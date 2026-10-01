Wie viel hat er verdient? Emanuel Faber An der Spitze von Danone? Diese Frage taucht immer wieder auf, denn der ehemalige Chef des Lebensmittelkonzerns hob sich durch mehrere öffentliche Zugeständnisse von seinen Kollegen im CAC 40 ab: eine zusätzliche Altersvorsorge, eine Abfindung und ein freiwilliger Gehaltsverzicht während der Covid-19-Krise. Diese Seite fasst die verfügbaren Zahlen zusammen, stets mit Angabe von Jahr und Quelle, ordnet seine Vergütung in den Kontext seiner Karriere ein und erklärt, welchen Nutzen ein Aktionär daraus im Jahr 2026 ziehen kann.

Wer ist Emmanuel Faber?

Emmanuel Faber wurde am 22. Januar 1964 in Grenoble geboren und schloss sein Studium an der HEC Paris (1986) ab. Er begann seine Karriere bei Bain & Company, wechselte zur Barings Bank und trat 1993 als Verwaltungs- und Finanzdirektor in die Legris Industries ein, bevor er 1996 deren Geschäftsführer wurde.

Er trat 1997 als Direktor für Finanzen, Strategie und Informationssysteme in die Danone ein, wurde im Jahr 2000 Finanzvorstand und Mitglied der Geschäftsleitung und 2005 Vizepräsident für die Region Asien-Pazifik. Von 2008 bis September 2014 war er stellvertretender Vorstandsvorsitzender und trat anschließend die Nachfolge von Franck Riboud an. General Manager im Oktober 2014. Im Jahr 2017 bekleidete er mehrere Positionen und wurde Präsident und CEOEr verließ die Gruppe im März 2021.

Seine Karriere ist untrennbar mit der Sozialwirtschaft verbunden: Er gründete 2006 zusammen mit Muhammad Yunus das Joint Venture Grameen Danone Foods in Bangladesch, beaufsichtigte die Entstehung des Investmentfonds Danone Communities und trieb 2020 die Umwandlung von Danone in ein Sozialunternehmen voran.missionsorientiertes UnternehmenVon mehr als 99 % der Aktionäre genehmigt.

Emmanuel Fabers Gehalt: Zahlen nach Jahren

Die nachfolgenden Zahlen stammen aus Informationen, die auf den Hauptversammlungen von Danone veröffentlicht und von der Wirtschaftspresse sowie Wikipedia berichtet wurden. Offizielle Angaben (Fixgehalt, jährliches variables Gehalt, leistungsbezogene Aktien) entnehmen Sie bitte dem Universalregister von Danone für das jeweilige Jahr.

Übung Position Gemeldete Vergütung Quelle 2016 Generaldirektor 4,82 Millionen Euro (etwa das 170-fache des durchschnittlichen Gehalts der Konzernangestellten) Wirtschaftspresse, zitiert von Wikipedia 2018 PDG 2,8 Millionen Euro, genehmigt von 98 % der Hauptversammlung am 25. April 2019 Danone-Generalversammlung 2019 2020 PDG Der feste Zinssatz wurde auf seinen Wunsch hin für den Rest des Jahres um 30 % gesenkt. Beschluss des Verwaltungsrats, Mai 2020

Zwei Punkte sind zu beachten. Erstens sind die Beträge von Jahr zu Jahr nicht direkt vergleichbar: Die variable Komponente und die Bewertung der erfolgsabhängigen Aktien hängen von den Ergebnissen und der Aktienmarktentwicklung ab. Zweitens bedeutet der Rückgang zwischen 2016 und 2018 keine Senkung des Grundgehalts, sondern eine Veränderung der variablen und langfristigen Bestandteile.

