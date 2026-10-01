EduBourse » Ειδήσεις EduBourse » Βιογραφία του Éric Trappier, Διευθύνοντος Συμβούλου της Dassault Aviation και αρχιτέκτονα πωλήσεων του Rafale

Έρικ Τράπιερ ηγείται της Dassault Aviation από τον Ιανουάριο του 2013. Γεννημένος την 1η Ιουνίου 1960, εντάχθηκε στον όμιλο σε ηλικία 24 ετών και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του πουλώντας μαχητικά αεροσκάφη για εξαγωγή πριν αναλάβει τα ηνία. Υπό την ηγεσία του, η μπουρίνιΘεωρούνταν για καιρό μη πωλήσιμο εκτός Γαλλίας, αλλά έχει γίνει παγκόσμια εμπορική επιτυχία. Τον Ιανουάριο του 2025, ανέλαβε επίσης την προεδρία του Βιομηχανικού Ομίλου Marcel Dassault (GIMD). Ένα πορτρέτο ενός διακριτικού ηγέτη του οποίου οι αποφάσεις έχουν σημασία για όλους όσους υποστηρίζουν τις αμυντικές αξίες.

Εκπαίδευση και ξεκινήματα

Ο Éric Trappier είναι πτυχιούχος μηχανικός από την Télécom SudParis. Ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία ως αξιωματικός στο Γαλλικό Ναυτικό το 1983 και το 1984 και στη συνέχεια κατατάχθηκε στο Dassault Aviation το 1984. Τώρα είναι έφεδρος λοχαγός του ναυτικού. Παντρεύτηκε το 1983 και είναι πατέρας τριών παιδιών.

Τριάντα χρόνια στην υπηρεσία των εξαγωγών

Η καριέρα του στην Dassault Aviation επικεντρώθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στις διεθνείς υποθέσεις:

1984-1987 : γραφείο σχεδιασμού και διαχείρισης οπλικών συστημάτων.

: γραφείο σχεδιασμού και διαχείρισης οπλικών συστημάτων. 1987-1991 : διεθνής τεχνική διεύθυνση, υπεύθυνος για τις διαπραγματεύσεις με τη Νότια Κορέα, τη Σιγκαπούρη, τη Σαουδική Αραβία, τη Χιλή και τη Γερμανία. Συμμετέχει στην πώληση του αεροσκάφους θαλάσσιας περιπολίας του Ατλαντικού.

: διεθνής τεχνική διεύθυνση, υπεύθυνος για τις διαπραγματεύσεις με τη Νότια Κορέα, τη Σιγκαπούρη, τη Σαουδική Αραβία, τη Χιλή και τη Γερμανία. Συμμετέχει στην πώληση του αεροσκάφους θαλάσσιας περιπολίας του Ατλαντικού. 1991-1995 : υπεύθυνος για τις πωλήσεις στην Ασία, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης Mirage με την Ινδία.

: υπεύθυνος για τις πωλήσεις στην Ασία, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης Mirage με την Ινδία. 1995-2000 : υπεύθυνος για τις πωλήσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου διαχειρίζεται τη σύμβαση για τα Mirage 2000-9.

: υπεύθυνος για τις πωλήσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου διαχειρίζεται τη σύμβαση για τα Mirage 2000-9. 2000-2005 : διευθυντής περιοχών Μέσης Ανατολής και Αφρικής, στη συνέχεια διευθυντής στρατιωτικών εξαγωγών.

: διευθυντής περιοχών Μέσης Ανατολής και Αφρικής, στη συνέχεια διευθυντής στρατιωτικών εξαγωγών. 2006 : Διεθνής γενικός διευθυντής.

Διαπραγματεύεται επίσης τις βιομηχανικές συμφωνίες για το επίδειξη μαχητικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. νευρώναςμε επικεφαλής την Dassault Aviation με τις Saab (Σουηδία), Alenia (Ιταλία), RUAG (Ελβετία), HAI (Ελλάδα) και EADS (Ισπανία). Αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρησίμευσε ως εργαστήριο για τεχνολογίες stealth και αυτόνομης πλοήγησης.

