Elon Musk a enfin racheté Twitter !

Elon Musk, PDG de Tesla et de SpaceX, est désormais responsable de Twitter, selon plusieurs rapports. Sa bio Twitter indique désormais “Chief Twit”.

À 23h49 jeudi, Musk a tweeté “l’oiseau est libéré”, suggérant qu’il est désormais propriétaire de la société de médias sociaux. Selon CNBC, Musk a immédiatement licencié le PDG Parag Agrawal et le directeur financier Ned Segal, ainsi que la responsable des affaires juridiques de Twitter, Vijaya Gadde.

Un juge du tribunal du Delaware a indiqué aux deux parties qu’elles devaient conclure le rachat d’ici au 28 octobre ou se rendre au procès en novembre. Jeudi, Musk est entré dans le siège de Twitter à San Francisco et a envoyé un message aux annonceurs.

“La raison pour laquelle j’ai acquis Twitter est qu’il est important pour l’avenir de la civilisation d’avoir une place publique numérique commune, où un large éventail de croyances peut être débattu de manière saine, sans recourir à la violence”, a déclaré Musk dans le message.

“Il y a actuellement un grand danger que les médias sociaux se divisent en chambres d’écho d’extrême droite et d’extrême gauche qui génèrent plus de haine et divisent notre société.”