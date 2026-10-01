EduBourse » EduBourse-Neuigkeiten » Biografie von Philippe Crouzet, von Saint-Gobain bis zur Präsidentschaft von Vallourec

Philippe Crouzet hatte den Vorsitz im Vorstand VallourecDer französische Spezialist für nahtlose Rohre, von 2009 bis 2020. Geboren am 18. Oktober 1956 in Neuilly-sur-Seine, schloss er sein Studium an der ENA (Nationale Hochschule für Verwaltung) als Jahrgangsbester ab, arbeitete im Staatsrat und war anschließend über zwanzig Jahre bei Saint-Gobain tätig. Er übernahm die Leitung von Vallourec auf dem Höhepunkt des Ölbooms und bewältigte anschließend eine der schwersten Krisen in der Geschichte des Konzerns. Seine Karriere ist ein Paradebeispiel für das Verständnis zyklischer Aktien und der mit Schulden verbundenen Risiken.

Bildung: Sciences Po, ENA und der Staatsrat

Philippe Crouzet, Schüler des Lycée Pasteur in Neuilly-sur-Seine, schloss sein Studium an der Sciences Po Paris (1976, Fachrichtung Öffentlicher Dienst) ab. Anschließend trat er in den Dienst derNationale Verwaltungsschuleaus dem er hervorgeht Klassenbester 1981. Er begann seine Karriere bei Staatsrat, zunächst als Prüfer und dann als Leiter der Anfragen.

Im Jahr 1983 heiratete er Sylvie Hubac, eine hohe Beamtin, die von 2012 bis 2015 Stabschefin von Präsident François Hollande werden sollte.

Zweiundzwanzig Jahre bei Saint-Gobain (1986-2008)

1986 trat Philippe Crouzet bei Saint-Gobain, damals unter der Leitung von Jean-Louis Beffa als Direktor des Plans. Er bekleidete dort verschiedene Positionen, sowohl im operativen als auch im finanziellen Bereich:

1989-1992 : Generaldirektor der Condat-Papierfabriken;

: Generaldirektor der Condat-Papierfabriken; 1992-1996 Generaldelegierter für Spanien und Portugal;

Generaldelegierter für Spanien und Portugal; von 1996 : Leiter der Abteilung für Industriekeramik;

: Leiter der Abteilung für Industriekeramik; von 2000 : Stellvertretender Generaldirektor, zuständig für Finanzen, Einkauf und IT, anschließend für die Abteilung Gebäudeverteilung.

Dieser Karriereweg hat ihm umfassende Erfahrung in globalen Industriekonzernen verschafft: Werksleitung, Finanzaufsicht und Vertrieb. Um das Unternehmen, das ihn ausgebildet hat, besser kennenzulernen, sehen Sie sich unsere Analyse an…Saint-Gobain-Aktien.

2009: Antritt einer Stelle bei Vallourec

Im April 2008 trat Philippe Crouzet dem Aufsichtsrat von Vallourec bei; ein Jahr später, im 2009Er wurde zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Seine Amtszeit wurde im März 2012 um vier Jahre verlängert. Von 2009 an war er außerdem fünf Jahre lang Direktor von EDF und leitete den Ausschuss zur Überwachung der nuklearen Verpflichtungen.

Vallourec befand sich damals auf dem Höhepunkt seines Erfolgs. Der Konzern produzierte nahtlose Stahlrohre, die hauptsächlich für die Öl- und Gasförderung (sogenannte OCTG-Rohre), aber auch für Kraftwerke und die Industrie verwendet wurden. Angesichts der anhaltend hohen Ölpreise war die Nachfrage stark, und die Aktie zählte zu den führenden Werten an der Pariser Börse.

2009–2014: Investitionen für Wachstum

Die Strategie für diesen Zeitraum besteht darin, Vallourecs Präsenz in Regionen mit starkem Wachstum der Kohlenwasserstoffproduktion zu stärken: Brasilien (mit einem neuen Stahlwerk und Walzwerk, das in Partnerschaft mit dem japanischen Unternehmen Sumitomo errichtet wird), die USA (wo der Boom von Schiefergas und -öl die Nachfrage stützt) und der Nahe Osten. Diese Investitionen erhöhen die Kapazität und die Verschuldung des Konzerns, basierend auf der Annahme einer weiterhin starken Nachfrage.

Im Jahr 2010 wurde seine Vergütung auf 2,73 Millionen Euro geschätzt, eine Summe, die von einigen Aktionären kritisiert wurde, da sie die Strategie als zu ambitioniert ansahen.

2014–2020: Die Ölkrise und der Absturz des Aktienmarktes in die Hölle

Der drastische Ölpreisverfall ab der zweiten Jahreshälfte 2014 veränderte alles. Ölkonzerne reduzierten ihre Investitionen in Bohrungen drastisch, die Rohrmengen und -preise brachen ein, und Vallourec, belastet mit Fixkosten und Schulden, erlitt eine Reihe von Verlusten. Der Konzern leitete Kostensenkungs- und Kapazitätsreduzierungspläne ein, insbesondere in Europa.

