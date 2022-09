Epic Games lance son premier jeu NFT

Epic Games, l’un des plus anciens et des plus grands développeurs de jeux au monde, franchit une nouvelle étape dans l’espace NFT, offrant à la technologie un tremplin vers le grand public.

Blankos Block Party pourrait s’avérer être le premier jeu NFT grand public. Près de 200 millions d’utilisateurs d’Epic Game Store pourront bientôt jouer au jeu gratuitement sur PC et plus tard même sur consoles. Le jeu multijoueur utilise la technologie blockchain et permet aux joueurs de posséder leurs personnages et leurs éléments de jeu via des NFT.

Blank Block Party : Un jeu NFT sans Crypto Monnaie

Mythical Games travaille avec Epic Games depuis 2020 sur le jeu ouvert Play-to-Earn, qui devrait officiellement apparaître sur Epic Games Store le 28 septembre 2022. Dans le monde ouvert de Blankos Block Party, vous pouvez découvrir de nombreux jeux et concevoir vos propres personnages et même vos propres jeux. La version bêta du jeu NFT existe depuis juin 2021 et a déjà séduit plus d’1 million de joueurs.

Vous n’avez besoin d’aucune expérience préalable avec les crypto monnaies, les NFT ou un portefeuille. Le personnage commence comme un “NFT nu” et fait automatiquement partie du portefeuille pré-intégré d’un utilisateur.

Vous pouvez acheter les “ébauches” avec des dollars américains via la boutique Epic Games. Vous pouvez ensuite gagner divers objets NFT dans le jeu et les acheter ou les vendre pour de l’argent réel sur le marché mythique. Comme pour les collections NFT classiques, les NFT ont différents degrés de rareté et d’éditions. Cependant, tous les articles achetables dans le jeu ne sont pas destinés à représenter des NFT.

Pour valider les transactions dans le jeu, Blankos Block Party utilise le mécanisme de consensus appelé “Proof of Authority”. Contrairement au mécanisme de consensus classique, celui-ci ne repose pas sur le minage (preuve de travail) ou les avoirs ou pièces d’une blockchain (preuve de participation), mais sur la réputation des validateurs. Plus un validateur s’avère fiable, plus il peut alors gérer de transactions.

Par conséquent, la propre blockchain du jeu est également nettement plus respectueuse de l’environnement que Bitcoin, par exemple. Cela élimine également le besoin de votre propre jeton. De nouveaux jeux dans Epic Game Store pourraient en fait utiliser des crypto-monnaies et d’autres jeux NFT pourraient suivre.

New features have been added to the Epic Games Store launcher, and there are even more on the way!



Read about the latest “My Achievements” update: https://t.co/Wb14a6ZAGk pic.twitter.com/obIVSRh2En — Epic Games Store (@EpicGames) April 4, 2022

Epic Games NFT : Intégration complète NFT et Crypto Monnaies

Epic Games ne souhaite pas intégrer les crypto monnaies dans des jeux développés en interne ou dans leurs propres systèmes de paiement à l’avenir. Cependant, Epic Game Store n’exclut pas les jeux qui utilisent des crypto monnaies en soi. Le PDG Tim Sweeny a écrit dans un tweet :

“Les développeurs devraient être libres de choisir comment ils créent leurs jeux, et vous devriez être libre de choisir d’y jouer ou non. Je crois que les détaillants et les fabricants de systèmes d’exploitation ne devraient pas intervenir en imposant leur point de vue aux autres. Nous ne ferons certainement pas cela.”

En ce qui concerne NFT, Epic Games choisit une voie beaucoup plus ouverte que Valve ou Minecraft. Les concurrents excluent explicitement l’intégration des NFT.

Après Blanko’s Block Party, le prochain jeu NFT, Grit, sera bientôt disponible sur Epic Games Store, où les paiements cryptographiques sont possibles. À l’avenir, nous verrons peut-être encore plus de jeux crypto ou NFT sur Epic Games Store et les technologies se généraliseront davantage.