Ζεράρ Μεστραλέτ είναι ένας από τους ηγέτες που έχουν διαμορφώσει περισσότερο το γαλλικό ενεργειακό τοπίο τα τελευταία τριάντα χρόνια. Γεννημένος την 1η Απριλίου 1949 στο Παρίσι, ηγήθηκε της μετατροπής της Compagnie de Suez σε βιομηχανικό όμιλο, ενορχήστρωσε τη συγχώνευση με την Gaz de France το 2008 και στη συνέχεια προήδρευσε της GDF Suez, η οποία μετονομάστηκε σε Engie το 2015. Αυτή η βιογραφία ανατρέχει στην καριέρα του, στις σημαντικές αποφάσεις που την σημάδεψαν, στις αντιπαραθέσεις που προκάλεσε και σε τι σημαίνει η κληρονομιά του το 2026 για τους επενδυτές που ακολουθούν τον ενεργειακό τομέα.

Εκπαίδευση: μηχανικός και ανώτερος δημόσιος υπάλληλος

Ο Ζεράρ Μεστραλέτ ακολούθησε μια τυπική επαγγελματική πορεία της γαλλικής διοικητικής ελίτ, με έντονη επιστημονική εστίαση. Είναι πρώην φοιτητής της École Polytechnique (τάξη 1968), απόφοιτος της École Nationale de l'Aviation Civile (1971), του Institut d'Études Politiques de Toulouse (1973) και στη συνέχεια του ENA, από το οποίο αποφοίτησε το 1978 με την τάξη "Pierre Mendès France".

Μετά την αποφοίτησή του από την ENA (Εθνική Σχολή Διοίκησης), εντάχθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών ως πολιτικός υπάλληλος. Από τον Σεπτέμβριο του 1982 έως τον Ιούλιο του 1984, υπηρέτησε ως τεχνικός σύμβουλος για βιομηχανικά θέματα στο γραφείο του Ζακ Ντελόρ, τότε Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Αυτή η εμπειρία στο Bercy (το Υπουργείο Οικονομικών) του παρείχε μια βαθιά κατανόηση της σχέσης μεταξύ της κυβέρνησης και των μεγάλων εταιρειών, ένα πλεονέκτημα που θα αποδεικνυόταν ανεκτίμητο σε όλη τη μετέπειτα καριέρα του.

Από την Χρηματοοικονομική Εταιρεία του Σουέζ στη Γενική Εταιρεία του Βελγίου

Το 1984, εντάχθηκε στην Suez Financial Company ως διευθυντής έργου. Γρήγορα ανέβηκε στην ιεραρχία: Αναπληρωτής Γενικός Αντιπρόσωπος Βιομηχανικών Υποθέσεων το 1986, Διευθύνων Σύμβουλος της European Rights Company (θυγατρική της Suez) το 1987 και στη συνέχεια Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας το 1991. Στη συνέχεια, έγινε Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Société Générale de Belgique, μία από τις παλαιότερες βιομηχανικές εταιρείες χαρτοφυλακίου στην Ευρώπη, της οποίας την ανάπτυξη ηγείται.

Αυτή η βελγική εμπειρία ήταν καθοριστική: η Suez κατείχε μερίδια στον ηλεκτρισμό (Electrabel), στον χρηματοοικονομικό τομέα και στη βιομηχανία εκεί. Αυτό εξηγεί γιατί το Βέλγιο παραμένει, μέχρι σήμερα, ακρογωνιαίος λίθος των δραστηριοτήτων του ομίλου, ο οποίος αργότερα θα γινόταν Engie.

1995-2008: Ο μετασχηματισμός της Suez σε όμιλο υπηρεσιών

Το 1995, ο Gérard Mestrallet ανέλαβε επικεφαλής της Compagnie de Suez. Η στρατηγική του ήταν σαφής: να επαναπροσανατολίσει έναν χρηματοπιστωτικό όμιλο σε τρεις βασικές δραστηριότητες, ενέργεια, νερό και καθαριότηταΓια να το πετύχει αυτό, ξεκίνησε τη συγχώνευση με την Lyonnaise des Eaux. Το 1997 δημιουργήθηκε η Suez Lyonnaise des Eaux, της οποίας προήδρευσε του διοικητικού συμβουλίου, ενώ ο Jérôme Monod, ιστορικός επικεφαλής της Lyonnaise, προήδρευσε του εποπτικού συμβουλίου.