Vallourec führte 2016 eine Kapitalerhöhung von rund einer Milliarde Euro durch, an der Nippon Steel & Sumitomo Metal beteiligt waren und die von Bpifrance, einem börsennotierten Aktionär, unterstützt wurde. Diese Maßnahme ermöglichte es dem Unternehmen, seine Herausforderungen zu meistern, führte jedoch zu einer erheblichen Verwässerung der Anteile der bestehenden Aktionäre.

Die Periode war auch durch den Stahlwerksfall geprägt.AscovalDas Unternehmen mit Sitz in Saint-Saulve (Nord), an dem Vallourec als Aktionär und Kunde beteiligt war, wurde wegen seiner Rolle bei den Übernahmeversuchen stark kritisiert, insbesondere in der Dokumentation. Ascoval, der Kampf um Stahl von Éric Guéret.

Philippe Crouzet verlässt den Vorstand in 2020Édouard Guinotte folgte ihm nach.

Nach Crouzet: Umstrukturierung und ein Neuanfang

2021 unterzog sich Vallourec einer umfassenden finanziellen Restrukturierung: Ein Großteil der Schulden wurde in Eigenkapital umgewandelt, und Gläubiger, darunter der Apollo-Fonds, wurden zu Mehrheitsaktionären. Die Anteile der bisherigen Aktionäre wurden deutlich verwässert. Unter der Führung von Philippe Guillemot, der 2022 ernannt wurde, schloss der Konzern seine deutschen Werke, konzentrierte sich auf seine profitabelsten Standorte (Brasilien, USA) und reduzierte seine Schulden drastisch. 2025 kündigte ArcelorMittal die Übernahme der rund 28-prozentigen Beteiligung von Apollo an.

Um die aktuelle Situation der Gruppe, ihre Ergebnisse und ihre Zukunftsaussichten zu verfolgen, sehen Sie sich unsere Analyse an.Vallourec-Aktien.

Lehren für den Investor

Vallourecs Performance unter Philippe Crouzet ist eines der meistuntersuchten Beispiele an der Pariser Börse. Vier wichtige Erkenntnisse:

Eine zyklische Aktie wird über den gesamten Zyklus hinweg beurteilt. Rekordgewinne auf dem Höhepunkt eines Zyklus sind nicht nachhaltig. Die Bewertung eines Konzerns wie Vallourec auf Basis seiner Ergebnisse von 2008 oder 2013 bedeutete, zu ignorieren, dass der Ölpreis fallen könnte. Schulden verstärken alles. In Boomphasen fördert sie das Wachstum; in Rezessionen bedroht sie das Überleben. Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) ist ein wichtiger Indikator, der überwacht werden sollte. Kapitalerhöhungen und Schuldenumwandlungen verwässern den Wert. Ein Aktionär, der seine Aktien während einer Umstrukturierung behält, kann den größten Teil seiner Investition verlieren, selbst wenn das Unternehmen überlebt. Gute Unternehmensführung ist wichtig. Ein von einem Aufsichtsrat kontrollierter Vorstand mit einem öffentlichen Aktionär am Kapital schützt nicht vor strategischen Fehlern.

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Jahr Schritt 1956 Geboren in Neuilly-sur-Seine (18. Oktober) 1981 Absolvent der ENA als Jahrgangsbester; Mitglied des Staatsrats 1986 Beitritt zu Saint-Gobain 2000 Stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Saint-Gobain 2008 Mitglied des Aufsichtsrats von Vallourec 2009 Vorsitzender des Verwaltungsrats von Vallourec; Direktor von EDF 2012 Mandat für vier Jahre verlängert 2016 Kapitalerhöhung mit Nippon Steel und Bpifrance 2020 Er scheidet als Vorstandsvorsitzender aus.

FAQ

Wann war Philippe Crouzet Trainer von Vallourec?

Von 2009 bis 2020 war er Vorsitzender des Vorstands von Vallourec, nachdem er seit April 2008 im Aufsichtsrat tätig gewesen war.

Warum sank der Aktienkurs von Vallourec während seiner Amtszeit?

Vor allem aufgrund des Einbruchs der Ölpreise ab 2014, der die Nachfrage nach Bohrrohren verringerte, während der Konzern nach seinen Wachstumsinvestitionen hoch verschuldet war.

Wie verlief Philippe Crouzets Karriere vor Vallourec?

Er schloss sein Studium an der ENA 1981 als Jahrgangsbester ab und begann seine Karriere beim Staatsrat, bevor er mehr als zwanzig Jahre bei Saint-Gobain verbrachte und schließlich stellvertretender Geschäftsführer wurde.