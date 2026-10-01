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André Citroën (1878-1935) είναι ένα από τα μεγάλα ονόματα της γαλλικής βιομηχανίας. Απόφοιτος της École Polytechnique, δεν εφηύρε το αυτοκίνητο, αλλά ήταν ένας από τους πρώτους στην Ευρώπη που το παρήγαγε μαζικά, το πούλησε ως προϊόν μαζικής αγοράς και το χρησιμοποίησε ως εργαλείο μάρκετινγκ. Η ζωή του είναι επίσης ένα μάθημα οικονομικών: μια θεαματική βιομηχανική επιτυχία, που χρηματοδοτήθηκε από αυξανόμενο χρέος, η οποία κατέληξε σε πτώχευση και εξαγορά της εταιρείας από τη Michelin. Το 2026, το όνομά του επανεμφανίστηκε στις ειδήσεις με την εκστρατεία για την ταφή του στο Πάνθεον.

Πρώτα χρόνια: γιος μεταναστών με πάθος για την τεχνολογία

Ο Αντρέ Σιτροέν γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1878 στο Παρίσι, στην οδό Λαφίτ 44, στο 9ο διαμέρισμα. Ήταν το πέμπτο και τελευταίο παιδί του Λεβί Σιτροέν, ενός Ολλανδού Εβραίου εμπόρου διαμαντιών που είχε εγκατασταθεί στο Παρίσι το 1873, και της Αμαλίας Κλάινμαν, αρχικά από τη Βαρσοβία. Το οικογενειακό όνομα προέρχεται από έναν πρόγονο που ήταν έμπορος εσπεριδοειδών στην Ολλανδία («citroen» σημαίνει λεμόνι στα ολλανδικά). Ο Αντρέ ήταν αυτός που υιοθέτησε τη διαλυτική γραφή στο «e».

Η παιδική του ηλικία σημαδεύτηκε από τραγωδία: το 1884, ο πατέρας του αυτοκτόνησε μετά από μια καταστροφική επένδυση σε ένα ορυχείο διαμαντιών στη Νότια Αφρική. Ένας λαμπρός μαθητής στο Lycée Condorcet, γοητευμένος από τον Ιούλιο Βερν και την κατασκευή του Πύργου του Άιφελ, ο Αντρέ μπήκε στοÉcole polytechnique σε 1898.

Γρανάζια ψαροκόκαλου: η γέννηση ενός λογότυπου

Το 1900, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Πολωνία, ανακάλυψε μια διαδικασία κατασκευής γραναζιών σχήματος V. Αυτά τα γρανάζια, πιο αθόρυβα και ικανά να μεταδίδουν υψηλή ισχύ, απαιτούσαν υψηλή ακρίβεια κατεργασίας. Ο Αντρέ Σιτροέν αγόρασε την άδεια και ανέπτυξε μια βιομηχανική διαδικασία παραγωγής χρησιμοποιώντας χάλυβα. Το 1901, αυτός και δύο φίλοι του από το λύκειο ίδρυσαν μια εταιρεία κατασκευής γραναζιών στην περιοχή Φομπούρ Σεν-Ντενί του Παρισιού.

Αυτό το διπλό σιρίτι θα γινόταν αργότερα το έμβλημα της μάρκας αυτοκινήτων: ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα λογότυπα στην παγκόσμια βιομηχανία προερχόταν από ένα μηχανικό εξάρτημα.

Ο Μορς, η Αμερική και η ανακάλυψη της μαζικής παραγωγής

Από το 1906 και μετά, κλήθηκε να βοηθήσει τον κατασκευαστή αυτοκινήτων μορς, η οποία τότε αντιμετώπιζε δυσκολίες. Αναδιοργάνωσε τη διοίκηση και την γκάμα των προϊόντων της: η παραγωγή αυξήθηκε από 300 αυτοκίνητα το 1908 σε 800 το 1913. Το 1912, ένα ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες τον επηρέασε βαθιά: επισκέφθηκε το εργοστάσιο της Ford και ανακάλυψε την παραγωγή σε γραμμή συναρμολόγησης. Η φιλοδοξία του έγινε να γίνει ένας «Ευρωπαίος Henry Ford».

1915-1918: Το εργοστάσιο οστράκων στην Quai de Javel

Επιστρατεύτηκε το 1914 ως αξιωματικός πυροβολικού και παρατήρησε την έλλειψη πυρομαχικών. Τον Ιανουάριο του 1915, πρότεινε στο Υπουργείο Πολέμου την κατασκευή, μέσα σε λίγους μήνες, ενός εργοστασίου ικανού να παράγει βλήματα 75 χιλιοστών με πρωτοφανή ρυθμό. Αποβάθρα JavelΣτο Παρίσι, έχτισε ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο που απασχολούσε έως και 13.000 γυναίκες. Παρήγαγε συνολικά περίπου 23 εκατομμύρια οβίδες. Το εργοστάσιο είναι επίσης γνωστό για τις κοινωνικές του υπηρεσίες, οι οποίες ήταν σπάνιες εκείνη την εποχή: ένα κυλικείο, ένα ιατρείο και ένα βρεφονηπιακό σταθμό.