Στη συνέχεια, ο όμιλος επανήλθε στο όνομα Suez. Το 2003, υιοθέτησε μια δομή διακυβέρνησης με διοικητικό συμβούλιο, με τον Gérard Mestrallet να γίνεται πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Suez σταδιακά απέσυρε τις χρηματοοικονομικές της δραστηριότητες και τοποθετήθηκε ως ευρωπαϊκός παράγοντας στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δηλαδή σε βασικές υπηρεσίες (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, νερό, απόβλητα).

2008: Η συγχώνευση της GDF Suez, ένας κρατικός γάμος

Η συγχώνευση μεταξύ της Gaz de France και της Suez, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2008, είναι η πιο εμβληματική επιχείρηση της καριέρας του. Ανακοινώθηκε ήδη από το 2006 στο πλαίσιο μιας απειλούμενης προσφοράς εξαγοράς της Suez από ξένο κράτος και απαιτούσε νομοθεσία που θα επέτρεπε στο γαλλικό κράτος να μειώσει το μερίδιό του στην Gaz de France κάτω από το ελάχιστο όριο που έπρεπε να διατηρήσει. Ο νέος όμιλος, GDF Suez, γίνεται μία από τις κορυφαίες εταιρείες ενέργειας στον κόσμο. Ο Gérard Mestrallet ήταν Διευθύνων Σύμβουλός της από τον Ιούλιο του 2008 έως τον Μάιο του 2016, ενώ παρέμεινε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Suez Environnement, του κλάδου ύδρευσης και αποβλήτων που ήταν εισηγμένος στο χρηματιστήριο ξεχωριστά.

Για τους επενδυτές, αυτή η συγχώνευση καταδεικνύει ένα βασικό σημείο: σε ρυθμιζόμενους τομείς, η αξία μιας εταιρείας εξαρτάται τόσο από τη βιομηχανική της στρατηγική όσο και από τη σχέση της με το κράτος ως μέτοχο. Αυτό είναι ένα κριτήριο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την ανάλυση της σημερινής...Ενεργειακή δράσητης οποίας το γαλλικό κράτος παραμένει κύριος μέτοχος.

2015: Η GDF Suez γίνεται Engie

Το 2015, η GDF Suez άλλαξε το όνομά της και έγινε EngiΠέρα από την αλλαγή επωνυμίας, ο όμιλος ανακοινώνει μια στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις ενεργειακές υπηρεσίες και τη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα. Ωστόσο, αυτή η στροφή έρχεται αργά, σύμφωνα με αρκετούς παρατηρητές: σε άρθρο του Φεβρουαρίου 2020, Le Monde Αναφέρθηκε σε «στρατηγικά λάθη» που είχαν παρεμποδίσει τη μετάβαση του ομίλου, σημειώνοντας ότι η «πράσινη» στροφή είχε ξεκινήσει πραγματικά μόλις το 2013.

Στις 3 Μαΐου 2016, ο Gérard Mestrallet παραιτήθηκε από τη γενική διεύθυνση στον Ιζαμπέλ Κόχερ και διατηρεί την προεδρία του διοικητικού συμβουλίου. Το 2018, παραδίδει την προεδρία στον Jean-Pierre ClamadieuΑπό το 2021, η Catherine MacGregor είναι η γενική διευθύντρια της Engie.

Οι αντιπαραθέσεις: αποζημιώσεις και συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα

Όπως πολλοί Διευθύνοντες Σύμβουλοι της γενιάς του, CAC 40, ο Gérard Mestrallet βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων σχετικά με τις αποδοχές των στελεχών:

2012 Η συνολική αμοιβή του έφτασε τα 3.005.079 ευρώ, σημειώνοντας μικρή μείωση (-2,7%) σε σύγκριση με το 2011, γεγονός που τον κατέταξε στην 8η θέση του CAC 40 (στοιχεία από τη Wikipedia με βάση τον οικονομικό τύπο).

