der Grundversorgung (Strom, Gas, Wasser, Abfall).

2008: Die GDF-Suez-Fusion, eine Staatsheirat

Die im Juli 2008 abgeschlossene Fusion von Gaz de France und Suez ist das symbolträchtigste Projekt seiner Karriere. Sie wurde bereits 2006 im Zusammenhang mit einem drohenden ausländischen Übernahmeangebot für Suez angekündigt und erforderte eine Gesetzesänderung, die es dem französischen Staat ermöglichte, seine Beteiligung an Gaz de France unter die vorgeschriebene Mindestschwelle zu senken. Der neue Konzern, GDF Suez, wurde zu einem der weltweit führenden Energieunternehmen. Gérard Mestrallet war von Juli 2008 bis Mai 2016 dessen CEO und blieb gleichzeitig Vorsitzender des Verwaltungsrats von Suez Environnement, dem separat an der Börse notierten Geschäftsbereich für Wasser und Abfallwirtschaft.

Für Investoren verdeutlicht diese Fusion einen wichtigen Punkt: In regulierten Branchen hängt der Wert eines Unternehmens ebenso stark von seiner Industriestrategie ab wie von seinem Verhältnis zum Staat als Anteilseigner. Dies ist ein Kriterium, das bei der Analyse heutiger Unternehmen berücksichtigt werden sollte.Engie-AktionDer französische Staat ist nach wie vor ein bedeutender Anteilseigner.

2015: GDF Suez wird zu Engie

Im Jahr 2015 änderte GDF Suez seinen Namen und wurde zu EngiNeben dem Rebranding kündigt der Konzern eine Neuausrichtung hin zu erneuerbaren Energien, Energiedienstleistungen und dem schrittweisen Kohleausstieg an. Laut mehreren Beobachtern kommt diese Umorientierung jedoch zu spät: In einem Artikel vom Februar 2020 heißt es dazu: Le Monde Darin wurde auf „strategische Fehler“ hingewiesen, die den Übergang der Gruppe behindert hätten, und darauf hingewiesen, dass der „grüne“ Wandel erst im Jahr 2013 wirklich begonnen habe.

Am 3. Mai 2016 übergab Gérard Mestrallet die Geschäftsführung an Isabelle Kocher und behält den Vorsitz des Aufsichtsrats. Im Jahr 2018 übergibt er den Vorsitz an Jean Pierre ClamadieuSeit 2021 ist Catherine MacGregor Geschäftsführerin von Engie.

Die Kontroversen: Entschädigungs- und Zusatzrentenpläne

Wie viele CEOs der CAC 40-Unternehmen seiner Generation stand auch Gérard Mestrallet im Mittelpunkt der Debatten über die Vergütung von Führungskräften:

2012 Seine Gesamtvergütung belief sich auf 3.005.079 €, ein leichter Rückgang (-2,7 %) gegenüber 2011, wodurch er damals auf Platz 8 der CAC 40 lag (Zahlen aus Wikipedia basierend auf Wirtschaftspresse).

Seine Gesamtvergütung belief sich auf 3.005.079 €, ein leichter Rückgang (-2,7 %) gegenüber 2011, wodurch er damals auf Platz 8 der CAC 40 lag (Zahlen aus Wikipedia basierend auf Wirtschaftspresse). Oktober 2014 Die Höhe seiner Zusatzpension, die auf 21 Millionen Euro geschätzt und von der CGT veröffentlicht wurde, sorgt für Kontroversen, insbesondere da der Konzern im Geschäftsjahr 2013 hohe Verluste verzeichnete. Der Hohe Ausschuss für Corporate Governance hält die Regelung für mit dem Afep-Medef-Kodex vereinbar; Emmanuel Macron, der damalige Wirtschaftsminister, kündigte an, dass der Staat künftig gegen solche Beschlüsse stimmen werde.

Die Höhe seiner Zusatzpension, die auf 21 Millionen Euro geschätzt und von der CGT veröffentlicht wurde, sorgt für Kontroversen, insbesondere da der Konzern im Geschäftsjahr 2013 hohe Verluste verzeichnete. Der Hohe Ausschuss für Corporate Governance hält die Regelung für mit dem Afep-Medef-Kodex vereinbar; Emmanuel Macron, der damalige Wirtschaftsminister, kündigte an, dass der Staat künftig gegen solche Beschlüsse stimmen werde. Mai 2016 Nachdem er zum nicht-exekutiven Vorsitzenden ernannt wurde, kündigt er an, auf sein Gehalt als Vorsitzender (350.000 € pro Jahr), das an die Engie-Unternehmensstiftung gezahlt wird, zu verzichten.