Die Verzichtserklärungen, die für Aufsehen gesorgt haben

Zusätzliche Altersversorgung und Abfindung (2019)

Auf der Generalversammlung am 25. April 2019 gab Emmanuel Faber seinen Rücktritt bekannt. Entschädigung bei erzwungener Abreise und sein Zusatzrente mit festen LeistungenDiese zusätzliche Altersversorgung, die auf 1,2 Millionen Euro jährlich geschätzt wird, stellt eine erhebliche Vergünstigung dar. Er hat erklärt, dass er lediglich die reguläre betriebliche Altersversorgung für Konzernangestellte in Anspruch nehmen möchte. Dieser Schritt steht im deutlichen Gegensatz zu den Kontroversen um andere Führungskräfte der CAC 40 zur selben Zeit.

30% Reduzierung der Fixkosten während der Gesundheitskrise (2020)

Im Mai 2020 akzeptierte der Verwaltungsrat seinen Vorschlag, seine feste Vergütung für den Rest des Jahres um 30 % zu kürzen, aus Solidarität mit den Mitarbeitern und in einem Kontext, in dem Danone unter den Auswirkungen der Lockdowns litt, insbesondere im Hinblick auf seine Mineralwässer, die außerhalb des Hauses verkauft wurden.

Der Aufbruch im März 2021: Wenn der Aktienmarkt mit der Mission Schritt hält

Ende 2020 hatte der Aktivistenfonds Bluebell-Hauptstadt erwirbt eine Beteiligung an dem Unternehmen und kritisiert die „enttäuschende“ Aktienkursentwicklung des Konzerns. Im Februar 2021 Artisan PartnerDer drittgrößte Aktionär mit rund 3 % des Kapitals fordert ebenfalls den Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden. Die Zahlen befeuern die Debatte: Zwischen dem 1. Dezember 2017 und dem 31. Dezember 2020 fiel der Aktienkurs von Danone um fast 23 %, während der CAC 40-Index im gleichen Zeitraum um 4,5 % stieg. Seine Unterstützer hingegen verweisen darauf, dass die Aktie im September 2019 ein Allzeithoch erreichte und seit seiner Ernennung zum Vorstandsvorsitzenden im Jahr 2014 um 58 % zulegte.

Am 1. März 2021 beschloss der Verwaltungsrat, die Funktionen des Vorsitzenden und des Vorstandsvorsitzenden zu trennen. Am 14. März 2021 wurde das Arbeitsverhältnis mit Emmanuel Faber fristlos beendet. Gilles Schnepp, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Legrand, übernahm den Vorsitz; Antoine de Saint-Affrique wurde im September 2021 Vorstandsvorsitzender. Da Emmanuel Faber zwei Jahre zuvor auf seine Abfindung verzichtet hatte, erhielt er bei seinem Ausscheiden keine großzügige Abfindung.

Dieser Fall ist in Wirtschaftshochschulen zu einem viel diskutierten Beispiel geworden: Er zeigt, dass eine Führungskraft für ihre soziale und ökologische Vision geschätzt werden kann, gleichzeitig aber von Aktionären abgestraft wird, die die Wertschöpfung im Vergleich zu Wettbewerbern wie Nestlé oder Unilever als unzureichend einstufen. Um diese Entwicklungen zu vergleichen, können Sie unsere Factsheets zu folgenden Themen konsultieren: …Danone-Aktie und auf demNestlé-Aktien.

Nach Danone: Risikokapital und außerfinanzielle Standards

Im Oktober 2021 wurde Emmanuel Faber Partner für Europa beiAstanor Ventures, einem Risikokapitalfonds, der sich auf Landwirtschaft und Lebensmittel spezialisiert hat. Im Dezember 2021 wurde er zum Vorsitzenden desISSB Das International Sustainability Standards Board (ISSB), das von der IFRS Foundation gegründete Gremium zur Definition globaler Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung, veröffentlichte im Juni 2023 seine ersten beiden Standards, IFRS S1 und IFRS S2 (Klima). Diese Standards dienen vielen Jurisdiktionen als Benchmark.

Für den Anleger ist dies kein unwichtiges Detail: Diese Standards bestimmen die Qualität der von börsennotierten Unternehmen veröffentlichten ESG-Daten und damit die Möglichkeit, Unternehmen anhand nichtfinanzieller Kriterien zu vergleichen.