1919: Το Type A και το πρώτο ευρωπαϊκό αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής

Αμέσως μετά την ανακωχή, το εργοστάσιο έχασε τις στρατιωτικές του παραγγελίες. Ο Αντρέ Σιτροέν το προέβλεψε αυτό: μετέτρεψε το χώρο σε εργοστάσιο αυτοκινήτων μέσα σε λίγους μήνες. Τον Ιανουάριο του 1919, ανακοίνωσε στον Τύπο ένα αυτοκίνητο αξίας 7.250 φράγκων, περίπου τη μισή τιμή του φθηνότερου στην αγορά. Η καμπάνια δημιούργησε πάνω από 16.000 ερωτήματα σε δύο εβδομάδες.

La Citroën Τύπου ΑΤο Citroën 2CV, σχεδιασμένο από τον μηχανικό Jules Salomon, κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά. Παρουσιάστηκε ως το πρώτο ευρωπαϊκό αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε σε μεγάλη σειρά, με στόχο 30 αυτοκίνητα την ημέρα. Το 1929, η Citroën παρήγαγε 102.891 αυτοκίνητα, σχεδόν το ένα τρίτο της γαλλικής παραγωγής, και απασχολούσε περίπου 32.000 εργάτες στα εργοστάσιά της στο Javel, το Suresnes, το Clichy, το Saint-Ouen και το Grenelle.

Μια ιδιοφυΐα του μάρκετινγκ μπροστά από την εποχή του

Ο Αντρέ Σιτροέν κατάλαβε πριν από τους άλλους ότι η διαφήμιση πουλάει:

Στις 4 Οκτωβρίου 1922, ένα αεροπλάνο έγραψε «Citroën» με καπνιστά γράμματα πάνω από την Αψίδα του Θριάμβου κατά τη διάρκεια της Έκθεσης Αυτοκινήτου.

Από το 1925 έως το 1933, μια γιγαντιαία φωτισμένη πινακίδα φτιαγμένη από περιήγηση στον Άιφελ μια γιγάντια διαφημιστική πινακίδα·

μια γιγάντια διαφημιστική πινακίδα· Οι αποστολές ημι-γραμμής του Kégresse άφησαν έντονη εντύπωση στην κοινή γνώμη: η διέλευση της Σαχάρας (1922-1923), Μαύρη Κρουαζιέρα στην Αφρική (1924), Κίτρινη Κρουαζιέρα στην Ασία (1931)·

στην Αφρική (1924), στην Ασία (1931)· Καινοτομεί επίσης στην εξυπηρέτηση μετά την πώληση: εγχειρίδιο οδηγού, δίκτυο αντιπροσώπων, εγγυημένα γνήσια ανταλλακτικά.

Το Traction Avant και η πτώχευση του 1934

Το 1933, για να παραμείνει ανταγωνιστικός έναντι της Louis Renault, ο André Citroën ανακατασκεύασε το εργοστάσιο Javel σε λίγους μόνο μήνες, μετατρέποντάς το σε ένα από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Προσέλαβε τον μηχανικό André Lefebvre, ο οποίος σχεδίασε το... σε ένα χρόνο. Traction Avant, παρουσιάστηκε στις 24 Μαρτίου 1934. Το αυτοκίνητο είναι επαναστατικό, αλλά η εταιρεία είναι οικονομικά εξαντλημένη: μια έκθεση της Τράπεζας της Γαλλίας που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 1934 αναφέρει ζημίες 200 εκατομμυρίων φράγκων.

Οι τράπεζες αρνούνται να συνεχίσουν να τον υποστηρίζουν και η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να παρέμβει. 21 décembre 1934Η εταιρεία Citroën έχει τεθεί σε δικαστική εκκαθάριση. Ο κύριος πιστωτής, MichelinΑνέλαβε την εταιρεία. Τον Ιανουάριο του 1935, ο André Citroën πούλησε τις μετοχές του. Ο Pierre Michelin τον αντικατέστησε ως πρόεδρος τον Ιούλιο. Ο άρρωστος André Citroën πέθανε στις 3 Ιουλίου 1935 στο Παρίσι, σε ηλικία 57 ετών.

Η κληρονομιά: από τη Michelin στη Stellantis

Η μάρκα επέζησε και άκμασε υπό την ιδιοκτησία της Michelin, με εμβληματικά μοντέλα όπως το 2CV (1948) και το DS (1955). Το 1976, η Peugeot εξαγόρασε την Citroën, δημιουργώντας τον όμιλο. PSA Peugeot CitroënΤον Ιανουάριο του 2021, η συγχώνευση της PSA και της Fiat Chrysler δημιούργησε Στελάντηςεκ των οποίων η Citroën είναι μία από τις δεκατέσσερις μάρκες.