Η συνολική αμοιβή του έφτασε τα 3.005.079 ευρώ, σημειώνοντας μικρή μείωση (-2,7%) σε σύγκριση με το 2011, γεγονός που τον κατέταξε στην 8η θέση του CAC 40 (στοιχεία από τη Wikipedia με βάση τον οικονομικό τύπο). Οκτώβριος 2014 Το ποσό της συμπληρωματικής σύνταξής του, που εκτιμάται σε 21 εκατομμύρια ευρώ και δημοσιοποιείται από την CGT, προκαλεί αντιπαραθέσεις σε μια περίοδο που ο όμιλος καταγράφει μεγάλες ζημίες για το οικονομικό έτος 2013. Η Ύπατη Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης θεωρεί ότι το σχέδιο συμμορφώνεται με τον κώδικα Afep-Medef. Ο Εμανουέλ Μακρόν, τότε Υπουργός Οικονομίας, δηλώνει ότι το Κράτος θα ψηφίσει κατά αυτού του είδους των ψηφισμάτων στο μέλλον.

Το ποσό της συμπληρωματικής σύνταξής του, που εκτιμάται σε 21 εκατομμύρια ευρώ και δημοσιοποιείται από την CGT, προκαλεί αντιπαραθέσεις σε μια περίοδο που ο όμιλος καταγράφει μεγάλες ζημίες για το οικονομικό έτος 2013. Η Ύπατη Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης θεωρεί ότι το σχέδιο συμμορφώνεται με τον κώδικα Afep-Medef. Ο Εμανουέλ Μακρόν, τότε Υπουργός Οικονομίας, δηλώνει ότι το Κράτος θα ψηφίσει κατά αυτού του είδους των ψηφισμάτων στο μέλλον. Μαΐου 2016 Έχοντας γίνει μη εκτελεστικός πρόεδρος, ανακοινώνει ότι παραιτείται από τον μισθό του προέδρου (350.000 ευρώ ετησίως), ο οποίος καταβάλλεται στο εταιρικό ίδρυμα Engie.

Αυτά τα γεγονότα έχουν συμβάλει σε αλλαγές στη διακυβέρνηση των γαλλικών εισηγμένων εταιρειών: δεσμευτικές ψήφοι των μετόχων σχετικά με τις αποδοχές των στελεχών («say on pay», νόμος Sapin 2 του 2016) και αυστηρότεροι κανονισμοί για τις επικουρικές συντάξεις. Για έναν μεμονωμένο μέτοχο, η ανάγνωση της ενότητας «εταιρική διακυβέρνηση» του καθολικού εγγράφου καταχώρισης αποτελεί πλέον μέρος κάθε αναθεώρησης της εταιρικής διακυβέρνησης. θεμελιώδης ανάλυση σοβαρός.

Paris Europlace, FACE και οικονομική διπλωματία

Εκτός από τα επιχειρησιακά του καθήκοντα, ο Ζεράρ Μεστραλέτ προήδρευσε Παρίσι Europlace, ο σύνδεσμος που προωθεί το Παρίσι ως χρηματοοικονομικό κέντρο, καθώς και ο Ίδρυμα Δράσης κατά του Αποκλεισμού (FACE) Από το 2007 έως το 2020. Το 2015, διορίστηκε «πρέσβης της μάθησης». Τον Απρίλιο του 2016, η Ségolène Royal του ανέθεσε μια αποστολή σχετικά με την τιμή του άνθρακα στην Ευρώπη, σε συνέχεια της COP21.

Μετά την Engie, έγινε εκτελεστικός πρόεδρος τηςΓαλλική Υπηρεσία για την Ανάπτυξη της AlUla (Afalula), υπεύθυνο για τη γαλλο-σαουδαραβική συνεργασία γύρω από αυτόν τον χώρο πολιτιστικής κληρονομιάς. Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Εμανουέλ Μακρόν τον διόρισε εκπρόσωπο της Γαλλίας για το έργο. Οικονομικός διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC). Έχει επίσης υπηρετήσει σε πολλά διοικητικά συμβούλια: της Société Générale, του εποπτικού συμβουλίου της Siemens, της Ευρωπαϊκής Στρογγυλής Τράπεζας Βιομηχάνων και σε διάφορα διεθνή συμβουλευτικά συμβούλια στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ.