Diese Ereignisse haben zu Veränderungen in der Unternehmensführung französischer börsennotierter Unternehmen beigetragen: verbindliche Aktionärsabstimmungen über die Vorstandsvergütung („Say on Pay“, Gesetz Sapin 2 von 2016) und strengere Regelungen zur betrieblichen Altersvorsorge. Für Einzelaktionäre gehört das Lesen des Abschnitts „Corporate Governance“ im allgemeinen Aktienregister mittlerweile zum Standardwissen. Fundamentalanalyse ernst.

Pariser Europlace, FACE und Wirtschaftsdiplomatie

Zusätzlich zu seinen operativen Aufgaben übernahm Gérard Mestrallet den Vorsitz. Paris Europlace, der Verband, der Paris als Finanzzentrum fördert, sowie die Stiftung für Maßnahmen gegen Ausgrenzung (FACE) Von 2007 bis 2020. Im Jahr 2015 wurde er zum „Botschafter für Bildung“ ernannt; im April 2016 übertrug ihm Ségolène Royal im Anschluss an die COP21 eine Mission zum Thema CO2-Preis in Europa.

Nach seiner Zeit bei Engie wurde er Vorstandsvorsitzender vonFranzösische Agentur für die Entwicklung von AlUla (Afalula), zuständig für die französisch-saudische Zusammenarbeit im Bereich dieses Welterbes. Im Februar 2024 ernannte ihn Emmanuel Macron zum französischen Vertreter für das Projekt. Wirtschaftskorridor Indien–Naher Osten–Europa (IMEC). Er war außerdem in zahlreichen Aufsichtsräten tätig: Société Générale, Aufsichtsrat von Siemens, Europäischer Runder Tisch der Industriellen sowie in mehreren internationalen Beiräten in China und Hongkong.

Er ist Kommandeur der Ehrenlegion (2016) und Kommandeur des Nationalen Verdienstordens.

Was seine Reise dem Investor im Jahr 2026 lehrt

Die Karriere von Gérard Mestrallet verdeutlicht drei Realitäten, die für jeden nützlich sind, der in die Werte von Energie und öffentlichen Dienstleistungen investiert:

Große Fusionen verändern den Charakter einer Aktie. Der Suez-Aktionär von 1995 besaß eine Finanzholding; der Aktionär von 2008 ein integriertes Energieunternehmen; und der Aktionär von 2026 eine auf erneuerbare Energien und Infrastruktur spezialisierte Unternehmensgruppe. Die Investitionsthese muss in jeder Phase überprüft werden. Das Aufteilen von Aktivitäten schafft manchmal Mehrwert. Suez Environnement, lange Zeit unter dem Vorsitz von Gérard Mestrallet, ging 2008 an die Börse und spielte anschließend eine zentrale Rolle im Übernahmeangebot von Veolia in den Jahren 2020–2022. Diejenigen, die dieVeolia-Aktien Sie sind mit dieser Episode, die den Wasser- und Abfallsektor in Frankreich umgestaltet hat, bestens vertraut. Gutes Regieren hat seinen Preis. Die Kontroversen um die Vergütung veränderten für sich genommen nicht den Kurs der Engie-Aktie, aber sie beschleunigten die Beteiligung der Aktionäre an den Entscheidungen des Vorstands.

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Jahr Schritt 1949 Geboren in Paris (1. April) 1978 Nach seinem Abschluss an der ENA trat er dem Finanzministerium bei. 1982-1984 Technischer Berater von Jacques Delors, Wirtschaftsminister 1984 Beitritt zur Suez Financial Company 1995 Übernimmt die Leitung der Suez-Gesellschaft 1997 Geburt von Suez Lyonnaise des Eaux 2008 Fusion von GDF und Suez, CEO der neuen Gruppe 2015 GDF Suez wird zu Engie 2016 Isabelle Kocher wird CEO; er bleibt Vorsitzender 2018 Jean-Pierre Clamadieu folgt ihm als Vorsitzender von Engie nach. 2024 Frankreichs Vertreter für den IMEC-Korridor

FAQ

Welche Rolle spielte Gérard Mestrallet bei der Gründung von Engie?

Er leitete 2008 die Fusion von Gaz de France und Suez und stand anschließend bis 2016 an der Spitze von GDF Suez. Unter seinem Vorsitz nahm der Konzern 2015 den Namen Engie an.

Wer folgte Gérard Mestrallet bei Engie nach?

Isabelle Kocher folgte ihm im Mai 2016 als Geschäftsführerin nach, und Jean-Pierre Clamadieu im Jahr 2018 als Vorsitzender des Verwaltungsrats.

Warum sorgte seine goldene Abfindung für Kontroversen?

Im Oktober 2014 wurde die genannte Summe (21 Millionen Euro) öffentlich bekannt, als GDF Suez Rekordverluste verzeichnete und einen Kostensenkungsplan vorbereitete. Die Vereinbarung galt zwar als mit dem Afep-Medef-Kodex vereinbar, befeuerte aber die Debatte über die Regulierung von Vorstandsvergütungen.