Στο Παρίσι, η Quai de Javel μετονομάστηκε σε Quai André-Citroën το 1958 και το πρώην εργοστάσιο αντικαταστάθηκε από το Parc André-Citroën. Για αρκετά χρόνια, η οικογένεια, και ιδιαίτερα ο εγγονός του Henri-Jacques Citroën, υποστηρίζει την ταφή του στο Πάνθεον. Στις 26 Αυγούστου 2026, ο πρόεδρος της Medef (Γαλλικής Συνομοσπονδίας Επιχειρήσεων), Patrick Martin, ενέκρινε δημόσια αυτή την υποψηφιότητα στο θερινό σχολείο της οργάνωσης.

Τι διδάσκει η ιστορία του André Citroën στον επενδυτή

Η πορεία της Citroën προσφέρει μαθήματα που εξακολουθούν να είναι σχετικά για την ανάλυση των καταχωρημένων κατασκευαστών αυτοκινήτων:

Η ένταση δεν είναι αρκετή. Η Citroën πούλησε πολλά, αλλά σε πολύ χαμηλές τιμές για να κατακτήσει την αγορά. Χωρίς επαρκή περιθώρια κέρδους, η χρηματοδοτούμενη από χρέος ανάπτυξη έγινε εύθραυστη. Στην χρηματιστηριακή αγορά, εξετάζουμε το λειτουργικό περιθώριο κέρδους και τη ταμειακή ροή, όχι μόνο τις πωλήσεις. Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι πολύ εντάσεως κεφαλαίου. Η ανακατασκευή ενός εργοστασίου ή η κυκλοφορία ενός επαναστατικού μοντέλου κοστίζει σημαντικά ποσά. Αυτό ισχύει το 2026 με τη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα, η οποία ασκεί πίεση στα οικονομικά όλων των κατασκευαστών. Ο οικονομικός εταίρος έχει σημασία. Η Michelin, ο πιστωτής, έγινε ο ιδιοκτήτης. Οι δεσμοί μεταξύ κατασκευαστών και προμηθευτών παραμένουν στενοί. Η ανάλυσή μας γιαμετοχές Michelin δείχνει πώς ο κατασκευαστής ελαστικών έχει διαφοροποιηθεί έκτοτε.

Για να ακολουθήσετε τον νυν κληρονόμο της μάρκας Chevron, συμβουλευτείτε το προφίλ μας στοΑπόθεμα Stellantisκαι για να συγκριθεί με τον μεγάλο ιστορικό αντίπαλο της Citroën, αυτόν στομετοχές της RenaultΑυτές οι αναλύσεις παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή.

Έτος συμβάν 1878 Γεννήθηκε στο Παρίσι (5 Φεβρουαρίου) 1898 Είσοδος στην École Polytechnique 1901 Ίδρυση εταιρείας κατασκευής εργαλείων ψαροκόκαλου 1906 Αναλαμβάνει την ηγεσία στην ανάκαμψη του Mors 1915 Κατασκευή του εργοστασίου κελυφών της αποβάθρας Javel 1919 Λανσάρισμα του Citroën Type A 1924 Μαύρη Κρουαζιέρα 1934 Traction Avant (Μάρτιος), δικαστική εκκαθάριση (21 Δεκεμβρίου) 1935 Αναλήφθηκε από τη Michelin· πέθανε στις 3 Ιουλίου 1976 Η γέννηση της PSA Peugeot Citroën 2021 Η Citroën γίνεται μάρκα Stellantis

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί το λογότυπο της Citroën έχει δύο σιρίτια;

Θυμίζει τα γρανάζια σε σχήμα V (ψαροκόκαλο) που κατασκεύαζε ο André Citroën στην αρχή της καριέρας του, πριν ασχοληθεί με την αυτοκινητοβιομηχανία.

Γιατί χρεοκόπησε η Citroën το 1934;

Η εταιρεία είχε αναλάβει σημαντικό χρέος για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξή της, την ανακατασκευή του εργοστασίου Javel και την ανάπτυξη του Traction Avant, ενώ οι χαμηλές τιμές πώλησης περιόρισαν τα περιθώρια κέρδους της. Οι τράπεζες αρνήθηκαν να την υποστηρίξουν και τέθηκε υπό πτώχευση στις 21 Δεκεμβρίου 1934.

Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της Citroën σήμερα;

Η Citroën είναι μια μάρκα του ομίλου Stellantis, που δημιουργήθηκε το 2021 από τη συγχώνευση μεταξύ της PSA και της Fiat Chrysler Automobiles.