Philippe Crouzet prezidis la estraron de VallourecLa franca specialisto pri senjuntaj tuboj, de 2009 ĝis 2020. Naskita la 18-an de oktobro 1956, en Neuilly-sur-Seine, li diplomiĝis kiel la plej bona en sia klaso ĉe la ENA (Nacia Lernejo de Administrado), laboris ĉe la Ŝtata Konsilio, kaj poste pasigis pli ol dudek jarojn ĉe Saint-Gobain. Li prenis la stirilon de Vallourec dum la pinto de naftohaŭso, antaŭ ol navigi tra unu el la plej malbonaj krizoj en la historio de la grupo. Lia kariero estas lernolibra ekzemplo por kompreni ciklajn akciojn kaj la riskojn asociitajn kun ŝuldo.
Edukado: Sciences Po, ENA kaj la Ŝtata Konsilio
Studento ĉe la liceo Pasteur en Neuilly-sur-Seine, Philippe Crouzet diplomiĝis ĉe Sciences Po Paris (1976, sekcio Publika Servo). Li poste eniris laNacia Lernejo de Administradoel kiu li eliras plej alta en sia klaso en 1981. Li komencis sian karieron ĉe Ŝtatkomisiono, kiel revizoro kaj poste kiel majstro de petoj.
En 1983, li edziĝis kun Sylvie Hubac, altranga ŝtatoficistino kiu precipe estus la stabestro de prezidanto François Hollande de 2012 ĝis 2015.
Dudek du jaroj ĉe Saint-Gobain (1986-2008)
En 1986, Philippe Crouzet aliĝis Saint-Gobain, tiam estrita de Jean-Louis Beffa, kiel direktoro de la plano. Li okupis diversajn postenojn tie, kaj funkciajn kaj financajn:
- 1989-1992 : ĝenerala direktoro de la paperfabrikoj Condat;
- 1992-1996 : ĝenerala delegito por Hispanio kaj Portugalio;
- de 1996 : direktoro de la industria ceramikaĵa divido;
- de 2000 : Vic-ĝenerala direktoro respondeca pri financoj, aĉetado kaj IT, poste pri la divido Building Distribution.
Ĉi tiu kariera vojo donis al li ampleksan sperton en tutmondaj industriaj grupoj: fabrikadministrado, financa superrigardo kaj distribuado. Por pli bone kompreni la kompanion, kiu trejnis lin, vidu nian analizon de...Akcioj de Saint-Gobain.
2009: Ekprenis postenon ĉe Vallourec
En aprilo 2008, Philippe Crouzet aliĝis al la kontrola estraro de Vallourec; jaron poste, en 2009Li estis nomumita prezidanto de la estraro. Lia oficperiodo estis renovigita por kvar jaroj en marto 2012. Li ankaŭ funkciis kiel direktoro de EDF ekde 2009 dum kvin jaroj, kaj prezidis la komitaton monitorantan nukleajn engaĝiĝojn.
Vallourec tiam estis je sia pinto. La grupo fabrikis senjuntajn ŝtalajn tubojn, uzatajn ĉefe por nafto- kaj gasborado (tiel nomataj OCTG-tuboj), sed ankaŭ por elektrocentraloj kaj industrio. Ĉar naftoprezoj restis konstante altaj, la postulo estis forta kaj la akcio estis inter la ĉefaj akcioj de la Pariza Borso.
2009-2014: Investante por Kresko
La strategio por ĉi tiu periodo estas plifortigi la ĉeeston de Vallourec en regionoj de forta kresko de hidrokarbona produktado: Brazilo (kun nova ŝtalfabriko kaj laminejo konstruitaj en partnereco kun la japana Sumitomo), Usono (kie la eksplodo de ardezargila gaso kaj nafto subtenas la postulon), kaj la Proksima Oriento. Ĉi tiuj investoj pliigas la kapaciton kaj ŝuldon de la grupo, surbaze de la supozo, ke la postulo restos forta.
En 2010, lia rekompenco estis taksita je 2,73 milionoj da eŭroj, sumo kritikita de iuj akciuloj, laŭ la tiama gazetaro, kiu konsideris la strategion tro ambicia.
2014-2020: La naftokrizo kaj la deklivo de la borso
La akra falo de naftoprezoj ekde la dua duono de 2014 ŝanĝis ĉion. La naftokompanioj draste reduktis siajn borinvestojn, la volumoj kaj prezoj de tuboj plonĝis, kaj Vallourec, ŝarĝita per fiksaj kostoj kaj ŝuldo, suferis serion da perdoj. La grupo lanĉis kostreduktajn kaj kapacitreduktajn planojn, precipe en Eŭropo.
