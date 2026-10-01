André Citroen (1878-1935) estas unu el la grandaj nomoj en la franca industrio. Diplomiĝinto de la École Polytechnique, li ne inventis la aŭton, sed li estis unu el la unuaj en Eŭropo, kiuj amasproduktis ĝin, vendis ĝin kiel amasmerkatan produkton, kaj uzis ĝin kiel merkatigan ilon. Lia vivo estas ankaŭ leciono pri ekonomiko: sensacia industria sukceso, financita per kreskanta ŝuldo, kiu finiĝis per bankroto kaj la transpreno de la kompanio fare de Michelin. En 2026, lia nomo reaperis en la novaĵoj pro la kampanjo por lia enterigo en la Panteono.
Frua vivo: filo de enmigrintoj kun pasio por teknologio
André Citroën naskiĝis la 5-an de februaro 1878 en Parizo, ĉe 44 strato Laffitte, en la 9-a arondismento. Li estis la kvina kaj lasta infano de Levie Citroen, nederlanda juda diamantkomercisto, kiu ekloĝis en Parizo en 1873, kaj Amalia Kleinmann, origine el Varsovio. La familia nomo devenas de prapatro, kiu estis citruskomercisto en Nederlando ("citroen" signifas citrono en la nederlanda); estis André, kiu alprenis la dierezon sur la "e".
Lia infanaĝo estis markita de tragedio: en 1884, lia patro sinmortigis post katastrofa investo en diamantminejo en Sud-Afriko. Brila studento ĉe la Liceo Condorcet, fascinita de Jules Verne kaj la konstruado de la Eiffel-Turo, André eniris laPoliteknika Lernejo eo 1898.
Haringostaj dentradoj: la naskiĝo de emblemo
En 1900, dum vojaĝo al Pollando, li malkovris fabrikadprocezon por V-kanelaj dentradoj. Ĉi tiuj dentradoj, pli silentaj kaj kapablaj transdoni altan potencon, postulis altan maŝinadan precizecon. André Citroën aĉetis la licencon kaj evoluigis industrian produktadprocezon uzante ŝtalon. En 1901, li kaj du mezlernejaj amikoj fondis dentradan fabrikon en la kvartalo Faubourg Saint-Denis de Parizo.
Tiu duobla ĉevro poste fariĝus la emblemo de la aŭtomarko: unu el la plej rekoneblaj logotipoj en la tutmonda industrio originis de mekanika parto.
Mors, Ameriko, kaj la Malkovro de Amasproduktado
Ekde 1906, li estis vokita por helpi la aŭtoproduktanton Peco, kiu tiam estis en malfacilaĵo. Li reorganizis ĝian administradon kaj produktsortimenton: la produktado pliiĝis de 300 aŭtoj en 1908 ĝis 800 en 1913. En 1912, vojaĝo al Usono profunde influis lin: li vizitis la Ford-fabrikon kaj malkovris la muntoĉenan produktadon. Lia ambicio fariĝis iĝi "eŭropa Henry Ford".
1915-1918: La ŝelfabriko ĉe la Kajo de Javel
Mobilizita en 1914 kiel artileria oficiro, li observis la mankon de municio. En januaro 1915, li proponis al la Ministerio pri Milito la konstruadon, ene de kelkaj monatoj, de fabriko kapabla produkti 75mm kuglojn je senprecedenca rapideco. Surbaze de Javel-dokoEn Parizo, li konstruis ultramodernan fabrikon, kiu dungis ĝis 13 000 virinojn. Ĝi produktis entute proksimume 23 milionojn da ŝeloj. La fabriko ankaŭ estas konata pro siaj sociaj servoj, kiuj estis maloftaj tiutempe: kantino, malsanulejo kaj infanvartejo.
1919: La Tipo A kaj la unua amasproduktita eŭropa aŭto
Tuj post la armistico, la fabriko perdis siajn militajn ordonojn. André Citroën anticipis tion: li transformis la lokon en aŭtofabrikon post kelkaj monatoj. En januaro 1919, li anoncis al la gazetaro aŭton prezigitan je 7 250 frankoj, proksimume duono de la prezo de la plej malmultekosta sur la merkato. La kampanjo generis pli ol 16 000 demandojn en du semajnoj.
La Citroën Tipo ALa Citroën 2CV, desegnita de la inĝeniero Jules Salomon, estis lanĉita en la sama jaro. Ĝi estis prezentita kiel la unua eŭropa aŭto fabrikita en grandaj serioj, kun celo de 30 aŭtoj ĉiutage. En 1929, Citroën produktis 102 891 aŭtomobilojn, preskaŭ trionon de la franca produktado, kaj dungis proksimume 32 000 laboristojn en siaj fabrikoj en Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen kaj Grenelle.
Merkatiga genio antaŭ sia tempo
André Citroën komprenis antaŭ aliaj, ke reklamado vendas:
- La 4-an de oktobro 1922, aviadilo skribis "Citroën" per fumaj literoj super la Triumfarko dum la Aŭtekspozicio;
- De 1925 ĝis 1933, giganta lumigita ŝildo farita el Ejfelturo giganta reklama afiŝtabulo;
- La duontrakaj ekspedicioj de Kégresse faris fortan impreson sur la publika opinio: transirante Saharon (1922-1923), Nigra Plezurkrozado en Afriko (1924), Flava Plezurkrozado en Azio (1931);
- Ĝi ankaŭ novigas en postvenda servo: stirmanlibro, koncesiora reto, garantiitaj originalaj rezervaj partoj.
