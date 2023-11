24 novembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Dogecoin, le premier memecoin du monde des cryptomonnaies, a récemment montré des signes d’une hausse significative. En accord avec les tendances générales du marché des cryptomonnaies, Dogecoin a connu une augmentation notable de sa valeur, avec une hausse d’environ 15% ces dernières semaines. Cette tendance haussière replace Dogecoin sous les projecteurs, suggérant un potentiel pour des gains supplémentaires.

L’analyste crypto éminent, Ali Martinez, a mis en évidence une augmentation remarquable du volume des transactions en Dogecoin, avec plusieurs transactions dépassant la barre des 100 000 dollars. Cette hausse ne vient pas seulement des investisseurs particuliers mais aussi des entités institutionnelles, indiquant un intérêt accru et généralisé pour Dogecoin.

🐶 #Altcoins are back in the green today, and data indicates there has been a massive amount of older $DOGE moving out of stagnant wallets today. Keep an eye on this, as well as the fact that 121 new 1M+ #Dogecoin wallets have popped up in the past month. https://t.co/OjXvbTEEf9 pic.twitter.com/zHMyiqBI7c

— Santiment (@santimentfeed) November 22, 2023