2013: Ο νεότερος Διευθύνων Σύμβουλος στην ιστορία της Dassault Aviation

Ο Éric Trappier, ο οποίος εξελέγη ως διευθυντής στις 18 Δεκεμβρίου 2012, διορίστηκε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στις Ιανουάριος 8 2013διαδεχόμενος τον Charles Edelstenne. Στα 52 του χρόνια, γίνεται ο πέμπτος Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας από την ίδρυσή της το 1929 και ο νεότερος που κατέχει αυτή τη θέση.

Κληρονόμησε μια παράδοξη κατάσταση: το Rafale ήταν τεχνικά αναγνωρισμένο, αλλά κανένας ξένος πελάτης δεν το είχε αγοράσει ακόμη, και το αεροσκάφος υποστηριζόταν μόνο από παραγγελίες της γαλλικής κυβέρνησης. Η πρόκληση της δεκαετίας ήταν επομένως να μετατραπεί ένα εθνικό πρόγραμμα σε μια επιτυχία στις εξαγωγές.

Οι μεγάλες πωλήσεις του Rafale υπό την ηγεσία του

Η επόμενη δεκαετία τον δικαίωσε. Βασικά συμβόλαια που υπογράφηκαν από το 2015:

Έτος Xώρα Παραγγελία 2015 Αίγυπτος 24 Rafale (πρώτος πελάτης εξαγωγής), που συμπληρώθηκε από μια δεύτερη παραγγελία το 2021 2015 Κατάρ 24 Rafale, αργότερα αυξήθηκαν σε 36 2016 Inde 36 αεροσκάφη Rafale για τη Γαλλική Πολεμική Αεροπορία 2021 Grèce Καινούργια και μεταχειρισμένα αεροσκάφη Rafale 2021 Κροατικά 12 μεταχειρισμένα Rafale 2021 ΗΑΕ 80 αεροσκάφη Rafale, η μεγαλύτερη παραγγελία εξαγωγής στην ιστορία του προγράμματος 2022 Ινδονησία 42 αεροσκάφη Rafale, σε διάφορες παρτίδες 2024 Serbie 12 Rafale 2025 Inde 26 αεροσκάφη Rafale Marine για το Ινδικό Ναυτικό

Αυτές οι επιτυχίες έχουν αλλάξει ριζικά το πρόσωπο της Dassault Aviation: ένα πολυετές βιβλίο παραγγελιών, μια αύξηση της παραγωγής και μια άνευ προηγουμένου προβολή στον στρατιωτικό τομέα. Ωφελούν επίσης τους κύριους εταίρους του προγράμματος, την Thales για τα ηλεκτρονικά και την Safran για τους κινητήρες M88. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για αυτήν την αλυσίδα αξίας μπορούν να συμβουλευτούν τις αναλύσεις μας για...μετοχές της Dassault AviationΗΔράση Thales και τομετοχή Safran.

Ευαίσθητα αρχεία: SCAF και Falcon

Δεν είναι όλα τόσο απλά. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Μελλοντικό Σύστημα Αεροπορικής Μάχης (FCAS)Το έργο, που ξεκίνησε με τη Γερμανία και την Ισπανία, σημαδεύτηκε από επανειλημμένες διαφωνίες μεταξύ των βιομηχανιών σχετικά με την κατανομή των καθηκόντων μεταξύ της Dassault Aviation και της Airbus. Ο Éric Trappier υπερασπίστηκε δημόσια την ανάγκη για έναν σαφώς καθορισμένο κύριο ανάδοχο για το μαχητικό αεροσκάφος, μια θέση που τροφοδότησε τακτικά εντάσεις με τους εταίρους.

Από την πολιτική πλευρά, η εμβέλεια των επιχειρηματικών τζετ γεράκι Το Falcon 6X αντιμετώπισε καθυστερήσεις, ιδίως σε σχέση με τους κινητήρες, πριν τεθεί σε λειτουργία και αναπτύχθηκε το Falcon 10X. Η επιχείρηση Falcon παραμένει πιο ευαίσθητη στις οικονομικές συνθήκες από την στρατιωτική επιχείρηση.