La Traction Avant kaj la bankroto de 1934
En 1933, por resti konkurenciva kontraŭ Louis Renault, André Citroën rekonstruigis la fabrikon de Javel en nur kelkaj monatoj, transformante ĝin en unu el la plej modernaj en Eŭropo. Li dungis la inĝenieron André Lefebvre, kiu desegnis la... en unu jaro. Antaŭ-rado Drive, prezentita la 24-an de marto 1934. La aŭto estas revolucia, sed la firmao estas finance elĉerpita: raporto de la Banko de Francio publikigita en majo 1934 raportas perdojn de 200 milionoj da frankoj.
La bankoj rifuzas daŭre subteni lin, kaj la registaro ne volas interveni. 21 décembre 1934La firmao Citroën estis metita en juran likvidadon. La ĉefa kreditoro, MichelinLi transprenis la firmaon. En januaro 1935, André Citroën vendis siajn akciojn; Pierre Michelin anstataŭigis lin kiel prezidanto en julio. Malsana, André Citroën mortis la 3-an de julio 1935, en Parizo, en la aĝo de 57 jaroj.
La heredaĵo: de Michelin ĝis Stellantis
La marko travivis kaj prosperis sub la proprieto de Michelin, kun ikonecaj modeloj kiel la 2CV (1948) kaj la DS (1955). En 1976, Peugeot akiris Citroën, naskante la grupon. PSA Peugeot CitroenEn januaro 2021, la kunfandiĝo de PSA kaj Fiat Chrysler kreis Stelael kiuj Citroën estas unu el la dek kvar markoj.
En Parizo, la Kajo Javel estis renomita al Kajo André-Citroën en 1958, kaj la antaŭa fabriko estis anstataŭigita per la Parc André-Citroën. Dum pluraj jaroj, la familio, precipe lia nepo Henri-Jacques Citroën, pledis por lia enterigo en la Panteono. La 26-an de aŭgusto 2026, la prezidanto de la Medef (Franca Komerca Konfederacio), Patrick Martin, publike aprobis ĉi tiun kandidatecon ĉe la somerkurso de la organizo.
Kion la rakonto de André Citroën instruas al la investanto
La trajektorio de Citroën ofertas lecionojn, kiuj ankoraŭ validas por analizi listigitajn aŭtoproduktantojn:
- La laŭtforto ne sufiĉas. Citroën vendis multe, sed je tre malaltaj prezoj por konkeri la merkaton. Sen sufiĉaj marĝenoj, ŝuld-financita kresko fariĝis malforta. En la borso, oni rigardas la funkcian marĝenon kaj la spezfluon, ne nur la vendojn.
- La aŭtomobila industrio estas tre kapital-intensa. Rekonstrui fabrikon aŭ lanĉi revolucian modelon kostas konsiderindajn sumojn. Tio veras en 2026 kun la transiro al elektraj veturiloj, kiu ŝarĝas la financojn de ĉiuj fabrikantoj.
- La financa partnero gravas. Michelin, la kreditoro, fariĝis la posedanto. La ligoj inter fabrikantoj kaj provizantoj restas proksimaj; nia analizo de laMichelin-akcioj montras kiel la pneŭproduktanto de tiam diversiĝis.
Por sekvi la nunan heredanton de la ĉevrona marko, konsultu nian profilon ĉe laStellantis-akciojkaj kompari kun la granda historia rivalo de Citroën, tiu sur laRenault-akciojĈi tiuj analizoj estas nur por informaj celoj kaj ne konsistigas investan konsilon.
André Citroën en ŝlosilaj datoj
|Jaro
|Evento
|1878
|Naskita en Parizo (5-a de februaro)
|1898
|Eniro al la École Polytechnique
|1901
|Establado de haringosta ilarfirmao
|1906
|Ekprenas la gvidadon en la resaniĝo de Mors
|1915
|Konstruado de la ŝelfabriko ĉe la kajo Javel
|1919
|Lanĉo de la Citroën Tipo A
|1924
|Nigra Plezurkrozado
|1934
|Traction Avant (marto), jura likvidado (21-a de decembro)
|1935
|Transprenita de Michelin; mortis la 3-an de julio
|1976
|Naskiĝo de PSA Peugeot Citroën
|2021
|Citroën fariĝas marko de Stellantis
FAQ
Kial la Citroën-emblemo havas du ĉevronojn?
Ĝi memorigas pri la V-formaj (haringostaj) dentradoj, kiujn André Citroën fabrikis komence de sia kariero, antaŭ ol eniri la aŭtomobilindustrion.
Kial Citroën bankrotis en 1934?
La kompanio prenis signifan ŝuldon por financi sian kreskon, la rekonstruon de la Javel-fabriko, kaj la disvolvon de la Traction Avant, dum ĝiaj malaltaj vendoprezoj limigis ĝiajn profitmarĝenojn. La bankoj rifuzis subteni ĝin, kaj ĝi estis metita en administradon la 21-an de decembro 1934.
Kiu posedas Citroën hodiaŭ?
Citroën estas marko de la grupo Stellantis, kreita en 2021 el la kunfandiĝo inter PSA kaj Fiat Chrysler Automobiles.