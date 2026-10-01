EduBourse » EduBourse-Neuigkeiten » Biografie von Jean-Cyril Spinetta, dem Mann hinter der Fusion von Air France und KLM

Jean-Cyril Spinetta Er ist einer der wenigen hochrangigen französischen Beamten, die erfolgreich eine zweite Karriere an der Spitze großer Konzerne gestartet haben. Geboren am 4. Oktober 1943 im 15. Arrondissement von Paris, leitete er über elf Jahre lang Air Inter und später Air France, führte das Unternehmen teilweise privatisierte und 2004 mit KLM zusammen, bevor er den Aufsichtsrat von Areva übernahm. 2018 geriet er mit dem „Spinetta-Bericht“ zur Zukunft des Schienenverkehrs erneut in die Schlagzeilen. Hier sein Werdegang, seine wichtigsten Entscheidungen und deren Bedeutung für Investoren im Luftfahrtsektor.

Herkunft und Ausbildung

Jean-Cyril Spinetta wuchs in einer Familie auf, die dem Sozialismus tief verbunden war. Sein Großvater, Cyrille Spinetta, ein Ingenieur der Arts et Métiers, leitete ab 1911 die Glashütte der Arbeiter von Albi und stand Jean Jaurès nahe. Seine Mutter, Antoinette Brignoli, eine ursprünglich aus Korsika stammende Lehrerin, und sein Vater, Adrien Spinetta, ein Bauingenieur, ließen sich in Paris nieder, wo Jean-Cyril geboren wurde.

Nach seinem Besuch des Lycée Hoche in Versailles erwarb er einen Master-Abschluss in öffentlichem Recht an der Juristischen Fakultät in Paris, schloss sein Studium an der Sciences Po Paris ab und trat anschließend in die ENA (École Nationale de Administration) in der Klasse Charles de Gaulle ein. Bis 1977 war er Mitglied der Sozialistischen Partei.

Eine Karriere als höherer Beamter (1969-1990)

Seine administrative Laufbahn ist umfangreich und vielfältig. Nach einer Tätigkeit als Lehrassistent bekleidete er nacheinander Positionen im Ministerium für Nationale Bildung (Leiter des Investitions- und Planungsbüros, dann Direktor der Hochschulen), im Staatsrat als Rechnungsprüfer, im Generalsekretariat der Regierung und im Informationsdienst des Premierministers.

Anschließend rückte er stärker in den Transportsektor, wo er zweimal als Stabschef von Michel Delebarre tätig war, insbesondere als dieser Verkehrs- und Schifffahrtsminister und später Infrastrukturminister war. Diese Erfahrung verschaffte ihm profunde Kenntnisse der Zivilluftfahrt und ihrer regulatorischen Herausforderungen.

Air Inter, dann Air France: Umstrukturierung und Öffnung der Hauptstadt

Von 1990 bis 1993 war er Präsident und CEO vonAir Inter, der französischen Inlandsfluggesellschaft, zu einer Zeit, als die Öffnung des europäischen Luftraums für den Wettbewerb vorbereitet wurde. Nach einer Mission bei Präsident François Mitterrand und einer Tätigkeit bei der Europäischen Kommission wurde er zum Leiter vonAir France die 22 September 1997.

Sein Plan verfolgte zwei Ziele: die weitere Erholung eines Unternehmens nach jahrelangen Verlusten und die Vorbereitung seines Markteintritts. 1999 leitete er die Teilprivatisierung von Air FranceIm Zuge des Börsengangs des Unternehmens trat Air France in diesem Zeitraum auch der SkyTeam-Allianz bei, die im Jahr 2000 mit Delta, Aeromexico und Korean Air gegründet wurde.

2004: die Gründung von Air France-KLM

Der bedeutendste Vorgang seiner Karriere war die Fusion mit dem niederländischen Unternehmen. KLMDie 2004 abgeschlossene Fusion war die erste große grenzüberschreitende Fusion im europäischen Luftverkehr. Die gewählte Struktur bewahrte zwei Fluggesellschaften und zwei Marken mit zwei Drehkreuzen (Paris-Charles-de-Gaulle und Amsterdam-Schiphol) unter dem Dach eines gemeinsamen, börsennotierten Unternehmens. Die Transaktion führte auch zur Privatisierung von Air France, wodurch der Anteil des französischen Staates unter die Mehrheitsschwelle sank.

Jean-Cyril Spinetta blieb bis zum 31. Dezember 2008 CEO der Gruppe und wurde anschließend zum 1. Januar 2009 Vorsitzender des Verwaltungsrats von Air France-KLM und Air France. Pierre-Henri Gourgeon übernahm daraufhin die Position des CEO. Nach Gourgeons Ausscheiden am 17. Oktober 2011 übernahm Spinetta erneut die Rolle des CEO und blieb bis 2013 im Amt, als Alexandre de Juniac seine Nachfolge antrat.

Das 2004 entwickelte Doppelmodell wurde häufig diskutiert, insbesondere während der Spannungen zwischen Paris und Den Haag im Jahr 2019, als der niederländische Staat Anteile an dem Unternehmen erwarb. Um zu verstehen, wie sich dieses Erbe noch immer auf die Bewertung des Konzerns auswirkt, haben wir die folgenden Aspekte analysiert:Air France-KLM-Aktien prüft die Kapitalstruktur und die Flottenproblematik.

Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: Ein Verwalter wird gesucht

Parallel dazu ist Jean-Cyril Spinetta in zahlreichen Aufsichtsräten tätig. Er ist Vorsitzender des Areva-Aufsichtsrat Von April 2009 bis Juni 2013 war er in einer Zeit tätig, die von Schwierigkeiten mit dem EPR-Reaktor und einer Infragestellung der Strategie des Nuklearkonzerns (die später unter dem Namen Orano für den Brennstoffkreislauf bekannt wurde) geprägt war. Er ist außerdem Aufsichtsratsmitglied von Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (seit 2005), Unilever und GDF Suez.

Seine Mitgliedschaft im Vorstand von Saint-Gobain brachte ihn in eine Reihe mit Persönlichkeiten wie Jean-Louis Beffa; wer sich für die Materialgruppe interessiert, kann unser Profil dazu einsehen.Saint-Gobain-Aktien.

Ein Rechtsfall wurde ohne Anklageerhebung eingestellt.

Im Juli 2006 wurde Jean-Cyril Spinetta im Rahmen von Ermittlungen gegen einen ehemaligen Subunternehmer der Air France, der auf Flugsicherheit spezialisiert war, vor Gericht geladen. Er wurde schließlich als Zeuge vernommen, jedoch nicht formell angeklagt. Er hat seine Unschuld in diesem Fall stets beteuert.

2018: Der Spinetta-Bericht über die Zukunft der Schiene

Am 15. Februar 2018 legte er Premierminister Édouard Philippe einen Bericht zur „Zukunft des Schienenverkehrs“ vor. Seine meistdiskutierten Empfehlungen betrafen die Abschaffung der Praxis, neue Mitarbeiter unter dem Status eines Eisenbahnarbeiters einzustellen, die Umwandlung der SNCF in eine Aktiengesellschaft, die Vorbereitung der Öffnung des Schienennetzes für den Wettbewerb und die Reduzierung der Anzahl der Nebenstrecken. Einige dieser Vorschläge wurden nach einem längeren Streik in das Gesetz für einen neuen Eisenbahnpakt aufgenommen, der 2018 verabschiedet wurde.

Außerdem war er ab Oktober 2013 Vorsitzender des Nationalen Bildungs- und Wirtschaftsrats, dessen Aufgabe es war, Schulen und die Geschäftswelt einander näherzubringen.

Auszeichnungen

Jean-Cyril Spinetta ist Kommandeur der Ehrenlegion und des Nationalen Verdienstordens sowie Offizier der Akademischen Palmen. Er wurde zum „Manager des Jahres“ gewählt. Le Nouvel Économiste im Jahr 2003 und erhielt 2004 den Icare-Preis der Association of Professional Aeronautics and Space Journalists.

Was seine Reise dem Investor lehrt

Die Luftfahrtbranche gehört zu den zyklischsten Sektoren am Aktienmarkt. Die Karriere von Jean-Cyril Spinetta verdeutlicht einige dieser Faktoren:

Konsolidierung ist die primäre Quelle der Wertschöpfung. Air France-KLM, später IAG (British Airways-Iberia) und die Lufthansa Group entstanden durch Fusionen. Der Markt schätzt Konzerne, die ihre Netzwerke optimieren können.

Air France-KLM, später IAG (British Airways-Iberia) und die Lufthansa Group entstanden durch Fusionen. Der Markt schätzt Konzerne, die ihre Netzwerke optimieren können. Die Präsenz des Staates verändert alles. Die französischen und niederländischen Staaten bleiben Anteilseigner von Air France-KLM; dies bietet Unterstützung in Krisenzeiten, wie beispielsweise im Jahr 2020, schränkt aber auch die strategische Freiheit ein und kann bei Rekapitalisierungen zu Verwässerungen führen.

Die französischen und niederländischen Staaten bleiben Anteilseigner von Air France-KLM; dies bietet Unterstützung in Krisenzeiten, wie beispielsweise im Jahr 2020, schränkt aber auch die strategische Freiheit ein und kann bei Rekapitalisierungen zu Verwässerungen führen. Die Unternehmen sind von den Herstellern abhängig. Lieferverzögerungen und die Verfügbarkeit von Motoren beeinträchtigen die Kapazität. Viele Anleger bevorzugen es, über Hersteller in den Sektor zu investieren, wie unsere Analyse zeigt…Airbus-Aktion.

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Jahr Schritt 1943 Geboren in Paris (4. Oktober) 1990-1993 CEO von Air Inter 1997 Ernennung zum CEO von Air France (22. September) 1999 Teilprivatisierung und Börsennotierung von Air France 2004 Engere Beziehungen zu KLM, Entstehung von Air France-KLM 2009 Vorsitzender des Verwaltungsrats von Air France-KLM und des Aufsichtsrats von Areva 2011-2013 Er nimmt seine Tätigkeit als CEO von Air France-KLM wieder auf. 2018 Bericht über die Zukunft des Schienenverkehrs

FAQ

Was hat Jean-Cyril Spinetta bei Air France gemacht?

Von 1997 bis 2008 leitete er Air France, führte 1999 deren Teilprivatisierung durch und orchestrierte 2004 die Fusion mit KLM, aus der die Air France-KLM-Gruppe hervorging.

Was ist der Spinetta-Bericht?

Ein im Februar 2018 der Regierung vorgelegter Bericht über die Zukunft des Schienenverkehrs, der die im selben Jahr verabschiedete SNCF-Reform inspirierte.

War Jean-Cyril Spinetta Vorsitzender von Areva?

Ja, er war von April 2009 bis Juni 2013 Vorsitzender des Aufsichtsrats von Areva.