Der Fall Faber bietet einen nützlichen analytischen Rahmen, der auf jedes CAC-40-Unternehmen anwendbar ist:

Unterscheidung zwischen fixen, variablen und langfristigen Kosten. Der fixe Betrag sagt wenig aus; es sind die variablen Kriterien (Wachstum, Marge, Cashflow, ESG-Kriterien), die die Prioritäten des Vorstands offenbaren.

Der fixe Betrag sagt wenig aus; es sind die variablen Kriterien (Wachstum, Marge, Cashflow, ESG-Kriterien), die die Prioritäten des Vorstands offenbaren. Schauen Sie sich die Eigenkapitalquote an. Seit dem Pacte-Gesetz von 2019 veröffentlichen börsennotierte Unternehmen das Verhältnis zwischen der Vergütung des Managers und der durchschnittlichen und der mittleren Vergütung der Mitarbeiter.

Seit dem Pacte-Gesetz von 2019 veröffentlichen börsennotierte Unternehmen das Verhältnis zwischen der Vergütung des Managers und der durchschnittlichen und der mittleren Vergütung der Mitarbeiter. Verfolgen Sie die Abstimmungen in der Versammlung. Eine Abstimmung über die Vergütung mit weniger als 80 % ist ein Zeichen des Misstrauens, das ernst genommen werden sollte. 2019 wurde die Vergütung von Emmanuel Faber mit 98 % bestätigt, was seinen Abgang zwei Jahre später jedoch nicht verhinderte: Einigkeit über das Gehalt garantiert keine Einigkeit über die Strategie.

Eine Abstimmung über die Vergütung mit weniger als 80 % ist ein Zeichen des Misstrauens, das ernst genommen werden sollte. 2019 wurde die Vergütung von Emmanuel Faber mit 98 % bestätigt, was seinen Abgang zwei Jahre später jedoch nicht verhinderte: Einigkeit über das Gehalt garantiert keine Einigkeit über die Strategie. Aufgeschobene Verpflichtungen identifizieren. Zusätzliche Rentenansprüche, Abfindungen und Wettbewerbsverbote können schwerer wiegen als das Jahresgehalt.

Um diese Themen genau zu verfolgen und auf der Hauptversammlung abzustimmen, müssen Sie die Aktien direkt halten. ERBSE reste l’enveloppe fiscale la plus adaptée pour les actions européennes comme Danone ; les courtiers en ligne proposant des CFD, comme celui présenté dans notre Meinung zu Vantage, permettent de se positionner sur le cours avec des frais réduits, mais sans détenir les titres, sans droit de vote et avec un risque élevé lié à l’effet de levier. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

FAQ

Wie hoch war Emmanuel Fabers Gehalt bei Danone?

Seine Gesamtvergütung belief sich auf 4,82 Millionen Euro für 2016 und 2,8 Millionen Euro für 2018 (ein Betrag, der von 98 % der Aktionäre auf der Hauptversammlung im April 2019 genehmigt wurde). Diese Beträge umfassen fixe, variable und langfristige Vergütungsbestandteile.

Hat Emmanuel Faber eine Abfindung erhalten?

Nein. Er hatte im April 2019 auf seine Entschädigung für die erzwungene Ausreise und seine Zusatzrente, die auf schätzungsweise 1,2 Millionen Euro pro Jahr beziffert wurde, verzichtet.

Warum hat Emmanuel Faber Danone verlassen?

Auf Druck von aktivistischen Fonds (Bluebell Capital, Artisan Partners), die die Aktienmarktentwicklung als unzureichend ansahen, beschloss der Verwaltungsrat am 14. März 2021 seinen Rücktritt.

Was macht Emmanuel Faber heute?

Nach seiner Zeit bei Danone wechselte er zum Astanor Ventures Fund (2021) und wurde im Dezember 2021 zum Vorsitzenden des ISSB ernannt, der Organisation, die internationale Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung entwickelt.