Πρόεδρος του GIMD και ηγετική φυσιογνωμία στους βιομηχανικούς εργοδότες

Στις 9 Ιανουαρίου 2025, ο Éric Trappier διαδέχθηκε τον Charles Edelstenne ως πρόεδρος της Βιομηχανικός Όμιλος Marcel Dassault (GIMD)Η οικογενειακή εταιρεία χαρτοφυλακίου Dassault, η οποία ελέγχει κυρίως την Dassault Aviation και κατέχει σημαντικό μερίδιο στην Dassault Systèmes, είναι η ίδια ο πλειοψηφικός μέτοχος της Thales. Παραμένει Διευθύνων Σύμβουλος της Dassault Aviation.

Κατέχει επίσης διάφορες αντιπροσωπευτικές θέσεις:

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αεροδιαστημικής και Αμυντικής Βιομηχανίας (ASD), εξελέγη τον Μάιο του 2017·

Πρόεδρος της GIFAS (Γαλλική Ένωση Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας), εξελέγη στις 8 Ιουνίου 2017·

Πρόεδρος του CIDEF (Γαλλικό Συμβούλιο Αμυντικών Βιομηχανιών) από τον Μάρτιο του 2021 έως τον Ιανουάριο του 2023·

Πρόεδρος της UIMM (Ένωση Μεταλλουργικών Βιομηχανιών και Επαγγελμάτων), εξελέγη στις 15 Απριλίου 2021.

Είναι Διοικητής της Λεγεώνας της Τιμής από τον Ιανουάριο του 2025 και παρασημοφορημένος με το Μετάλλιο Αεροναυτικής (2023).

Ευρωπαϊκή άμυνα το 2026: γιατί ο ρόλος της έχει σημασία για τον επενδυτή

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παρέχει ορατότητα για αρκετά χρόνια, αλλά η κερδοφορία εξαρτάται από την ικανότητα έγκαιρης παράδοσης και, επομένως, από την αλυσίδα υπεργολαβίας. Η δομή ελέγχου Η Dassault Aviation ανήκει κατά πλειοψηφία στην GIMD, με την Airbus να αποτελεί σημαντικό μειοψηφικό μέτοχο. Συνεπώς, η ελεύθερη διασπορά είναι περιορισμένη, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει τις διακυμάνσεις των τιμών των μετοχών.

Η Dassault Aviation ανήκει κατά πλειοψηφία στην GIMD, με την Airbus να αποτελεί σημαντικό μειοψηφικό μέτοχο. Συνεπώς, η ελεύθερη διασπορά είναι περιορισμένη, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει τις διακυμάνσεις των τιμών των μετοχών. Συμβάσεις εξαγωγής εξαρτώνται από πολιτικές αποφάσεις, χρηματοδότηση και ενίοτε μεταφορές τεχνολογίας, με ένα συχνά αβέβαιο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

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Συχνές Ερωτήσεις

Από πότε είναι ο Eric Trappier επικεφαλής της Dassault Aviation;

Είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Dassault Aviation από τις 8 Ιανουαρίου 2013.

Ποιος ήταν ο ρόλος του Έρικ Τράπιερ στις πωλήσεις του Rafale;

Πρώην διεθνής διευθύνων σύμβουλος, ηγήθηκε της στρατηγικής εξαγωγών που επέτρεψε τις πρώτες συμβάσεις (Αίγυπτος και Κατάρ το 2015, Ινδία το 2016) και στη συνέχεια την παραγγελία ρεκόρ 80 Rafale από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 2021.

Τι είναι το GIMD υπό την προεδρία του Éric Trappier;

Ο Βιομηχανικός Όμιλος Marcel Dassault είναι η οικογενειακή εταιρεία χαρτοφυλακίου που ελέγχει την Dassault Aviation. Ο Éric Trappier έγινε πρόεδρός της στις 9 Ιανουαρίου 2025.

Είναι ο Éric Trappier ο πρόεδρος του UIMM;

Ναι, εξελέγη πρόεδρος της Ένωσης Μεταλλουργικών Βιομηχανιών και Επαγγελμάτων στις 15 Απριλίου 2021.