Jean-Louis Beffa Er leitete Saint-Gobain über zwei Jahrzehnte, von 1986 bis 2007, und war anschließend bis 2010 Vorstandsvorsitzender. Geboren am 11. August 1941 in Nizza und Absolvent der Ingenieurschule Corps des Mines, verkörpert er eine Generation führender französischer Wirtschaftsmanager, die in den höheren Rängen des öffentlichen Dienstes ausgebildet wurden und von der strategischen Bedeutung der Industrie überzeugt waren. Über Saint-Gobain hinaus prägte er die öffentliche Debatte durch seine Berichte und Bücher zur Industriepolitik. Ein Rückblick auf eine Karriere, die die Entscheidungen der CAC-40-Industriekonzerne bis heute beeinflusst.

Ausbildung: Polytechnique, Mines and Sciences Po

Jean-Louis Beffa, Sohn eines Ingenieurs und einer Lehrerin, bereitete sich am Lycée Masséna in Nizza auf Aufnahmeprüfungen vor und wurde aufgenommen...École Polytechnique 1960. Er wurde Ingenieur. Bergwerkskorps 1963 studierte er außerdem an der École nationale supérieure du pétrole et des moteurs und erwarb ein Diplom am Institut d'études politiques de Paris (1966, Sektion Wirtschaft-Finanzen).

Anfänge in der Energieverwaltung

Er begann seine Laufbahn als Bergbauingenieur in Clermont-Ferrand und wechselte dann von 1967 bis 1974 in die Brennstoffabteilung des Industrieministeriums, wo er zunächst Leiter des Bereichs „Raffinerie und Nutzung“ und später stellvertretender Direktor wurde. Diese Erfahrung verschaffte ihm fundierte Kenntnisse im Energiebereich und im Verhältnis zwischen Staat und Industrie – zwei Themen, die seine gesamte Karriere prägen sollten.

1974–1986: Der Aufstieg bei Saint-Gobain

1974 trat Jean-Louis Beffa bei Saint-Gobain als Planungsdirektor. Anschließend übernahm er die Position des Generaldirektors und danach die des Präsidenten. Pont-à-Mousson, einer auf Gusseisenrohre spezialisierten Tochtergesellschaft, und leitete von 1979 bis 1982 auch den Geschäftsbereich „Rohre und Mechanik“ des Konzerns. Im März 1982, dem Jahr der Verstaatlichung von Saint-Gobain, wurde er deren Geschäftsführer.

Im Januar 1986 trat er die Nachfolge von Roger Fauroux an als Präsident und CEOEr wurde unter Präsident François Mitterrand ernannt und von Jacques Chirac, dem damaligen Premierminister, bestätigt. Ende 1986 leitete er die Privatisierung von Saint-Gobain, die erste große Privatisierung der koexistierenden Regierung.

1986–2007: Zwanzig Jahre an der Spitze von Saint-Gobain

Unter seiner Führung durchlief Saint-Gobain einen tiefgreifenden Wandel. Der Konzern, der sich traditionell auf Glas konzentrierte, baute seine Präsenz im Bereich Baustoffe und Materialvertrieb aus und internationalisierte sich stark. Zu den wichtigsten Meilensteinen dieser Zeit zählte die Übernahme des amerikanischen Unternehmens Norton im Jahr 1990, wodurch der Konzern zu einem Weltmarktführer für Schleifmittel wurde, gefolgt von der Übernahme des britischen Unternehmens BPB, einem Spezialisten für Gipskartonplatten, im Jahr 2005.

Diese Strategie machte Saint-Gobain zu einem der weltweit führenden Spezialisten im Wohnungsbau und Bauwesen – eine Positionierung, die seine Nachfolger fortführten und stärkten. Jean-Louis Beffa blieb bis Juni 2007 CEO und anschließend bis 2010 Verwaltungsratspräsident; Pierre-André de Chalendar folgte ihm als CEO nach. Seit Juli 2021 wird der Konzern von Benoît Bazin geleitet.

Für Investoren zeigt die Geschichte von Saint-Gobain unter Beffa, wie sich ein jahrhundertealtes Industrieunternehmen durch sukzessive Übernahmen neu erfinden kann. Unsere Analyse derSaint-Gobain-Aktien beschreibt sein aktuelles Profil, das sich auf nachhaltiges Bauen und energieeffiziente Sanierung konzentriert.

Die Debatte über Bezahlung und Asbest

Wie andere Führungskräfte seiner Generation sah sich Jean-Louis Beffa Kritik aus verschiedenen Richtungen ausgesetzt. 2007 zählte er mit einer geschätzten Vergütung von 10,2 Millionen Euro laut Presseberichten zu den bestbezahlten französischen CEOs. Während seiner Zeit an der Spitze von Pont-à-Mousson geriet er zudem ins Visier von Asbestgegnern, inmitten von Kontroversen, die die gesamte Materialindustrie erschütterten. Die Asbestproblematik hatte nachhaltige negative Auswirkungen auf das Image und die Rechtsstellung des Konzerns, insbesondere in den Vereinigten Staaten.

