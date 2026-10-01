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Ζαν-Λουί Μπέφα Ηγήθηκε της Saint-Gobain για πάνω από δύο δεκαετίες, από το 1986 έως το 2007, πριν διατελέσει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι το 2010. Γεννημένος στις 11 Αυγούστου 1941 στη Νίκαια, απόφοιτος της σχολής μηχανικών Corps des Mines, ενσαρκώνει μια γενιά κορυφαίων γαλλικών επιχειρηματικών στελεχών που εκπαιδεύτηκαν στα ανώτερα κλιμάκια της δημόσιας διοίκησης και ήταν πεπεισμένοι για τον στρατηγικό ρόλο της βιομηχανίας. Πέρα από τη Saint-Gobain, επηρέασε τον δημόσιο διάλογο μέσω των εκθέσεων και των βιβλίων του για τη βιομηχανική πολιτική. Μια αναδρομή σε μια καριέρα που συνεχίζει να επηρεάζει τις επιλογές των βιομηχανικών ομίλων CAC 40.

Εκπαίδευση: Πολυτεχνείο, Ορυχεία και Επιστημονική Σχολή

Γιος μηχανικού και δασκάλου, ο Ζαν-Λουί Μπέφα προετοιμάστηκε για διαγωνιστικές εξετάσεις στο Λύκειο Μασσένα στη Νίκαια και έγινε δεκτός στο...École polytechnique το 1960. Έγινε μηχανικός Σώμα Ορυχείων Το 1963, σπούδασε επίσης στην École nationale supérieure du pétrole et des moteurs και απέκτησε δίπλωμα από το Institut d'études politiques de Paris (1966, τμήμα Οικονομικών-Χρηματοοικονομικών).

Αρχές στη διαχείριση ενέργειας

Ξεκίνησε την καριέρα του ως μηχανικός μεταλλείων στο Κλερμόν-Φεράν και στη συνέχεια, από το 1967 έως το 1974, εργάστηκε στο τμήμα καυσίμων του Υπουργείου Βιομηχανίας, όπου έγινε επικεφαλής της υπηρεσίας «διύλισης και αξιοποίησης» και στη συνέχεια αναπληρωτής διευθυντής. Αυτή η εμπειρία του έδωσε εις βάθος γνώση της ενέργειας και της σχέσης μεταξύ κράτους και βιομηχανίας, δύο θέματα που θα διατρέχουν όλη την καριέρα του.

1974-1986: Η άνοδος στο Saint-Gobain

Το 1974, ο Ζαν-Λουί Μπέφα εντάχθηκε Saint-Gobain ως διευθυντής σχεδιασμού. Στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα γενικού διευθυντή και στη συνέχεια προέδρου της Pont-à-Mousson, μια θυγατρική εταιρεία που ειδικεύεται σε σωλήνες από χυτοσίδηρο, ενώ παράλληλα διαχειριζόταν τον κλάδο «σωλήνων και μηχανικών» του ομίλου από το 1979 έως το 1982. Τον Μάρτιο του 1982, έτος της εθνικοποίησης της Saint-Gobain, έγινε διευθύνων σύμβουλός της.

Τον Ιανουάριο του 1986, διαδέχθηκε τον Ρότζερ Φωρού ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλοςΔιορισμένος υπό την προεδρία του Φρανσουά Μιτεράν και επικυρωμένος από τον Ζακ Σιράκ, τότε πρωθυπουργό, ηγήθηκε της ιδιωτικοποίησης της Saint-Gobain, της πρώτης μεγάλης ιδιωτικοποίησης της κυβέρνησης συγκατοίκησης, στα τέλη του 1986.

1986-2007: Είκοσι χρόνια στην ηγεσία της Saint-Gobain

Υπό την ηγεσία του, η Saint-Gobain υπέστη μια βαθιά μεταμόρφωση. Ο όμιλος, ιστορικά επικεντρωμένος στο γυαλί, επέκτεινε την παρουσία του στα δομικά υλικά και τη διανομή υλικών και έγινε ιδιαίτερα διεθνοποιημένος. Βασικά ορόσημα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου περιλάμβαναν την εξαγορά της αμερικανικής εταιρείας Norton το 1990, η οποία κατέστησε τον όμιλο παγκόσμιο ηγέτη στα λειαντικά, ακολουθούμενη από την εξαγορά της βρετανικής εταιρείας BPB, μιας εταιρείας που ειδικεύεται στις γυψοσανίδες, το 2005.

