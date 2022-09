Des Milliards de Détenteurs de Crypto Monnaies en 2027 : Est-ce Possible ?

M. Morehead PDG de Pantera a affirmé que la crypto était dans un “marché haussier séculaire” et qu’elle pourrait se négocier indépendamment des actifs à risque traditionnels dans les années à venir.

Le Bitcoin a atteint 200 millions d’utilisateurs dans le monde

Dans une interview accordée à l’émission Squawk Box de CNBC, le fondateur et PDG de Pantera a discuté de l’état actuel de l’espace des actifs numériques, affirmant sa confiance dans l’avenir de la blockchain malgré la forte baisse du marché par rapport aux sommets historiques.

Morehead a déclaré qu’il pense que la crypto monnaie est dans “un marché haussier séculaire” qui a été pris dans une tendance à la baisse avec d’autres actifs à risque au cours des derniers mois, prédisant que la classe d’actifs naissante pourrait perdre son étroite corrélation avec les autres marchés à l’avenir.

“Je peux facilement voir un monde dans quelques années où les actifs à risque eux-mêmes pourraient encore être en difficulté, mais la blockchain est de retour à des sommets historiques”, a-t-il déclaré, en abordant les conditions macroéconomiques défavorables qui ont affecté les actions et la crypto cette année.

M. Morehead a fait valoir que la valeur de la crypto monnaie augmenterait si l’adoption de la blockchain se développait, faisant une prédiction ambitieuse sur la façon dont la classe d’actifs pourrait gagner en utilisation au cours des prochaines années. “Des centaines de millions de personnes utilisent la blockchain aujourd’hui, je pense que dans quatre ou cinq ans, elles seront littéralement des milliards”, a-t-il déclaré.

Le bitcoin a atteint environ 200 millions d’utilisateurs dans le monde depuis son lancement en tant que mouvement Cypherpunk de niche en 2009, tandis que le marché cryptographique plus large approchait les 300 millions d’utilisateurs au début de l’année, selon les données de Crypto.com. Cependant, l’espace a souffert d’un marché baissier de plusieurs mois, ce qui fait douter de la possibilité d’une croissance rapide à court terme.

Bitcoin : – 70% depuis son pic ! L’intérêt diminue

Lorsque la crypto connaît des rallyes haussiers comme celui qui a vu le marché dépasser les 3 000 milliards de dollars en 2021, elle a tendance à attirer des hordes de nouveaux utilisateurs. Mais beaucoup d’entre eux quittent l’espace lorsqu’ils sont confrontés à une volatilité des prix à la baisse à la fin du cycle du marché, ce qui ralentit l’adoption. Aujourd’hui, le bitcoin se négocie à plus de 70 % en dessous de son pic de novembre 2021, et l’intérêt du grand public pour cette technologie s’est effondré dans un contexte de dégradation des conditions macroéconomiques et de faiblesse du sentiment du marché.

Selon les tendances de Google, les recherches mondiales pour “crypto” et “Bitcoin” ont atteint les plus bas niveaux d’avant 2021 ces dernières semaines. Les tendances de recherche Google sont une mesure populaire pour évaluer l’intérêt du grand public pour les crypto monnaies ; les recherches de “Bitcoin” ont atteint un pic pendant les périodes de manie de la vente au détail en décembre 2017 et mai 2021.

Morehead a commenté l’hiver cryptographique en cours, en disant qu’il pense que “nous avons à peu près traversé le pire”. Il a fait référence à la crise de liquidité qui a frappé l’espace en juin, entraînant une série de faillites parmi les prêteurs de crypto centralisés comme Celsius et Voyager Digital.

“Lorsque vous avez un marché qui baisse de 75, 80 %, [si] vous ajoutez un effet de levier, ça va être difficile”, a-t-il déclaré, en faisant valoir que juin 2022 a marqué un fond pour le cycle de marché actuel.

-72% pour la Capitalisation Boursière du marché des Crypto Monnaies

M. Morehead a également souligné que la domination de la capitalisation boursière du Bitcoin et de l’Ethereum a atteint un plancher de 57 %, ajoutant qu’il pense qu’il existe “des centaines de projets vraiment intéressants” qui pourraient connaître une croissance à l’avenir.

À court terme, il existe de nombreuses raisons d’adopter un point de vue plus pessimiste sur le bitcoin et l’espace plus large, y compris l’épuisement du marché, la flambée de l’inflation et l’attente de nouvelles hausses des taux d’intérêt de la Réserve fédérale, ainsi qu’un manque de catalyseurs potentiels après l’événement Merge “sell the news” d’Ethereum.

Selon les données de CoinGecko, la capitalisation du marché mondial des crypto monnaies est actuellement d’environ 950 milliards de dollars. C’est environ 72 % de moins que son sommet.