Είναι Ταξιάρχης της Λεγεώνας της Τιμής (2016) και Ταξιάρχης του Εθνικού Τάγματος Αξίας.

Τι διδάσκει το ταξίδι του στον επενδυτή το 2026

Η καριέρα του Gérard Mestrallet ρίχνει φως σε τρεις πραγματικότητες που είναι χρήσιμες για όποιον επενδύει στις αξίες της ενέργειας και των δημόσιων υπηρεσιών:

Οι μεγάλες συγχωνεύσεις αλλάζουν τη φύση μιας μετοχής. Ο μέτοχος της Suez το 1995 κατείχε μια χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών. Ο μέτοχος του 2008, μια ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία και ο μέτοχος του 2026, έναν όμιλο που επικεντρώνεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις υποδομές. Η επενδυτική θέση πρέπει να επανεξετάζεται σε κάθε στάδιο. Η ανάλυση των δραστηριοτήτων μερικές φορές δημιουργεί αξία. Η Suez Environnement, υπό την προεδρία του Gérard Mestrallet για μεγάλο χρονικό διάστημα, εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2008 προτού καταστεί κεντρικής σημασίας στην προσφορά εξαγοράς της Veolia το 2020-2022. Όσοι ακολουθούν τηνμετοχές της Veolia Είναι καλά εξοικειωμένοι με αυτό το επεισόδιο, το οποίο αναδιαμόρφωσε τον τομέα της ύδρευσης και των αποβλήτων στη Γαλλία. Η διακυβέρνηση έχει ένα τίμημα. Οι διαμάχες σχετικά με τις αμοιβές δεν άλλαξαν από μόνες τους την πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς της Engie, αλλά επιτάχυναν τη συμμετοχή των μετόχων στις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

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Έτος Βήμα 1949 Γεννήθηκε στο Παρίσι (1η Απριλίου) 1978 Αποφοίτησε από το ENA, εντάχθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών 1982-1984 Τεχνικός σύμβουλος του Ζακ Ντελόρ, Υπουργού Οικονομικών 1984 Ένταξη στην Suez Financial Company 1995 Αναλαμβάνει το τιμόνι της Εταιρείας του Σουέζ 1997 Γέννηση του Suez Lyonnaise des Eaux 2008 Συγχώνευση με την GDF Suez, Διευθύνων Σύμβουλος του νέου ομίλου 2015 Η GDF Suez γίνεται Engie 2016 Η Ιζαμπέλ Κόχερ γίνεται Διευθύνουσα Σύμβουλος· παραμένει πρόεδρος 2018 Ο Jean-Pierre Clamadieu τον διαδέχεται ως πρόεδρος της Engie 2024 Εκπρόσωπος της Γαλλίας για τον διάδρομο IMEC

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος ήταν ο ρόλος του Ζεράρ Μεστραλέτ στη δημιουργία του Engie;

Ηγήθηκε της συγχώνευσης μεταξύ της Gaz de France και της Suez το 2008 και στη συνέχεια ηγήθηκε της GDF Suez μέχρι το 2016. Ο όμιλος πήρε το όνομα Engie το 2015, υπό την προεδρία του.

Ποιος διαδέχθηκε τον Gérard Mestrallet στην Engie;

Η Isabelle Kocher τον διαδέχθηκε ως γενική διευθύντρια τον Μάιο του 2016 και ο Jean-Pierre Clamadieu ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου το 2018.

Γιατί το χρυσό του αλεξίπτωτο προκάλεσε διαμάχη;

Τον Οκτώβριο του 2014, το ποσό που αναφέρθηκε (21 εκατομμύρια ευρώ) δημοσιοποιήθηκε, ενώ η GDF Suez κατέγραφε ρεκόρ ζημιών και προετοίμαζε ένα σχέδιο μείωσης του κόστους. Η ρύθμιση κρίθηκε συμβατή με τον κώδικα Afep-Medef, αλλά τροφοδότησε τη συζήτηση σχετικά με τη ρύθμιση των αποδοχών των στελεχών.