Αυτή η στρατηγική έχει καταστήσει την Saint-Gobain έναν από τους κορυφαίους ειδικούς στον κόσμο στον τομέα της στέγασης και των κατασκευών, μια θέση που οι διάδοχοί του συνέχισαν και ενίσχυσαν. Ο Jean-Louis Beffa παρέμεινε Διευθύνων Σύμβουλος μέχρι τον Ιούνιο του 2007 και στη συνέχεια Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι το 2010. Ο Pierre-André de Chalendar τον διαδέχθηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος. Από τον Ιούλιο του 2021, ο όμιλος διευθύνεται από τον Benoit Bazin.

Για τους επενδυτές, η ιστορία της Saint-Gobain υπό την Beffa δείχνει πώς μια βιομηχανική εταιρεία ενός αιώνα μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της μέσω διαδοχικών εξαγορών. Η ανάλυσή μας γιαΜετοχή Saint-Gobain περιγράφει λεπτομερώς το τρέχον προφίλ του, το οποίο επικεντρώνεται στις βιώσιμες κατασκευές και τις ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις.

Η συζήτηση για τις αμοιβές και τον αμίαντο

Όπως και άλλα στελέχη της γενιάς του, ο Jean-Louis Beffa αντιμετώπισε κριτική σε διάφορα μέτωπα. Το 2007, ήταν μεταξύ των πιο ακριβοπληρωμένων Γάλλων CEOs, με εκτιμώμενη αμοιβή 10,2 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τις κατατάξεις του Τύπου εκείνης της χρονιάς. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο τιμόνι της Pont-à-Mousson, έγινε στόχος των αντιπάλων της χρήσης αμιάντου, εν μέσω αντιπαραθέσεων που μάστιζαν ολόκληρη τη βιομηχανία υλικών. Το ζήτημα του αμιάντου είχε διαρκή αρνητικό αντίκτυπο στην εικόνα και το νομικό καθεστώς του ομίλου, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ένας στοχαστής για τη βιομηχανική πολιτική

Ο Jean-Louis Beffa έχει καθιερωθεί ως μια ισχυρή φωνή για το μέλλον της γαλλικής βιομηχανίας:

Το 2004, ο Ζακ Σιράκ του ανέθεσε την αποστολή να αναζωογονήσει τη βιομηχανική πολιτική. Η έκθεσή του του Ιανουαρίου 2005, Προς μια νέα βιομηχανική πολιτική, οδήγησε στη δημιουργία του Οργανισμός Βιομηχανικής Καινοτομίας , της οποίας προεδρεύει του εποπτικού συμβουλίου από τον Σεπτέμβριο του 2005·

, της οποίας προεδρεύει του εποπτικού συμβουλίου από τον Σεπτέμβριο του 2005· Το 2002, ίδρυσε μαζί με τον βραβευμένο με Νόμπελ Οικονομικών Robert Solow το κέντρο Saint-Gobain για την έρευνα στα οικονομικά, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε κέντρο Cournot και στη συνέχεια σε Ίδρυμα Cournot (2010), του οποίου συμπροεδρεύουν.

Δημοσίευσε αρκετά δοκίμια με τον Seuil: Η Γαλλία πρέπει να επιλέξει (2012) Η Γαλλία πρέπει να δράσει (2013) Τα Κλειδιά της Δύναμης (2015) και Μετασχηματισμός ή θάνατος: μεγάλες εταιρείες έναντι νεοσύστατων επιχειρήσεων (2017).

Η κεντρική του θέση: απέναντι στο δίδυμο ΗΠΑ-Κίνας, η ισχύς μιας χώρας στηρίζεται στην εξαγωγική της βιομηχανία, στις τεχνολογίες της, στην ενέργειά της και στις στρατιωτικές της δυνατότητες. Υποστηρίζει μια συνεκτική βιομηχανική στρατηγική με επικεφαλής το κράτος και επικρίνει την αποβιομηχάνιση της Γαλλίας. Ορισμένες από αυτές τις ιδέες έχουν βρει ευρεία απήχηση μετά την υγειονομική κρίση, με συζητήσεις για τη βιομηχανική κυριαρχία και την επαναξιολόγηση.