Ein Denker zur Industriepolitik

Jean-Louis Beffa hat sich als einflussreiche Stimme in Bezug auf die Zukunft der französischen Industrie etabliert:

Im Jahr 2004 beauftragte Jacques Chirac ihn mit der Aufgabe, die Industriepolitik neu zu beleben. Sein Bericht vom Januar 2005, Auf dem Weg zu einer neuen Industriepolitikführte zur Entstehung von Industrielle Innovationsagentur , dessen Aufsichtsrat er seit September 2005 leitet;

, dessen Aufsichtsrat er seit September 2005 leitet; Im Jahr 2002 gründete er zusammen mit dem Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Solow das Saint-Gobain-Zentrum für wirtschaftswissenschaftliche Forschung, das später zum Cournot-Zentrum und schließlich zur Cournot-Stiftung (2010) wurde, deren Vorsitz sie gemeinsam innehaben.

Er veröffentlichte mehrere Essays zusammen mit Seuil: Frankreich muss sich entscheiden (2012) Frankreich muss handeln (2013) Die Schlüssel zur Macht (2015) et Transformation oder Untergang: Großkonzerne versus Start-ups (2017).

Seine zentrale These: Angesichts des Duos USA-China beruht die Macht eines Landes auf seiner Exportindustrie, seinen Technologien, seiner Energie und seinen militärischen Fähigkeiten. Er plädiert für eine kohärente, staatlich geführte Industriestrategie und kritisiert die Deindustrialisierung Frankreichs. Einige dieser Ideen haben seit der Gesundheitskrise breite Resonanz gefunden und Debatten über industrielle Souveränität und Reshoring ausgelöst.

Lazard, Engie, Le Monde: eine zweite Karriere als Vorstandsmitglied

Nach Saint-Gobain wurde Jean-Louis Beffa leitender Berater der Bank. LazardEr war von 2008 bis 2015 Mitglied des Verwaltungsrats von GDF Suez und anschließend von Engie, wo er den Nominierungs- und Vergütungsausschuss leitete. Zudem war er von 2008 bis 2013 Mitglied des Aufsichtsrats von Siemens, von 2001 bis 2013 Mitglied des Verwaltungsrats der Groupe Bruxelles Lambert und von 2014 bis 2019 Mitglied des Aufsichtsrats der Caisse des Dépôts. Darüber hinaus war er Direktor von BNP Paribas und Gaz de France. Seit 1994 gehört er dem Aufsichtsrat der Gruppe an. Le MondeEr wurde am 5. Oktober 2017 dessen Präsident.

Seine Rolle bei Engie bringt ihn näher an wichtige Energiefragen heran, einen Sektor, den wir insbesondere in unserem Factsheet zum Thema Energie analysieren...Engie-Aktion.

Auszeichnungen

Jean-Louis Beffa ist Großoffizier der Ehrenlegion (2007), Großkreuzträger des Nationalen Verdienstordens (2016) und Kommandeur des Ordens der Künste und der Literatur (2005). Er erhielt zahlreiche ausländische Auszeichnungen, darunter den Orden der Aufgehenden Sonne (Japan). Als Opernliebhaber war er Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Pariser Nationaloper.

Was seine Reise dem Investor lehrt

Industriekonzerne erfinden sich schrittweise neu. Saint-Gobain hat seinen Schwerpunkt verlagert, ohne seinen Namen zu ändern: Man muss sich die Aufschlüsselung der Einnahmen nach Geschäftsbereichen ansehen, um seinen Wert zu verstehen.

Saint-Gobain hat seinen Schwerpunkt verlagert, ohne seinen Namen zu ändern: Man muss sich die Aufschlüsselung der Einnahmen nach Geschäftsbereichen ansehen, um seinen Wert zu verstehen. Große Übernahmen sind riskant. Sie schaffen Wert, wenn die Integration gelingt, belasten aber die kurzfristigen Schulden.

Sie schaffen Wert, wenn die Integration gelingt, belasten aber die kurzfristigen Schulden. Der politische Kontext ist wichtig. Verstaatlichung, Privatisierung, Industriepolitik: Öffentliche Entscheidungen haben den Werdegang von Saint-Gobain maßgeblich beeinflusst.

Saint-Gobain und Engie sind teilnahmeberechtigt für ERBSEDas Standard-Steuerbegünstigungsinstrument für langfristige Anlagen in französische Aktien. Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.

FAQ

Wie lange war Jean-Louis Beffa Geschäftsführer von Saint-Gobain?

Von Januar 1986 bis Juni 2007 war er Präsident und CEO des Unternehmens, anschließend bis 2010 Vorstandsvorsitzender.

Welche Bücher hat Jean-Louis Beffa geschrieben?

insbesondere Frankreich muss sich entscheiden (2012) Frankreich muss handeln (2013) Die Schlüssel zur Macht (2015) et Verwandeln oder sterben (2017), alle erschienen bei Seuil.

Was ist die Agentur für industrielle Innovation?

Eine 2005 im Anschluss an seinen Bericht zur Industriepolitik gegründete öffentliche Einrichtung zur Förderung bedeutender Forschungs- und Innovationsprojekte. Er leitete deren Aufsichtsrat.