En 2016, Vallourec efektivigis kapitalpliiĝon de proksimume unu miliardo da eŭroj, kun la eniro de Nippon Steel & Sumitomo Metal kaj la subteno de Bpifrance, publika akciulo. Ĉi tiu operacio permesis al la kompanio superi siajn defiojn, je la kosto de signifa diluo por ekzistantaj akciuloj.
La periodon ankaŭ markis la kazo de la ŝtalfabriko.Ascoval, en Saint-Saulve (Nordo), de kiu Vallourec estis akciulo kaj kliento. La rolo de la grupo en provoj transpreni la ejon estis forte kritikita, precipe en la dokumenta filmo Ascoval, la batalo por ŝtalo de Éric Guéret.
Philippe Crouzet forlasas la estraron 2020Édouard Guinotte sukcedis lin.
Post Crouzet: restrukturado kaj nova komenco
En 2021, Vallourec spertis gravan financan restrukturadon: granda parto de ĝia ŝuldo estis konvertita en akciojn, kaj kreditoroj, inkluzive de la Apollo-fondaĵo, fariĝis la plimultaj akciuloj. La ekzistantaj akciuloj estis signife diluitaj. Sub la gvidado de Philippe Guillemot, nomumita en 2022, la grupo fermis siajn germanajn fabrikojn, refokusiĝis al siaj plej profitodonaj lokoj (Brazilo, Usono), kaj draste reduktis sian ŝuldon. En 2025, ArcelorMittal anoncis la akiron de la ĉirkaŭ 28%-a parto posedata de Apollo.
Por sekvi la nunan situacion de la grupo, ĝiajn rezultojn kaj perspektivon, vidu nian analizon de laVallourec-akcioj.
Lecionoj por la investanto
La agado de Vallourec dum la oficperiodo de Philippe Crouzet estas unu el la plej studitaj ekzemploj ĉe la Pariza Borso. Kvar ŝlosilaj konkludoj:
- Cikla akcio estas taksata laŭ la kompleta ciklo. Rekordaj profitoj ĉe la kulmino de ciklo ne estas daŭrigeblaj. Taksi grupon kiel Vallourec surbaze de ĝiaj rezultoj de 2008 aŭ 2013 estis forgesi, ke la prezo de nafto povus fali.
- Ŝuldo plifortigas ĉion. En fazo de prospero, ĝi instigas kreskon; en fazo de malaltiĝo, ĝi minacas supervivon. La proporcio de neta ŝuldo al gajno antaŭ interezo, impostoj, amortizo kaj depreciado (EBITDA) estas ŝlosila indikilo por monitori.
- Kapitalpliigoj kaj ŝuldkonvertoj diluiĝas. Akciulo, kiu retenas siajn akciojn dum restrukturado, povas perdi la plejparton de sia investo, eĉ se la kompanio pluvivas.
- Regado gravas. Administra estraro kontrolata de kontrola estraro, kun publika akciulo en la kapitalo, ne protektas kontraŭ strategiaj eraroj.
Pour investir sur des valeurs cycliques, mieux vaut diversifier et éviter la concentration. Les particuliers utilisent généralement un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; ceux qui veulent jouer les cycles à la hausse comme à la baisse via des CFD trouveront dans notre opinio pri Vantage les frais et le fonctionnement de ce courtier ; l’effet de levier amplifie les gains comme les pertes. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
Philippe Crouzet en ŝlosilaj datoj
|Jaro
|Paŝo
|1956
|Naskita en Neuilly-sur-Seine (la 18-an de oktobro)
|1981
|Diplomiĝis ĉe ENA, plej bona en sia klaso; aliĝis al la Ŝtata Konsilio
|1986
|Aliĝante al Saint-Gobain
|2000
|Vicĉefa Oficulo de Saint-Gobain
|2008
|Membro de la kontrola estraro de Vallourec
|2009
|Prezidanto de la estraro de Vallourec; direktoro de EDF
|2012
|Mandato renovigita por kvar jaroj
|2016
|Kapitalpliiĝo kun Nippon Steel kaj Bpifrance
|2020
|Li forlasas la prezidantecon de la estraro
FAQ
Kiam Philippe Crouzet estris Vallourec?
Li prezidis la estraron de Vallourec de 2009 ĝis 2020, post kiam li servis en ĝia kontrola estraro ekde aprilo 2008.
Kial la akcioprezo de Vallourec falis dum lia oficperiodo?
Ĉefe pro la kolapso de naftoprezoj ekde 2014, kiu reduktis la postulon je borado de tubaro, dum la grupo estis tre ŝuldiĝinta post siaj kreskinvestoj.
Kia estis la kariero de Philippe Crouzet antaŭ Vallourec?
Diplomiĝinte kiel la plej bona el sia klaso de ENA en 1981, li komencis ĉe la Ŝtata Konsilio antaŭ ol pasigi pli ol dudek jarojn ĉe Saint-Gobain, poste fariĝante vicdirektoro.