Lazard, Engie, Le Monde: μια δεύτερη καριέρα ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου

Μετά την Saint-Gobain, ο Jean-Louis Beffa έγινε ανώτερος σύμβουλος της τράπεζας. LazardΔιετέλεσε μέλος των διοικητικών συμβουλίων της GDF Suez και στη συνέχεια της Engie από το 2008 έως το 2015, όπου προήδρευσε της επιτροπής υποψηφιοτήτων και αμοιβών, του εποπτικού συμβουλίου της Siemens (2008-2013), του διοικητικού συμβουλίου του Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013) και του εποπτικού συμβουλίου της Caisse des Dépôts (2014-2019). Διετέλεσε επίσης διευθυντής της BNP Paribas και της Gaz de France. Είναι μέλος του εποπτικού συμβουλίου του ομίλου από το 1994. Le MondeΈγινε πρόεδρος στις 5 Οκτωβρίου 2017.

Ο ρόλος του στην Engie τον φέρνει πιο κοντά σε σημαντικά ενεργειακά ζητήματα, έναν τομέα που αναλύουμε ιδιαίτερα στο ενημερωτικό μας δελτίο σχετικά με...Ενεργειακή δράση.

Διακρίσεις

Ο Jean-Louis Beffa είναι Μέγας Ταξιάρχης της Λεγεώνας της Τιμής (2007), Μεγαλόσταυρος του Εθνικού Τάγματος Αξίας (2016) και Ταξιάρχης του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων (2005). Έχει λάβει πολυάριθμες ξένες διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του Τάγματος του Ανατέλλοντος Ηλίου (Ιαπωνία). Λάτρης της όπερας, ήταν πρόεδρος του συνδέσμου για την προώθηση της Εθνικής Όπερας του Παρισιού.

Τι διδάσκει το ταξίδι του στον επενδυτή

Οι βιομηχανικοί όμιλοι επανεφευρίσκουν τον εαυτό τους σταδιακά. Η Saint-Gobain άλλαξε το κέντρο βάρους της χωρίς να αλλάξει το όνομά της: πρέπει να εξετάσετε την ανάλυση των εσόδων ανά επιχειρηματικό τομέα για να κατανοήσετε την αξία της.

Η Saint-Gobain άλλαξε το κέντρο βάρους της χωρίς να αλλάξει το όνομά της: πρέπει να εξετάσετε την ανάλυση των εσόδων ανά επιχειρηματικό τομέα για να κατανοήσετε την αξία της. Οι μεγάλες εξαγορές είναι τυχερά παιχνίδια. Δημιουργούν αξία εάν η ολοκλήρωση είναι επιτυχής, αλλά επιβαρύνουν το βραχυπρόθεσμο χρέος.

Δημιουργούν αξία εάν η ολοκλήρωση είναι επιτυχής, αλλά επιβαρύνουν το βραχυπρόθεσμο χρέος. Το πολιτικό πλαίσιο έχει σημασία. Εθνικοποίηση, ιδιωτικοποίηση, βιομηχανική πολιτική: οι δημόσιες αποφάσεις έχουν επηρεάσει βαθιά την πορεία της Saint-Gobain.

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Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο καιρό ηγήθηκε ο Jean-Louis Beffa της Saint-Gobain;

Διετέλεσε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος από τον Ιανουάριο του 1986 έως τον Ιούνιο του 2007 και στη συνέχεια πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου μέχρι το 2010.

Ποια βιβλία έγραψε ο Ζαν-Λουί Μπέφα;

Ειδικά Η Γαλλία πρέπει να επιλέξει (2012) Η Γαλλία πρέπει να δράσει (2013) Τα Κλειδιά της Δύναμης (2015) και Μεταμορφώσου ή πέθανε (2017), όλες εκδόθηκαν από τον Seuil.

Τι είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Καινοτομίας;

Ένας δημόσιος φορέας που δημιουργήθηκε το 2005 μετά την έκθεσή του για τη βιομηχανική πολιτική, με σκοπό την υποστήριξη μεγάλων έργων έρευνας και καινοτομίας. Πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου του.